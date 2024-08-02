Ланин в центре поля нарушил правила против Глушкова. Игроки "Балтики" никуда не спеша разыграли стандарт.

Родионов отправился прессинговать Бориско в центр штрафной площади, голкипер "Балтики" сыграл без ошибок и выбил мяч на левый фланг своему партнёру по команде.

В составе "Черноморца" после перерыва произошла замена. Вместо Никиты Мельникова на поле вышел Егор Иванов.

Мусалов с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел игрока "Балтики" и полетел по дуге в центр штрафной, Бориско спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Енин на левом фланге нарушил правила против Аванесяна. "Балтика" вновь долго разыгрывала стандарт.

Пряхин с левого фланга вошёл в штрафную площадь и затем пробил на исполнение под правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Аванесян от радиуса штрафной площади пробил вл евый угол ворот, мяч свалился с ноги у Тиграна и ушёл в сторону от цели.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Черноморец", чтобы попытаться сыграть ещё более активно в атаке и наконец-то начать забивать в Калининграде. "Балтика" при своих болельщиках наверняка не будет играть только по счёту, а поэтому мы вполне можем рассчитывать на продолжение голевого футбола.

"Черноморец" в свою очередь вновь держит мяч в центре поля, но начать проводить быстрые атаки по флангам у гостей никак не получается.

Спокойно "Балтика" старается доиграть первый тайм, сейчас для калининградского клуба важно уже не дать "Черноморцу" вернуться в игру.

Глушков порвался в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил прострел в центр штрафной, Фомин не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Две минуты добавил Игорь Панин к основному времени первого тайма.

Пряхин неудачно разыграл угловой с партнёром по команде и едва не привёз контратаку на свои ворота, но в итоге для "Балтики" всё обошлось.

Кротов ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Вячеслав под давлением соперника пробил под левый угол ворот, перекладина спасла "Балтику" от пропущенного мяча.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Балтика" на домашнем поле в Калининграде при достаточно неплохом футболе обыгрывает "Черноморец" из Новороссийска со счётом 2:0. "Черноморец" на выезде при этом также временами показывает очень неплохую игру, но в завершении своих редких продуктивных атак команде Вадима Гаранина не хватает удачи.

Ланин в центре поля нарушил правила против Глушкова. Игроки "Балтики" не стали особо спешить при розыгрыше мяча.

Фернандес из центра поля ворвался выполнил подачу к радиусу штрафной площади, Чичинадзе вместе с партнёрами по команде спокойно перехватил мяч.

Никишин на правой половине поля удачно раскачал соперника, далее Кирилл вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Аванесян пробил по воротам с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от правой штанги.

Пряхин в центре поля нарушил правила против Ланина. Игрокам "Черноморца" не удалось быстро разыграть стандарт.

Хабалов с левой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, далее Уридия протолкнул мяч к ближнему углу вратарской, но Кротов не смог подстроиться под мяч как следует, в итоге Вячеслав лишь слегка подправил его в руки Бориско.

Родионов с правого фланга под давлением Мохаммада выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Ильи и ушёл за лицевую линию поля.

Чичинадзе разогнал атаку по центру, далее последовала передача на Родионова, Илья сместился к левому углу штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в ногу Андраде.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Фернандес!!! Никишин разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Глушков в касание пробил по воротам, мяч попал в Фомина и отскочил на правый угол штрафной площади, а уже оттуда Фернандес сильно пробил под ближнюю штангу, Фролкин ничего не смог поделать.

Важный гол под конец первого тайма удалось забить "Балтике", теперь уже калининградский клуб сделал полноценную заявку на первую победу в этом сезоне.

31' Аванесян головой сбросил мяч к левому углу штрафной площади, Глушков в касание плотно пробил в ближний угол ворот, Фролкин грамотно сыграл по позиции и намертво поймал мяч.

30' Терентьев на левом фланге на своей половине поля попал под прессинг Енина, мяч попал в игрока "Черноморца" при выносе, далее последовал отскок на левый угол штрафной площади, Бориско вовремя сыграл на выходе и не позволил Уридии добраться под мяча.

