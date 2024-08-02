Тур: 4.
0'
0:1
3' ГолКупцов Дмитрий
0:2
19' ГолВоропаев Артём
35' Красная карточкаШавлохов Давид
1:2
43' ГолАгеян Мигран
2:2
65' ГолКутин Денис
Ход матча
3'
0:1
19'
0:2
35'
43'
1:2
65'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Агеян МигранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Захаров ГлебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Евгений Харлачёв
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Ткачук ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Петухов ИльяПолузащитник
- Нападающий
-
11 Карпов ДанилНападающий
-
Главный тренер: Меньщиков Игорь
История личных встреч
Уфа
Тюмень
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуренко Артём
|1
|0.25
|Пасевич Роман
|1
|0.25
|Агеян Мигран
|1
|0.25
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коротаев Александр
|1
|0.25
|Воропаев Артём
|1
|0.25
|Кенфак Оливье
|1
|0.25
|Купцов Дмитрий
|1
|0.25
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перченок Александр
|2
|0
|Кутин Денис
|0
|1
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Баклов Олег
|1
|0
|Теняев Александр
|1
|0
|Анисимов Андрей
|1
|0
|Гыстаров Расул
|1
|0
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шавлохов Давид
|0
|1
|Петров Михаил
|1
|0
|Поройков Станислав
|1
|0
Результаты матчей
Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тюмень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Уфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тюмень
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
0
Уфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тюмень
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0
Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0 Муром - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0
Тюмень
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шинник - Тюмень 0:2 Тюмень - Алания 0:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Тюмень - Торпедо Миасс 2:1
Енисей - Тюмень 2:0 Тюмень - КАМАЗ 2:0 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Тюмень - Акрон 0:2 Родина Москва - Тюмень 1:1 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Волгарь - Тюмень 1:2 Тюмень - Шинник 0:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Тюмень - Алания 0:1 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3 Тюмень - Кубань 1:2
Результаты матчей
Уфа
Тюмень
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Уфа
Тюмень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|2:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|2:2 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|2:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Торпедо Москва
|Горбунов Игорь
|2
|Нефтехимик
|Алиев Саид
|2
|Чайка
|Руденко Владислав
|2
|Сокол
|Карпицкий Егор
|2
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|1
|Алания
|Хадарцев Батраз
|2
|Уфа
|Перченок Александр
|2
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|2
|Алания
|Абдоков Нури
|2
|Сочи
|Марсело Алвеш
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Уфа 2:2 Тюмень
Исход игры
Уфа
77.6% (97)
Ничья
14.4% (18)
Тюмень
8% (10)
Тотал 2.5
Больше
27.83% (32)
Меньше
72.17% (83)
Обе команды забьют
Да
42.61% (49)
Нет
57.39% (66)
Популярный счёт
1:0 Уфа
42.4% (53)
2:1 Уфа
23.2% (29)
1:1 Ничья
13.6% (17)
2:0 Уфа
7.2% (9)
0:1 Тюмень
2.4% (3)
1:2 Тюмень
1.6% (2)
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