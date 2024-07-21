Фролкин забрал мяч в руки после прострела слева от Хохлачёва.

Бамматгереев выдал пас в центр на ход Библику, но Фролкин вовремя выскочил за пределы штрафной площади и опередил нападающего "Чайки".

Гости разыграли угловой удар. Янов справа навесил к дальней штанге, где Нестеров головой пробил по воротам. Фролкин вовремя сместился к стойке и мяч поймал.

Нестеров в центральном круге локтем ударил по голове Антонова и получил жёлтую карточку.

Кожедуб справа от угла штрафной площади пробил по воротам. Фролкин мяч поймал.

Бамматгереев слева вывел к воротам Хохлачёва, которому не удалось пройти заслон из двух соперников.

Бамматгереев от углового флага навесил на Хохлачёва, который головой пробил выше перекладины.

Зарыпбеков перед штрафной площадью сбил Родионова и получил первую жёлтую карточку в матче. Двадцать четыре метра до ворот.

Стежко со штрафного пробил низом и мяч угодил в игроков в стенке.

Иванов от углового флага навес к ближней штанге исполнил слабо и низко. Хохлачёв головой выбил мяч за боковую линию поля.

Антонов в штрафной площади сделал себе скидку грудью, но удар по воротам у Антона не получился. Мяч полетел в соперника.

Бамматгереев слева выкатил мяч на Пивоварова, чей удар с линии штрафной площади заблокировал Иванов.

30' Гости разыграли угловой удар. Заброс Пивоварова слева в штрафную площадь соперники нейтрализовали.

29' Пивоваров слева прорвался в штрафную площадь. Его первый удар отразил Фролкин, а повторный получился немного правее ворот.

28' Пелих у центрального круга сбил Окладникова.

26' В этой паузе игроки отправились к скамейкам запасных попить воды. Сегодня в Новороссийске перед началом матча было тридцать один градус тепла.

25' Окладников получил неприятный удар по голове при падении на газон после верховой борьбы. Вновь медики срочно вызваны на поле.

24' Стежко потребовалась помощь медиков. Ещё одна небольшая пауза в матче.

23' Пивоваров слева чуть сильно сделал пас к ближней штанге на ход Янову. Фролкин первым оказался на мяче.

22' Кожедуб справа отправил вперёд Пелиха, у которого не получилась подача к воротам. Мяч улетел за линию поля.

21' Чичинадзе в центральном круге подтолкнул в спину Хохлачёва.