Тур: 1. Стадион: Фелтинс-Арена.
2:1
Перерыв
0'
1:0
9' ГолМор Тобиас
2:0
25' ГолСилла Мусса
2:1
33' ГолЭлерс Кевин
39' Желтая карточкаФилипп Райан
Ход матча
9'
1:0
25'
2:0
33'
2:1
39'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.85 Обе забьют
26
Калаш
Томаш
14
Бахманн
Яник
23
Айдин
Мехмет
29
Мор
Тобиас
21
Элерс
Кевин
25
Ба
Сануссу
27
Кёлер
Свен
44
Johan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бахманн ЯникПолузащитник
-
23 Айдин МехметПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
-
27 Кёлер СвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинЗащитник
-
10 Ул-Шик ВалидПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сабо ЛевентеНападающий
-
34 Джастин Дуда
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Шальке 04
Айнтрахт Бр
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мор Тобиас
|1
|1
|Силла Мусса
|1
|1
|Хикерен Джастин
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элерс Кевин
|1
|1
Карточки
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2
Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3
Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|Ганновер 96
|Nicolo Tresoldi
|1 (1)
|Нюрнберг
|Пик Флориан
|1
|Ганновер 96
|Дем Янник
|1
|Гамбург
|Стеффен Баумгарт
|1
|Герта
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|Падерборн
|Михель Свен
|1
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1
|Ганновер 96
|Кристиансен Макс
|1
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Прогноз на матч от Liveresult
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1.85 Обе забьют