☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 61000
Шальке 04
5:1
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
9' Гол
Мор Тобиас
2:0
25' Гол
Силла Мусса
2:1
33' Гол
Элерс Кевин
39' Желтая карточка
Филипп Райан
51' Желтая карточка
Караман Кенан
69' Желтая карточка
Каминьски Марцин
3:1
73' Гол
Караман Кенан
78' Желтая карточка
Ул-Шик Валид
4:1
82' Гол
Силла Мусса
5:1
83' Гол
Караман Кенан
90'+5

Ход матча

9'
Мор Тобиас
(Хикерен Джастин)
1:0
25'
Силла Мусса
2:0
33'
2:1
Элерс Кевин
(Кёлер Свен)
39'
 
Филипп Райан
46'
 
Сабо Левенте
Рэбигер Сидни
51'
Караман Кенан
 
58'
 
Фабио Ди-Мичели
Белль-Белль Леон
68'
Донкор Антон
Айдин Мехмет
 
68'
Каминьски Марцин
Бахманн Яник
 
68'
Emil Hoejlund
Мор Тобиас
 
69'
Каминьски Марцин
 
73'
Караман Кенан
(Шалленберг Рон)
3:1
77'
 
Конте Кристиан
Элерс Кевин
77'
 
Ул-Шик Валид
Кауфманн Фабио
78'
 
Ул-Шик Валид
82'
Силла Мусса
(Зегуйн Пауль)
4:1
83'
Караман Кенан
5:1
86'
 
Иванов Роберт
Филипп Райан
88'
Полтер Себастьян
Караман Кенан
 
88'
Сиссе Ибраима
Калаш Томаш
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 423 Количество передач 369
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Хикерен
Джастин
17
Adrian
Gantenbein
26
Калаш
Томаш
6
Шалленберг
Рон
5
Мёркин
Дерри
7
Зегуйн
Пауль
14
Бахманн
Яник
23
Айдин
Мехмет
19
Караман
Кенан
29
Мор
Тобиас
9
Силла
Мусса
1
Грилль
Леннарт
21
Элерс
Кевин
6
Бисакшич
Эрмин
4
Николау
Яннис
25
Ба
Сануссу
27
Кёлер
Свен
19
Белль-Белль
Леон
7
Кауфманн
Фабио
37
Рэбигер
Сидни
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
Шальке 04
4-2-3-1
Айнтрахт Бр
3-3-2-2

История личных встреч

Шальке 04
Айнтрахт Бр

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
1:0
К
1:3
Б
3:1
Б
2:3
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 2 2
Силла Мусса 2 2
Мор Тобиас 1 1
Зегуйн Пауль 0 0
Шалленберг Рон 0 0
Хикерен Джастин 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элерс Кевин 1 1
Кёлер Свен 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каминьски Марцин 1 0
Караман Кенан 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипп Райан 1 0
Ул-Шик Валид 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Шальке 04
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2
Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3
Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1

Результаты матчей

Шальке 04
Айнтрахт Бр

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ян
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кёльн
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Шальке 04 Караман Кенан 2
Шальке 04 Силла Мусса 2
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 2
Ганновер 96 Nicolo Tresoldi 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Стеффен Баумгарт 1
Шальке 04 Каминьски Марцин 1
Герта Кемпф Марк-Оливер 1
Падерборн Михель Свен 1
Шальке 04 Караман Кенан 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Филипп Райан получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Кёлер Свен сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Элерс Кевин бьет в цель!
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