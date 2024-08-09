☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 41632
Кайзерслаутерн
2:2
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
30' Желтая карточка
Хеуэр Яннис
0:1
31' Пенальти
Грин Джулиан
0:2
38' Гол
Футкеу Ноэль
1:2
45' Гол
Ганслик Даниэль
45' Желтая карточка
Томяк Борис
76' Желтая карточка
Србени Деннис
79' Желтая карточка
Эльведи Ян
2:2
84' Гол
Ахе Рагнар
90'+5

Ход матча

30'
Хеуэр Яннис
 
31'
0:1
Грин Джулиан
38'
0:2
Футкеу Ноэль
45'
Ганслик Даниэль
(Томяк Борис)
1:2
45'
Томяк Борис
 
46'
 
Гисельман Нико
Массимо Роберто
63'
Jannik Mause
Тачи Ричмонд
 
73'
Ахе Рагнар
Калоч Филип
 
73'
Гиамера Ян
Циммер Жан
 
76'
 
Србени Деннис
77'
 
Дитц Максимилиан
Майерхёфер Марко
77'
 
Консбрух Джомейн
Србени Деннис
79'
Эльведи Ян
 
84'
Ахе Рагнар
(Опоку Аарон)
2:2
88'
 
Leander Popp
Футкеу Ноэль
88'
 
Михальски Дамян
Philipp Mueller
90'
Рашль Тобиас
Ганслик Даниэль
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 503 Количество передач 380
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Краль
Юлиан
8
Циммер
Жан
33
Эльведи
Ян
24
Хеуэр
Яннис
13
Векессер
Эрик
26
Калоч
Филип
2
Томяк
Борис
7
Риттер
Марлон
29
Тачи
Ричмонд
19
Ганслик
Даниэль
17
Опоку
Аарон
44
Нолль
Науэль
18
Майерхёфер
Марко
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
11
Массимо
Роберто
36
Philipp
Mueller
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
7
Србени
Деннис
9
Футкеу
Ноэль
Кайзерслаутерн
4-3-3
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

20 матчей

65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
3:1
Б2
2:4
Б2
2:1
К
2:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
0:1
Б2
0:1

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.9

Среднее время на гол

64
100

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.7
1.15

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

52
78

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опоку Аарон 1 0.5
Томяк Борис 1 (1) 0.5
Ахе Рагнар 1 0.5
Ганслик Даниэль 1 0.5
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 2 (2) 1
Юнг Гидеон 1 0.5
Србени Деннис 1 0.5
Футкеу Ноэль 1 0.5
Хргота Бранимир 0 0
Philipp Mueller 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 2 0
Эльведи Ян 1 0
Томяк Борис 1 0
Ганслик Даниэль 1 0
Калоч Филип 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 1 0
Србени Деннис 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1
Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Кайзерслаутерн
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ян
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Кайзерслаутерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кёльн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Шальке 04 Караман Кенан 2
Шальке 04 Силла Мусса 2
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 2
Гройтер Фюрт Грин Джулиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Хеуэр Яннис 2
Дармштадт Othmane El Idrissi 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 1
Пройссен Мюнстер Лоренц Марк 1
Шальке 04 Каминьски Марцин 1
Весь список
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