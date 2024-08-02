☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 4.
Уфа
2:2
Второй тайм: 68'
Тюмень
0'
0:1
3' Гол
Купцов Дмитрий
0:2
19' Гол
Воропаев Артём
35' Красная карточка
Шавлохов Давид
1:2
43' Гол
Агеян Мигран
2:2
65' Гол
Кутин Денис

Ход матча

3'
0:1
Купцов Дмитрий
19'
0:2
Воропаев Артём
35'
 
Шавлохов Давид
39'
 
Калугин Никита
Купцов Дмитрий
43'
Агеян Мигран
1:2
46'
Ложкин Владислав
Анисимов Андрей
 
46'
 
Карпов Данил
Коротаев Александр
46'
 
Медведев Артём
Ткачук Денис
56'
 
Кулишев Артём
Кенфак Оливье
61'
Адаев Владислав
Шаваев Алихан
 
65'
Кутин Денис
2:2
Прогнозы 125
Уфа 77.6% (97)
X 14.4% (18)
Тюмень 8% (10)
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Уфа
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Уфа
Тюмень

История личных встреч

Уфа
Тюмень

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ВДЗУП
1:1
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
3:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуренко Артём 1 0.25
Пасевич Роман 1 0.25
Агеян Мигран 1 0.25
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коротаев Александр 1 0.25
Воропаев Артём 1 0.25
Кенфак Оливье 1 0.25
Купцов Дмитрий 1 0.25

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перченок Александр 2 0
Кутин Денис 0 1
Шаваев Алихан 1 0
Баклов Олег 1 0
Теняев Александр 1 0
Анисимов Андрей 1 0
Гыстаров Расул 1 0
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шавлохов Давид 0 1
Петров Михаил 1 0
Поройков Станислав 1 0

Результаты матчей

Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тюмень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Уфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тюмень
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
0
Уфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тюмень
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0
Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0 Муром - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0
Тюмень
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шинник - Тюмень 0:2 Тюмень - Алания 0:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Тюмень - Торпедо Миасс 2:1
Енисей - Тюмень 2:0 Тюмень - КАМАЗ 2:0 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Тюмень - Акрон 0:2 Родина Москва - Тюмень 1:1 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Волгарь - Тюмень 1:2 Тюмень - Шинник 0:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Тюмень - Алания 0:1 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3 Тюмень - Кубань 1:2

Результаты матчей

Уфа
Тюмень

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Уфа
Тюмень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Чайка
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Родина Москва
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Нефтехимик
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
8.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Алания
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Тюмень
 2:2 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Балтика
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Уфа
 2:2 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Сочи
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Уфа
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сочи
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Тюмень
 2:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
3.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Алания
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Чайка
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Уфа
 2:2 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Урал
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Чайка Руденко Владислав 2
Сокол Карпицкий Егор 2
Черноморец Нв Уридия Мераби 1
Весь список

