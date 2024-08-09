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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Кайзерслаутерн
0:1
Первый тайм: 36'
Гройтер Фюрт
0'
30' Желтая карточка
Хеуэр Яннис
0:1
31' Пенальти
Грин Джулиан

Ход матча

30'
Хеуэр Яннис
 
31'
0:1
Грин Джулиан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Гройтер Фюрт
2.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Краль
Юлиан
8
Циммер
Жан
33
Эльведи
Ян
24
Хеуэр
Яннис
13
Векессер
Эрик
26
Калоч
Филип
2
Томяк
Борис
7
Риттер
Марлон
29
Тачи
Ричмонд
19
Ганслик
Даниэль
17
Опоку
Аарон
44
Нолль
Науэль
18
Майерхёфер
Марко
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
11
Массимо
Роберто
36
Philipp
Mueller
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
7
Србени
Деннис
9
Футкеу
Ноэль
Кайзерслаутерн
4-3-3
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

20 матчей

65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
3:1
Б2
2:4
Б2
2:1
К
2:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
0:1
Б2
0:1

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.9

Среднее время на гол

64
100

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.7
1.15

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

52
78

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опоку Аарон 1 0.5
Томяк Борис 1 (1) 0.5
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 2 (2) 1
Юнг Гидеон 1 0.5
Србени Деннис 1 0.5
Хргота Бранимир 0 0
Philipp Mueller 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 2 0
Ганслик Даниэль 1 0
Калоч Филип 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1
Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Кайзерслаутерн
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ян
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Ульм 1846
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гройтер Фюрт
 1:0 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Ян
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кайзерслаутерн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Ульм 1846
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Гройтер Фюрт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Кайзерслаутерн
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кёльн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Ульм 1846
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ян
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Шальке 04 Караман Кенан 2
Шальке 04 Силла Мусса 2
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 2
Гройтер Фюрт Грин Джулиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Хеуэр Яннис 2
Дармштадт Othmane El Idrissi 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 1
Пройссен Мюнстер Лоренц Марк 1
Шальке 04 Каминьски Марцин 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Гройтер Фюрт
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