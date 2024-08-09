Тур: 2. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион. Зрители: 41632
2:2
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаХеуэр Яннис
0:1
31' ПенальтиГрин Джулиан
0:2
38' ГолФуткеу Ноэль
1:2
45' ГолГанслик Даниэль
45' Желтая карточкаТомяк Борис
76' Желтая карточкаСрбени Деннис
79' Желтая карточкаЭльведи Ян
2:2
84' ГолАхе Рагнар
90'+5
Ход матча
30'
31'
0:1
38'
0:2
45'
1:2
45'
73'
76'
79'
84'
2:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 8
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
503 Количество передач 380
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
33
Эльведи
Ян
24
Хеуэр
Яннис
26
Калоч
Филип
29
Тачи
Ричмонд
17
Опоку
Аарон
44
Нолль
Науэль
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондНападающий
- Нападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
32 Гиамера ЯнЗащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Jannik Mause
-
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
20 Leander Popp
-
19 Matti Wagner
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
20 матчей
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
0.9
Среднее время на гол
64
100
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.7
1.15
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
52
78
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опоку Аарон
|1
|0.5
|Томяк Борис
|1 (1)
|0.5
|Ахе Рагнар
|1
|0.5
|Ганслик Даниэль
|1
|0.5
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|2 (2)
|1
|Юнг Гидеон
|1
|0.5
|Србени Деннис
|1
|0.5
|Футкеу Ноэль
|1
|0.5
|Хргота Бранимир
|0
|0
|Philipp Mueller
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Томяк Борис
|1
|0
|Ганслик Даниэль
|1
|0
|Калоч Филип
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1
Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт
Точный счет
2:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3
|Шальке 04
|Караман Кенан
|2
|Шальке 04
|Силла Мусса
|2
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|Гройтер Фюрт
|Грин Джулиан
|2
|Кайзерслаутерн
|Хеуэр Яннис
|2
|Дармштадт
|Othmane El Idrissi
|1
|Гамбург
|Стеффен Баумгарт
|1
|Пройссен Мюнстер
|Лоренц Марк
|1
|Шальке 04
|Каминьски Марцин
|1