Топ нарушителей
Алания Хадарцев Батраз 2
Уфа Перченок Александр 2
Родина Москва Мусаев Леон 2
Алания Абдоков Нури 2
Сочи Марсело Алвеш 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 66'
    С левого фланга последовала подача в центр к линии вратарской "Тюмени", Савин спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Описание гола
    65'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2!!! Кутин!!! Мацхарашвили разыграл угловой с Гуренко, далее с левого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади, после борьбы последовал прострел в центр вратарской от Ложкина, мяч от защитника "Тюмени" отскочил в центр к линии вратарской, где удачно расположился Кутин, что позволило Денису в касание отправил мяч в левый угол ворот. 
  • 64'
    Гуренко теперь уже вновь активно поработал на левом фланге и в итоге заработал угловой для своей команды. 
  • 63'
    Гуренко с правого фланга от углового флажка выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Артёма и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 62'
    Ложкин с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, защитники "Тюмени" сыграли максимально внимательно и выбили мяч обратно на правую половину поля. 
  • 61'
    Адаев сегодня дебютирует в составе "Уфы", посмотрим, как полузащитник заиграет в составе новой команды после прихода из "Черноморца". 
  • Замена
    60'
    В составе "Уфы" произошла замена. Вместо Алихана Шаваева на поле вышел Владислав Адаев. 
  • 59'
    Мацхарашвили со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Теняев головой сбросил мяч к левому углу вратарской, совсем немного не хватило Ложкину, чтобы добраться до мяча и завершить момент ударом по воротам. 
  • 58'
    Гуренко с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Муллин под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Савин выловил его без особого труда. 
  • Угловой
    57'
    Угловой у ворот "Уфы". Кулишев выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Замена
    56'
    В составе "Тюмени" произошла замена. Вместо Оливье Кенфака на поле вышел Артём Кулишев. 
  • 55'
    Шаваев попытался разогнать атаку по правой половине поля, Петров грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 54'
    С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Агеян головой сбросил мяч к левому углу вратарской, Гуренко немного успел к нему, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • Замена
    53'
    В составе "Тюмени" после перерыва произошла ещё одна замена. Вместо Александра Коротаева на поле вышел Данил Карпов. 
  • Замена
    52'
    В составе "Уфы" после перерыва произошла замена. Вместо Андрея Анисимова на поле вышел Владислав Ложкин. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      51'
      Угловой у ворот "Тюмени". Шаваев выполнил подачу к ближнему углу вратарской, гости при стандарте также сыграли без ошибок и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • 50'
      Медведев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Уфы" сыграли максимально внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Замена
      49'
      В составе "Тюмени" после перерыва произошла замена. Вместо Дениса Ткачука на поле вышел Артём Медведев. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Агеян в борьбе за верховой мяч на левой половине поля нарушил правила против Кенфака. "Тюмень" тщательно готовится к стандарту. 
    • 47'
      Гуренко при развитии атаки по левому флангу выполнил слишком сильную передачу к лицевой линии поля на ход Карпову, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, как "Тюмень" будет играть в меньшинстве весь тайм. Пока что у гостей толком перестроиться не получилось, но в любом случае "Тюмени" придётся рассчитывать на редкие контратаки и стандарты, чтобы хотя бы изредка тревожить оборону "Уфы". 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. Очень слабо "Уфа" начала первый домашний матч в новом сезоне и уже к 18-й минуте получила два мяча в свои ворота. Тем не менее, сыграть спокойно по счёту у команды Игоря Меньщикова не получилось. Под конец первого тайма "Тюмень" осталась в меньшинстве и в итоге "Уфа" смогла отыграть один мяч до перерыва. Далее подопечные Евгения Харлачёва конечно же должна стараться играть первым номером и работать на победу в этом противостоянии. 
    • Угловой
      45'
      Мацхарашвили с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игрокам "Тюмени" общими усилиями удалось выбить мяч на левую половину поля. 
    • 45'
      Мацхарашвили с правого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Муллин в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Тюмени" и ушёл на угловой. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил Ярослав Хромей к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      С левой половины поля Анисимов выполнил подачу на дальний угол вратарской, Савин уверенно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки. 
    • 43'
      "Уфа" теперь уже активно давит на ворота соперника и старается отыграть второй мяч до перерыва, конечно же теперь команда Евгения Харлачёва может рассчитывать и на волевую победу. 
    • Угловой
      42'
      Угловой у ворот "Тюмени". Мацхарашвили выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде на этот раз не смог зацепиться за мяч. 
    • Описание гола
      41'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2!!! Агеян!!! Мацхарашвили разогнал атаку по левой половине поля, далее с помощью рикошета мяч дошёл до Гуренко, Артём убежал к лицевой линии поля и выполнил передачу в центр штрафной площади, Шаваев в касание пробил в правый угол ворот, Савин в прыжке отбил тяжёлый мяч на правый угол вратарской, где уже удачно на добивании сыграл Агеян, который с помощью рикошета отправил мяч в ворота. 
    • Замена
      40'
      В составе "Тюмени" произошла замена. Вместо Дмитрия Купцова на поле вышел Никита Калугин. 
    • 39'
      Мацхарашвили с левой половины поля выполнил неудачный заброс в штрафную площадь, игроки "Тюмени" перхватили мяч без всякого труда. 
    • 38'
      Из цента поля последовал заброс к линии штрафной площади на ход Муллину, Савин спокойно сыграл на выходе и выбил мяч обратно в центр поля. 
    • 37'
      Заканчивается постепенно первый тайм, для "Тюмени" конечно же важно будет не пропустить до перерыва. 
    • 36'
      Шаваев со стандарта пробил в ближний угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Тюмени", которую грамотно выстроил Савин и затем улетел в аут. 
    • Красная карточка
      35'
      Удаление в составе "Тюмени"! Агеян убежал к штрафной площади по правой половине поля в очередной раз, на этот раз Давид Шавлохов в подкате сбил соперника и получил прямую красную карточку. 
    • 34'