29' Пряхин с правой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч полетел слабовато и точно по центру, Фролкин поймал его без особого труда.

28' Енин совершил рывок по левому флангу и затем выполнил прострел к линии штрафной площади в центр, Гассама грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч.

27' Фернандес с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу на дальний угол вратарской, Мусалов грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

26' Родионов перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Балтики", правила были нарушены против Мохаммада.

25' Родионов убежал в атаку по левой половине поля в результате контратаки, а затем Илья пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Уридию, который был у линии штрафной площади.

24' Пряхин со стандарта выполнил слабую подачу в центр штрафной площади, игроки "Черноморца" уверенно перехватили мяч и бросились в контратаку.

23' Полузащитник "Черноморца" Никита Мельников получил жёлтую карточку за срыв атаки. На своей половине поля Мельников схватил за корпус Пряхина.

22' Стадион в Калининграде в этот вечер по традиции заполнен хорошо, болельщики "Балтики" активно гонял свою команду в атаку.

21' "Балтика" старается вновь начать больше времени работать с мячом, но можно сказать, что хозяева поля в какой-то мере работают по счёту.

20' Фернандес по итогам прошлого эпизода также неудачно упал на травмированную кисть. Пришлось Алексу обратиться к врачам "Балтики", чтобы они немного подморозили руку.

19' Игорь Панин немного подумал, но в итоге принял решение показать жёлтую карточку Алексу Фернандесу за неспортивное поведение.

18' Хабалов в центре поля сбил Фернандеса у бровки. "Балтика" не стала торопиться при розыгрыше мяча.

17' Кротов со стандарта покатил мяч на Уридию, Мераби в касание пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

16' Гассама на левой половине поля нарушил правила против Уридии. "Черноморец" тщательно готовится к стандарту.

15' Игроки "Черноморца" после пропущенного гола вновь стали больше времени работать с мячом, но при этом у гостей атаки теперь уже также не получается выстраивать.

14' Первая же атака "Балтики" завершилась пенальти голом, но конечно же по такой игре расслабляться нельзя, вся борьба ещё наверняка впереди.

13' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Фернандес!!! Алекс Фернандес с "точки" уверенно пробил в левый угол ворот, Фролкин гадал и прыгнул в правый угол.

12' Пенальти назначается в ворота "Черноморца"! Фернандес совершил рывок по правому флангу и выполнил прострел в центр к линии штрафной площади, Пряхин чуть продвинулся в штрафную площадь и получил по ногам от Чичинадзе, Игорь Панин сразу же дал свисток и указал на "точку".

11' Уридия вновь получил заброс на ход по левому флангу из центра поля, на этот раз форвард "Черноморца" забрался в небольшой офсайд.

10' Уридия отправился прессинговать к линии штрафной площади Бориско, голкипер "Балтики" спокойно отдал пас на партнёра по команде на правый фланг.

9' "Черноморец" уже довольно плотно встречает соперника в центре поля, пока что "Балтика" не понимает, как лучше выстраивать свои атаки.

8' Удалось игрокам "Балтики" перехватить контроль над мячом, но дальше центра поля у калининградского клуба пока что продвинуться не получается.

7' Из глубины поля последовал заброс на ход Уридии по левому флангу, форвард "Черноморца" выполнил заброс в центр штрафной площади, где уже никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

6' Кротов из центра половины поля "Балтики" выполнил передачу на ход Уридии по левой половине поля, Мераби ворвался в штрафную площадь, но под давлением двух соперников не смог завершить момент ударом по воротам.

5' Мусалов перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Балтики", правила были нарушены против Мохаммада.

4' Поднялся Кротов после паузы, показал форвард "Черноморца", что с ним всё нормально, он готов играть дальше.

3' Пряхин в борьбе за мяч в центре поля совершил накладку и нанёс Кротову повреждение, Игорь Панин не зафиксировал нарушение правил. Пауза в игре.

2' Попытались игроки "Черноморца" провести атаку по левому флангу, но Хабалов под давлением соперника не смог обострить ситуацию у штрафной площади "Балтики".