Адаев сегодня дебютирует в составе "Уфы", посмотрим, как полузащитник заиграет в составе новой команды после прихода из "Черноморца".

Ложкин с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, защитники "Тюмени" сыграли максимально внимательно и выбили мяч обратно на правую половину поля.

Гуренко с правого фланга от углового флажка выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Артёма и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Гуренко теперь уже вновь активно поработал на левом фланге и в итоге заработал угловой для своей команды.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2!!! Кутин!!! Мацхарашвили разыграл угловой с Гуренко, далее с левого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади, после борьбы последовал прострел в центр вратарской от Ложкина, мяч от защитника "Тюмени" отскочил в центр к линии вратарской, где удачно расположился Кутин, что позволило Денису в касание отправил мяч в левый угол ворот.

С левого фланга последовала подача в центр к линии вратарской "Тюмени", Савин спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

В составе "Уфы" после перерыва произошла замена. Вместо Андрея Анисимова на поле вышел Владислав Ложкин.

В составе "Тюмени" после перерыва произошла ещё одна замена. Вместо Александра Коротаева на поле вышел Данил Карпов.

С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Агеян головой сбросил мяч к левому углу вратарской, Гуренко немного успел к нему, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Шаваев попытался разогнать атаку по правой половине поля, Петров грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Угловой у ворот "Уфы". Кулишев выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Гуренко с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Муллин под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Савин выловил его без особого труда.

Мацхарашвили со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Теняев головой сбросил мяч к левому углу вратарской, совсем немного не хватило Ложкину, чтобы добраться до мяча и завершить момент ударом по воротам.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как "Тюмень" будет играть в меньшинстве весь тайм. Пока что у гостей толком перестроиться не получилось, но в любом случае "Тюмени" придётся рассчитывать на редкие контратаки и стандарты, чтобы хотя бы изредка тревожить оборону "Уфы".

Гуренко при развитии атаки по левому флангу выполнил слишком сильную передачу к лицевой линии поля на ход Карпову, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Агеян в борьбе за верховой мяч на левой половине поля нарушил правила против Кенфака. "Тюмень" тщательно готовится к стандарту.

В составе "Тюмени" после перерыва произошла замена. Вместо Дениса Ткачука на поле вышел Артём Медведев.

Медведев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Уфы" сыграли максимально внимательно и спокойно перехватили мяч.

Угловой у ворот "Тюмени". Шаваев выполнил подачу к ближнему углу вратарской, гости при стандарте также сыграли без ошибок и выбили мяч подальше от своих ворот.

Две минуты добавил Ярослав Хромей к основному времени первого тайма.

Мацхарашвили с правого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Муллин в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Тюмени" и ушёл на угловой.

Мацхарашвили с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игрокам "Тюмени" общими усилиями удалось выбить мяч на левую половину поля.

Звучит свисток на перерыв. Очень слабо "Уфа" начала первый домашний матч в новом сезоне и уже к 18-й минуте получила два мяча в свои ворота. Тем не менее, сыграть спокойно по счёту у команды Игоря Меньщикова не получилось. Под конец первого тайма "Тюмень" осталась в меньшинстве и в итоге "Уфа" смогла отыграть один мяч до перерыва. Далее подопечные Евгения Харлачёва конечно же должна стараться играть первым номером и работать на победу в этом противостоянии.

44' С левой половины поля Анисимов выполнил подачу на дальний угол вратарской, Савин уверенно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки.

43' "Уфа" теперь уже активно давит на ворота соперника и старается отыграть второй мяч до перерыва, конечно же теперь команда Евгения Харлачёва может рассчитывать и на волевую победу.

42' Угловой у ворот "Тюмени". Мацхарашвили выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде на этот раз не смог зацепиться за мяч.

41' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2!!! Агеян!!! Мацхарашвили разогнал атаку по левой половине поля, далее с помощью рикошета мяч дошёл до Гуренко, Артём убежал к лицевой линии поля и выполнил передачу в центр штрафной площади, Шаваев в касание пробил в правый угол ворот, Савин в прыжке отбил тяжёлый мяч на правый угол вратарской, где уже удачно на добивании сыграл Агеян, который с помощью рикошета отправил мяч в ворота.

40' В составе "Тюмени" произошла замена. Вместо Дмитрия Купцова на поле вышел Никита Калугин.

39' Мацхарашвили с левой половины поля выполнил неудачный заброс в штрафную площадь, игроки "Тюмени" перхватили мяч без всякого труда.

38' Из цента поля последовал заброс к линии штрафной площади на ход Муллину, Савин спокойно сыграл на выходе и выбил мяч обратно в центр поля.

37' Заканчивается постепенно первый тайм, для "Тюмени" конечно же важно будет не пропустить до перерыва.

36' Шаваев со стандарта пробил в ближний угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Тюмени", которую грамотно выстроил Савин и затем улетел в аут.

