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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 2.
Черноморец Нв
0:0
Первый тайм: 44'
Чайка
0'
30' Желтая карточка
Зарыпбеков Эльдияр
43' Желтая карточка

Ход матча

30'
 
Зарыпбеков Эльдияр
43'
 
Прогнозы 122
Черноморец Нв 67.2% (82)
X 25.4% (31)
Чайка 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Черноморец Нв
Ничья
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Черноморец Нв
Чайка

История личных встреч

Черноморец Нв
Чайка

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ВЛГ1
0:1
ВЛГ1
1:2
ВЛГ1
0:2
ТМК
3:1
ВЛГ1
3:1
ВЛГ1
1:0
ВДЗЮ
3:1
ВДЗЮ
2:2
ВДЗЮ
1:0
ВДЗЮ
2:0
ВДЗЮ
1:1
ВДЗЮ
0:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Среднее время на гол

77
135

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

63
98

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 1 0
Фомин Денис 1 0
Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Черноморец Нв
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Черноморец Нв
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Нв
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1
Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2
Чайка
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0
Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1 Велес Москва - Чайка 1:0 Чайка - Уфа 1:0 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Краснодар-2 4:1 Металлург Липецк - Чайка 0:0 Чайка - Челябинск 1:1 Чайка - Велес Москва 1:0 Уфа - Чайка 2:2 Чайка - Новосибирск 0:0

Результаты матчей

Черноморец Нв
Чайка

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Черноморец Нв
Чайка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Алания
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Сокол
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Сочи
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Чайка
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Балтика
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Сокол
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Чайка
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Балтика
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ротор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Чайка
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Балтика
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
6.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Нефтехимик
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торпедо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Родина Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сочи
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Нефтехимик Алиев Саид 2
Нефтехимик Шоркин Максим 1
Торпедо Москва Горбунов Игорь 1
Енисей Ломакин Александр 1
Родина Москва Рейна Йорди 1
Весь список