      Муллин по правой половине поля убежал в штрафную площадь "Тюмени", далее Камиль слишком долго подбирал ногу для удара по воротам, в итоге Шавлохов грамотно сыграл в подкате и не позволил форварду "Уфы" завершить момент ударом по воротам. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Анисимов в центре поля нарушил правила против Коротаева. Игроки "Тюмени" никуда не спеша разыграли стандарт. 
    • 32'
      У Мацхарашвили на этот раз не получилась проникающая передача в штрафную площадь, "Тюмень" в обороне сегодня играет очень внимательно и пока что грубых ошибок не допускает. 
    • 31'
      Агеян по правой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем выполнил прострел к ближнему углу вратарской, защитники "Тюмени" сыграли без ошибок и перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Перчёнок перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ткачука. 
    • Судья
      29'
      Теняев у радиуса штрафной площади "Тюмени" в борьбе с соперником оказался на газоне, Ярослав Хромей вновь показал, что нужно играть дальше. 
    • 28'
      С правой половины поля последовала подача на левый угол штрафной площади "Тюмени", Гуренко зацепился за мяч и пробил по воротам, мяч попал в защитника уфимского клуба. 
    • 27'
      Гуренко с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 26'
      Поднялся Теняев после паузы, показал защитник "Уфы", что с ним всё нормально, он готов играть дальше. 
    • Судья
      25'
      Теняеву досталось в борьбе за верховой мяч на своей половине поля, но на этот раз Ярослав Хромей нарушение правил не зафиксировал. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Против Ткачука были нарушены правила в борьбе за верховой мяч на половине поля "Тюмени". Гости конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      23'
      Агеян вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем внешней стороной стопы направил мяч под левый угол ворот, мяч полетел неприятно для Савина, но всё же голкипер "Тюмени" удачно отбил мяч на своего партнёра по команде. 
    • 22'
      Совсем непонятно, что хочет сегодня "Уфа" показывать на поле и каким образом она собирается исправлять положение дел в игре. 
    • 21'
      С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Уфы", Купцов в окружении соперников не смог зацепиться за мяч. 
    • 20'
      Не хочет "Уфа" делать ставку на длинные забросы к штрафной площади соперника, в итоге у нас как ра очень много поперечных передач, где толком нет никакого продвижения. 
    • 19'
      "Уфа" продолжает укатывать мяч в центре поля, болельщики уже также начинают недовольно покрикивать с трибун, они пришли смотреть явно на другой футбол. 
    • 18'
      "Тюмень" продолжает при этом играть в очень среднем темпе, что конечно же для гостей при таком счёте вполне приемлемо. 
    • 17'
      Ужасно сегодня "Уфа" действует в обороне, совсем хозяева поля не понимают друг друга такое ощущение. 
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!!! Воропаев!!! Кенфак со входа в штрафную площадь по правой половине поля плотно пробил в левый угол ворот, Баклов в прыжке отбил мяч перед собой, а затем Воропаев спокойно сыграл на добивании и отправил мяч в сетку. 
    • 15'
      Бем разогнал атаку по правому флангу, далее последовала подача в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 14'
      Гуренко зацепился за мяч после заброса к левому углу штрафной площади "Тюмени", но затем под давлением соперника Артём ничего интересного придумать не смог. 
    • 13'
      При любом удобном случае игроки "Уфы" делают пас назад ради контроля мяча, "Тюмень" в свою очередь конечно же играть в высоком прессинге не будет. 
    • 12'
      Пока что "Уфа" стала куда больше времени работать с мячом, но дальше центра поля у команды Евгения Харлачёва толком продвинуться не получается. 
    • 11'
      В среднем темпе сейчас проходит игра, так конечно же "Тюмени" будет куда проще играть по счёту. 
    • Угловой
      10'
      Угловой у ворот "Тюмени". Мацхарашвили выполнил подачу в центр штрафной площади, гости сыграли очень внимательно и сразу же выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • 9'
      Болельщиков на стадионе сегодня довольно мало, в будний день "Тюмень" особого интереса у болельщиков "Уфы" не вызвала. 
    • 8'
      Очень нестабильно действует "Уфа" на старте матча, словно футболисты успели "перегореть" до стартового свистка. 
    • Угловой
      7'
      Ткачук с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Уфы" вновь действовали довольно сумбурно, но всё же общими усилиями смогли отвести угрозу от своих ворот. 
    • Опасный момент
      6'
      Купцов от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Баклов сократил дистанцию и не дал Кенфаку пробить по воротам, но Оливье быстро сделал ответный пас чуть назад на Купцова, Дмитрий в касание пробил по воротам, мяч задел ногу Карпова и ушёл на угловой. 
    • 5'
      С левого фланга последовала подача в центр к линии вратарской "Уфы", Баклов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 4'
      Очень хорошее начало матча получается для "Тюмени" на выезде, пока что первый домашний матч для "Уфы" может стать провальным. 
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Купцов!!! Талалай с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Купцов оторвался от защитников "Уфы" и головой пробил удачно в левый угол ворот, Баклов ничего не смог поделать. 
    • 2'
      Сразу же из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Уфы" на ход Талалаю, Денис под давлением соперников не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Уфа" в Первой лиге пока что по-прежнему никак не может победить, а поэтому сегодня команде Евгения Харлачёва важно хотя бы не проиграть, чтобы совсем не увязнуть в подвале турнирной таблицы в самом начале сезона. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Ярослав Хромей из Воронежа. Помогать ему на бровках будут Евгений Синянский из Ярославля и Виталий Жолобов из Волжского. Резервным арбитром на этот матч назначен Данил Каширин из Уфы. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на стартовом матче четвёртого тура Первой лиги между "Уфой" и "Тюменью". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Уфа.
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    Прогнозы 125
    Уфа 77.6% (97)
    X 14.4% (18)
    Тюмень 8% (10)
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    Уфа
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уфа 2:2 Тюмень

    Исход игры
    Уфа
    77.6% (97)
    Ничья
    14.4% (18)
    Тюмень
    8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.83% (32)
    Меньше
    72.17% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    42.61% (49)
    Нет
    57.39% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    42.4% (53)
    2:1 Уфа
    23.2% (29)
    1:1 Ничья
    13.6% (17)
    2:0 Уфа
    7.2% (9)
    0:1 Тюмень
    2.4% (3)
    1:2 Тюмень
    1.6% (2)
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