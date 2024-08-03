Тур: 1. Стадион: Фелтинс-Арена. Зрители: 61000
5:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолМор Тобиас
2:0
25' ГолСилла Мусса
2:1
33' ГолЭлерс Кевин
39' Желтая карточкаФилипп Райан
51' Желтая карточкаКараман Кенан
69' Желтая карточкаКаминьски Марцин
3:1
73' ГолКараман Кенан
78' Желтая карточкаУл-Шик Валид
4:1
82' ГолСилла Мусса
5:1
83' ГолКараман Кенан
90'+5
Ход матча
9'
1:0
25'
2:0
33'
2:1
39'
51'
69'
73'
3:1
78'
82'
4:1
83'
5:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
423 Количество передач 369
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.73 Победит «Шальке 04»
-
-
26
Калаш
Томаш
14
Бахманн
Яник
23
Айдин
Мехмет
29
Мор
Тобиас
21
Элерс
Кевин
25
Ба
Сануссу
27
Кёлер
Свен
44
Johan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бахманн ЯникПолузащитник
-
23 Айдин МехметПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
-
27 Кёлер СвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинЗащитник
-
10 Ул-Шик ВалидПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сабо ЛевентеНападающий
-
34 Джастин Дуда
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Шальке 04
Айнтрахт Бр
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|2
|2
|Силла Мусса
|2
|2
|Мор Тобиас
|1
|1
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Шалленберг Рон
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элерс Кевин
|1
|1
|Кёлер Свен
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каминьски Марцин
|1
|0
|Караман Кенан
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипп Райан
|1
|0
|Ул-Шик Валид
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Шальке 04
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2
Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3
Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1
Результаты матчей
Шальке 04
Айнтрахт Бр
Точный счет
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
5:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3
|Шальке 04
|Караман Кенан
|2
|Шальке 04
|Силла Мусса
|2
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|Ганновер 96
|Nicolo Tresoldi
|1 (1)
|Гамбург
|Стеффен Баумгарт
|1
|Шальке 04
|Каминьски Марцин
|1
|Герта
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|Падерборн
|Михель Свен
|1
|Шальке 04
|Караман Кенан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.73 Победит «Шальке 04»
-
-