Топ нарушителей
Балтика Гассама Натан 2
Уфа Кутин Денис 1
Сокол Капленко Никита 1
Сочи Бурмистров Никита 1
Алания Чочиев Алан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Кожедуб справа от угла штрафной площади пробил по воротам. Фролкин мяч поймал.
  • Желтая карточка
    44'
    Нестеров в центральном круге локтем ударил по голове Антонова и получил жёлтую карточку.
  • 43'
    Удар Хохлачёва слева из пределов штрафной площади соперники заблокировали.
  • Угловой
    42'
    Гости разыграли угловой удар. Янов справа навесил к дальней штанге, где Нестеров головой пробил по воротам. Фролкин вовремя сместился к стойке и мяч поймал.
  • 41'
    Бамматгереев выдал пас в центр на ход Библику, но Фролкин вовремя выскочил за пределы штрафной площади и опередил нападающего "Чайки".
  • 40'
    Фролкин забрал мяч в руки после прострела слева от Хохлачёва.
  • Угловой
    39'
    Гости разыграли угловой удар. Подачу Янова справа в центр штрафной площади новороссийцы перехватили.
  • 38'
    Бамматгереев слева выкатил мяч на Пивоварова, чей удар с линии штрафной площади заблокировал Иванов.
  • Фол, нарушение
    37'
    Окладников на чужой половине поля сбил Енина.
  • 36'
    Антонов в штрафной площади сделал себе скидку грудью, но удар по воротам у Антона не получился. Мяч полетел в соперника.
  • Угловой
    35'
    Иванов от углового флага навес к ближней штанге исполнил слабо и низко. Хохлачёв головой выбил мяч за боковую линию поля.
  • 34'
    Стежко со штрафного пробил низом и мяч угодил в игроков в стенке.
  • Желтая карточка
    33'
    Зарыпбеков перед штрафной площадью сбил Родионова и получил первую жёлтую карточку в матче. Двадцать четыре метра до ворот.
  • Угловой
    32'
    Бамматгереев от углового флага навесил на Хохлачёва, который головой пробил выше перекладины.
  • 31'
    Бамматгереев слева вывел к воротам Хохлачёва, которому не удалось пройти заслон из двух соперников.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      30'
      Гости разыграли угловой удар. Заброс Пивоварова слева в штрафную площадь соперники нейтрализовали.
    • 29'
      Пивоваров слева прорвался в штрафную площадь. Его первый удар отразил Фролкин, а повторный получился немного правее ворот.
    • Фол, нарушение
      28'
      Пелих у центрального круга сбил Окладникова.
    • 26'
      В этой паузе игроки отправились к скамейкам запасных попить воды. Сегодня в Новороссийске перед началом матча было тридцать один градус тепла.
    • Травма, повреждение
      25'
      Окладников получил неприятный удар по голове при падении на газон после верховой борьбы. Вновь медики срочно вызваны на поле.
    • Травма, повреждение
      24'
      Стежко потребовалась помощь медиков. Ещё одна небольшая пауза в матче.
    • 23'
      Пивоваров слева чуть сильно сделал пас к ближней штанге на ход Янову. Фролкин первым оказался на мяче.
    • 22'
      Кожедуб справа отправил вперёд Пелиха, у которого не получилась подача к воротам. Мяч улетел за линию поля.
    • Фол, нарушение
      21'
      Чичинадзе в центральном круге подтолкнул в спину Хохлачёва.
    • 20'
      У Пивоварова не получился заброс вперёд по левому флангу на Бамматгереева. Мяч оказался за боковой линией поля.
    • Фол, нарушение
      19'
      Пелих в центре поля сбил Окладникова.
    • 18'
      Мяч стал реже задерживаться на одной половине поля. Гости стараются отвечать своими выпадами вперёд на атаки "Черноморца".
    • 17'
      Родионов с двадцати двух метров пробил выше ворот.
    • 16'
      "Чайка" ответила серией своих атак на давление хозяев. Всё прошло без моментов у ворот Фролкина.
    • Травма, повреждение
      15'
      Медики оказывают Родионову помощь. Небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      14'
      Кармаев в центре поля сбил Родионова.
    • 13'
      Штрафной удар у гостей опасным не получился.
    • Фол, нарушение
      12'
      Безчаснюк у угла штрафной площади сбил Пивоварова.
    • Угловой
      11'
      Бамматгереев разыграл угловой удар с партнёрами. Кожедуб справа навесил к одиннадцатиметровой отметке, где партнёрам выиграть борьбу вверху не удалось.
    • 10'
      Пелих справа прострелил в штрафную площадь и заработал угловой удар для своей команды.
    • 9'
      Окладников головой пробил левее ворот после подачи справа. "Черноморец" постоянно держит в напряжении оборону гостей.
    • 8'
      Красильниченко в высоком прыжке немного не достал мяч головой после подачи справа.
    • 6'
      Удар Антонова с двадцати одного метра соперники заблокировали.
    • 5'
      Окладников справа выдал пас к линии штрафной площади на Иванова. Егор попытался с партнёрами сыграть накоротке, но довести до удара хозяевам комбинацию не удалось.
    • 4'
      "Черноморец" быстро возвращает себе мяч и старается сам продвигаться вперёд. Стартовые минуты для хозяев складываются удачно.
    • Угловой
      3'
      Иванов исполнил первый угловой удар в матче. Мяч прилетел на голову Стежко который пробил рядом с левой штангой. Уже в дебюте встречи хозяева создали опасный момент у чужих ворот.
    • 2'
      "Черноморец" играет в бело-синей форме, "Чайка" - в чёрной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на Центральном стадионе!
    • До матча
    • Главный судья: Матвеев Станислав (Троицк);
      Первый помощник: Перов Артем (Москва);
      Второй помощник: Шекемов Руслан (Нальчик);
      Резервный судья: Привалов Эмир (Сочи).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют новороссийский «Черноморец» и «Чайка». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 35.2% пользователей.
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    Прогнозы 122
    Черноморец Нв 67.2% (82)
    X 25.4% (31)
    Чайка 7.4% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Черноморец Нв
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Черноморец Нв 0:0 Чайка

    Исход игры
    Черноморец Нв
    67.2% (82)
    Ничья
    25.4% (31)
    Чайка
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.62% (37)
    Меньше
    68.38% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    52.99% (62)
    Нет
    47.01% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Черноморец Нв
    35.2% (43)
    2:1 Черноморец Нв
    23% (28)
    1:1 Ничья
    21.3% (26)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
    0:1 Чайка
    3.3% (4)
    3:1 Черноморец Нв
    2.5% (3)
    1:2 Чайка
    2.5% (3)
    2:0 Черноморец Нв
    1.6% (2)
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    Черноморец Нв
    Чайка
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