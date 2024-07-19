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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 2.
Черноморец Нв
 
Позже
Чайка
Прогнозы 52
Черноморец Нв 55.8% (29)
X 34.6% (18)
Чайка 9.6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черноморец Нв
Ничья
Чайка
1.82
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4.40
4.90
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Черноморец Нв
Чайка

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ВЛГ1
0:1
ВЛГ1
1:2
ВЛГ1
0:2
ТМК
3:1
ВЛГ1
3:1
ВЛГ1
1:0
ВДЗЮ
3:1
ВДЗЮ
2:2
ВДЗЮ
1:0
ВДЗЮ
2:0
ВДЗЮ
1:1
ВДЗЮ
0:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Среднее время на гол

77
135

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

63
98

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 1 0
Фомин Денис 1 0
Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Черноморец Нв
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Черноморец Нв
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Нв
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1
Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2
Чайка
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0
Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1 Велес Москва - Чайка 1:0 Чайка - Уфа 1:0 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Краснодар-2 4:1 Металлург Липецк - Чайка 0:0 Чайка - Челябинск 1:1 Чайка - Велес Москва 1:0 Уфа - Чайка 2:2 Чайка - Новосибирск 0:0

Результаты матчей

Черноморец Нв
Чайка

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Черноморец Нв
Чайка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нефтехимик
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Родина Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нефтехимик
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Родина Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ротор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сокол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Черноморец Нв
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сочи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тюмень
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Енисей
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алания
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Чайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торпедо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Родина Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шинник
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нефтехимик
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 1
Енисей Ломакин Александр 1
Нефтехимик Джамилов Султан 1
Урал Аюпов Тимур 1
Нефтехимик Алиев Саид 1
Весь список

Топ нарушителей
Сокол Капленко Никита 1
Сочи Бурмистров Никита 1
Урал Чудин Иван 1
Енисей Ломакин Александр 1
Родина Москва Рейна Йорди 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Нв - Чайка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2024, осталось 2 дня 9 часов 24 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Черноморец Нв.
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    • Прогнозы 52
    Черноморец Нв 55.8% (29)
    X 34.6% (18)
    Чайка 9.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Черноморец Нв
    Ничья
    Чайка
    1.82
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    4.40
    4.90
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    Прогнозы на матч Черноморец Нв - Чайка

    Исход игры
    Черноморец Нв
    58.9% (33)
    Ничья
    32.1% (18)
    Чайка
    8.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.19% (19)
    Меньше
    64.81% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (36)
    Нет
    33.33% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (17)
    1:0 Черноморец Нв
    23.2% (13)
    2:1 Черноморец Нв
    23.2% (13)
    3:1 Черноморец Нв
    5.4% (3)
    0:1 Чайка
    5.4% (3)
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    Черноморец Нв
    Чайка
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