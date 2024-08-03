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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 35000
Ганновер 96
2:0
Конец матча
Ян
0'
1:0
11' Гол
Nicolo Tresoldi
2:0
23' Гол
Дем Янник
85' Желтая карточка
Кристиансен Макс
90'+5

Ход матча

11'
Nicolo Tresoldi
(Нильсен Ховард)
1:0
23'
Дем Янник
(Nicolo Tresoldi)
2:0
57'
 
Булик Расим
Гейпль Андреас
62'
Фогльзаммер Андреас
Нильсен Ховард
 
68'
 
Mansour Ouro-Tagba
Котер Доминик
68'
 
Eric Hottmann
Ганаус Ноа
71'
Lars Gindorf
Jannik Rochelt
 
72'
Кристиансен Макс
Кунце Фабиан
 
72'
Нганкам Жессик
Nicolo Tresoldi
 
84'
Эзех Бруклин
Муроя Сэй
 
85'
Кристиансен Макс
 
87'
 
Гальен Деян
Саллер Бенедикт
87'
 
Цигеле Робин
Эрнст Себастьян

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 398 Количество передач 336
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
2
Найт
Джош
21
Муроя
Сэй
20
Дем
Янник
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
10
Jannik
Rochelt
16
Нильсен
Ховард
9
Nicolo
Tresoldi
1
Гебхардт
Феликс
6
Саллер
Бенедикт
4
Баллас
Флориан
16
Louis
Breunig
3
Bryan
Hein
15
Эрнст
Себастьян
10
Вит
Кристиан
8
Гейпль
Андреас
27
Котер
Доминик
33
Прёгер
Кай
20
Ганаус
Ноа
Ганновер 96
3-4-2-1
Ян
4-4-2

История личных встреч

Ганновер 96
Ян

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
3:1
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
144

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolo Tresoldi 1 1
Дем Янник 1 1
Нильсен Ховард 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Макс 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ганновер 96
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ганновер 96
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ян
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1
Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1
Ян
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2
Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1 Ян - Динамо Дрезден 1:1 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ян - Мюнхен-1860 1:1 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Ян - Галлешер 2:0 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Любек - Ян 1:0 Ян - Ингольштадт 1:1

Результаты матчей

Ганновер 96
Ян

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ян
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кёльн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 2
Ганновер 96 Nicolo Tresoldi 1 (1)
Нюрнберг Пик Флориан 1
Ганновер 96 Дем Янник 1
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Стеффен Баумгарт 1
Герта Кемпф Марк-Оливер 1
Падерборн Михель Свен 1
Магдебург Матисен Маркус 1
Ганновер 96 Кристиансен Макс 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Николо Тресольди сделал результативную передачу.
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