35' Удаление в составе "Тюмени"! Агеян убежал к штрафной площади по правой половине поля в очередной раз, на этот раз Давид Шавлохов в подкате сбил соперника и получил прямую красную карточку.

34' Муллин по правой половине поля убежал в штрафную площадь "Тюмени", далее Камиль слишком долго подбирал ногу для удара по воротам, в итоге Шавлохов грамотно сыграл в подкате и не позволил форварду "Уфы" завершить момент ударом по воротам.

33' Анисимов в центре поля нарушил правила против Коротаева. Игроки "Тюмени" никуда не спеша разыграли стандарт.

32' У Мацхарашвили на этот раз не получилась проникающая передача в штрафную площадь, "Тюмень" в обороне сегодня играет очень внимательно и пока что грубых ошибок не допускает.

31' Агеян по правой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем выполнил прострел к ближнему углу вратарской, защитники "Тюмени" сыграли без ошибок и перехватили мяч.

30' Перчёнок перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ткачука.

29' Теняев у радиуса штрафной площади "Тюмени" в борьбе с соперником оказался на газоне, Ярослав Хромей вновь показал, что нужно играть дальше.

28' С правой половины поля последовала подача на левый угол штрафной площади "Тюмени", Гуренко зацепился за мяч и пробил по воротам, мяч попал в защитника уфимского клуба.

27' Гуренко с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

26' Поднялся Теняев после паузы, показал защитник "Уфы", что с ним всё нормально, он готов играть дальше.

25' Теняеву досталось в борьбе за верховой мяч на своей половине поля, но на этот раз Ярослав Хромей нарушение правил не зафиксировал.

24' Против Ткачука были нарушены правила в борьбе за верховой мяч на половине поля "Тюмени". Гости конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

23' Агеян вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем внешней стороной стопы направил мяч под левый угол ворот, мяч полетел неприятно для Савина, но всё же голкипер "Тюмени" удачно отбил мяч на своего партнёра по команде.

22' Совсем непонятно, что хочет сегодня "Уфа" показывать на поле и каким образом она собирается исправлять положение дел в игре.

21' С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Уфы", Купцов в окружении соперников не смог зацепиться за мяч.

20' Не хочет "Уфа" делать ставку на длинные забросы к штрафной площади соперника, в итоге у нас как ра очень много поперечных передач, где толком нет никакого продвижения.

19' "Уфа" продолжает укатывать мяч в центре поля, болельщики уже также начинают недовольно покрикивать с трибун, они пришли смотреть явно на другой футбол.

18' "Тюмень" продолжает при этом играть в очень среднем темпе, что конечно же для гостей при таком счёте вполне приемлемо.

17' Ужасно сегодня "Уфа" действует в обороне, совсем хозяева поля не понимают друг друга такое ощущение.

16' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!!! Воропаев!!! Кенфак со входа в штрафную площадь по правой половине поля плотно пробил в левый угол ворот, Баклов в прыжке отбил мяч перед собой, а затем Воропаев спокойно сыграл на добивании и отправил мяч в сетку.

15' Бем разогнал атаку по правому флангу, далее последовала подача в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

14' Гуренко зацепился за мяч после заброса к левому углу штрафной площади "Тюмени", но затем под давлением соперника Артём ничего интересного придумать не смог.

13' При любом удобном случае игроки "Уфы" делают пас назад ради контроля мяча, "Тюмень" в свою очередь конечно же играть в высоком прессинге не будет.

12' Пока что "Уфа" стала куда больше времени работать с мячом, но дальше центра поля у команды Евгения Харлачёва толком продвинуться не получается.

11' В среднем темпе сейчас проходит игра, так конечно же "Тюмени" будет куда проще играть по счёту.

10' Угловой у ворот "Тюмени". Мацхарашвили выполнил подачу в центр штрафной площади, гости сыграли очень внимательно и сразу же выбили мяч подальше от своих ворот.

9' Болельщиков на стадионе сегодня довольно мало, в будний день "Тюмень" особого интереса у болельщиков "Уфы" не вызвала.

8' Очень нестабильно действует "Уфа" на старте матча, словно футболисты успели "перегореть" до стартового свистка.

7' Ткачук с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Уфы" вновь действовали довольно сумбурно, но всё же общими усилиями смогли отвести угрозу от своих ворот.

6' Купцов от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Баклов сократил дистанцию и не дал Кенфаку пробить по воротам, но Оливье быстро сделал ответный пас чуть назад на Купцова, Дмитрий в касание пробил по воротам, мяч задел ногу Карпова и ушёл на угловой.

5' С левого фланга последовала подача в центр к линии вратарской "Уфы", Баклов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

4' Очень хорошее начало матча получается для "Тюмени" на выезде, пока что первый домашний матч для "Уфы" может стать провальным.

3' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Купцов!!! Талалай с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Купцов оторвался от защитников "Уфы" и головой пробил удачно в левый угол ворот, Баклов ничего не смог поделать.

2' Сразу же из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Уфы" на ход Талалаю, Денис под давлением соперников не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.