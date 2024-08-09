☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 12095
Ян
1:0
Конец матча
Ульм 1846
0'
15' Желтая карточка
Bastian Allgeier
1:0
34' Гол
Котер Доминик
36' Желтая карточка
Шенфельдер Оскар
64' Желтая карточка
Рёш Ромарио
67' Желтая карточка
Котер Доминик
88' Желтая карточка
Кюльветтер Кристиан
90'+7
1
Гебхардт
Феликс
6
Саллер
Бенедикт
4
Баллас
Флориан
16
Louis
Breunig
7
Шенфельдер
Оскар
8
Гейпль
Андреас
15
Эрнст
Себастьян
33
Прёгер
Кай
10
Вит
Кристиан
27
Котер
Доминик
30
Кюльветтер
Кристиан
39
Ортаг
Кристиан
4
Галь
Том
5
Johannes
Reichert
32
Philipp
Strompf
7
Bastian
Allgeier
43
Рёш
Ромарио
26
Philipp
Maier
23
Max
Brandt
11
Dennis
Chessa
30
Краттенмахер
Морис
33
Felix
Higl
Ян
4-2-3-1
Ульм 1846
3-4-2-1

История личных встреч

Ян
Ульм 1846

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б3
1:0
Б3
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.5
Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Felix Higl 1 0.5
Bastian Allgeier 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюльветтер Кристиан 1 0
Котер Доминик 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0
Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Chessa 1 0
Philipp Strompf 1 0
Рёш Ромарио 1 0
Bastian Allgeier 1 0

Результаты матчей

Ян
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ульм 1846
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ян
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ульм 1846
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Ян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ульм 1846
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2
Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1 Ян - Динамо Дрезден 1:1 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ян - Мюнхен-1860 1:1 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Ян - Галлешер 2:0 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Любек - Ян 1:0
Ульм 1846
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3
Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Зандхаузен 2:0 Мюнхен-1860 - Ульм 1846 0:1 Ульм 1846 - Ингольштадт 0:0 Рот-Вайсс Эссен - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Вальдхоф 3:1 Любек - Ульм 1846 1:1

Результаты матчей

Ян
Ульм 1846

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ян
Ульм 1846

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Кайзерслаутерн
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ян
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Кайзерслаутерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кёльн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Шальке 04 Караман Кенан 2
Шальке 04 Силла Мусса 2
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 2
Гройтер Фюрт Грин Джулиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Хеуэр Яннис 2
Дармштадт Othmane El Idrissi 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 1
Пройссен Мюнстер Лоренц Марк 1
Шальке 04 Каминьски Марцин 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Шенфельдер Оскар получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Г О О О О Л - Котер Доминик бьет в цель!
    • 15'
      Bastian Allgeier получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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