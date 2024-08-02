☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 4.
Балтика
2:0
Второй тайм: 54'
Черноморец Нв
0'
1:0
13' Пенальти
Фернандес Алекс
19' Желтая карточка
Фернандес Алекс
22' Желтая карточка
Мельников Никита
2:0
39' Гол
Фернандес Алекс

Ход матча

13'
Фернандес Алекс
1:0
19'
Фернандес Алекс
 
22'
 
Мельников Никита
39'
Фернандес Алекс
2:0
46'
 
Иванов Егор
Мельников Никита
Прогнозы 138
Балтика 89.9% (124)
X 7.2% (10)
Черноморец Нв 2.9% (4)
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Балтика
Ничья
Черноморец Нв
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Балтика
Черноморец Нв

История личных встреч

Балтика
Черноморец Нв

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

90
105

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Алекс II 2 (1) 0.5
Маляров Кирилл 1 0.25
Пряхин Сергей 1 0.25
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уридия Мераби 1 0.25
Хабалов Алан 1 0.25
Родионов Илья 1 0.25

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андраде Кевин 2 0
Гассама Натан 2 0
Фернандес Алекс II 2 0
Пряхин Сергей 1 0
Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Егор 1 0
Стежко Виталий 1 0
Красильниченко Олег 1 0
Мельников Никита 1 0
Фомин Денис 1 0
Енин Иван 1 0
Фролкин Даниил 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Черноморец Нв
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Черноморец Нв
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Черноморец Нв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1
СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0
Черноморец Нв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Черноморец Нв - Урал 3:2 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3
Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0

Результаты матчей

Балтика
Черноморец Нв

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Балтика
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Чайка
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Родина Москва
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Нефтехимик
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
8.
Балтика
 2:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
9.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Алания
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
11.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Черноморец Нв
 0:2 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
Уфа
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Сочи
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Балтика
 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Черноморец Нв
 0:2 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
3.
Алания
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Чайка
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Балтика
 2:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Урал
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Черноморец Нв
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Чайка Руденко Владислав 2
Сокол Карпицкий Егор 2
Балтика Фернандес Алекс II 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 3
Алания Хадарцев Батраз 2
Родина Москва Мусаев Леон 2
Алания Абдоков Нури 2
Сочи Марсело Алвеш 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Аванесян от радиуса штрафной площади пробил вл евый угол ворот, мяч свалился с ноги у Тиграна и ушёл в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    52'
    Пряхин с левого фланга вошёл в штрафную площадь и затем пробил на исполнение под правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Енин на левом фланге нарушил правила против Аванесяна. "Балтика" вновь долго разыгрывала стандарт. 
  • 50'
    Мусалов с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел игрока "Балтики" и полетел по дуге в центр штрафной, Бориско спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Замена
    49'
    В составе "Черноморца" после перерыва произошла замена. Вместо Никиты Мельникова на поле вышел Егор Иванов. 
  • 48'
    Родионов отправился прессинговать Бориско в центр штрафной площади, голкипер "Балтики" сыграл без ошибок и выбил мяч на левый фланг своему партнёру по команде. 
  • Фол, нарушение
    47'
    Ланин в центре поля нарушил правила против Глушкова. Игроки "Балтики" никуда не спеша разыграли стандарт. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Черноморец", чтобы попытаться сыграть ещё более активно в атаке и наконец-то начать забивать в Калининграде. "Балтика" при своих болельщиках наверняка не будет играть только по счёту, а поэтому мы вполне можем рассчитывать на продолжение голевого футбола. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Балтика" на домашнем поле в Калининграде при достаточно неплохом футболе обыгрывает "Черноморец" из Новороссийска со счётом 2:0. "Черноморец" на выезде при этом также временами показывает очень неплохую игру, но в завершении своих редких продуктивных атак команде Вадима Гаранина не хватает удачи. 
  • Штанга
    45'
    Кротов ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Вячеслав под давлением соперника пробил под левый угол ворот, перекладина спасла "Балтику" от пропущенного мяча. 
  • Угловой
    45'
    Пряхин неудачно разыграл угловой с партнёром по команде и едва не привёз контратаку на свои ворота, но в итоге для "Балтики" всё обошлось. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Игорь Панин к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Глушков порвался в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил прострел в центр штрафной, Фомин не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • 43'
    Спокойно "Балтика" старается доиграть первый тайм, сейчас для калининградского клуба важно уже не дать "Черноморцу" вернуться в игру. 
  • 42'
    "Черноморец" в свою очередь вновь держит мяч в центре поля, но начать проводить быстрые атаки по флангам у гостей никак не получается. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 41'
      Важный гол под конец первого тайма удалось забить "Балтике", теперь уже калининградский клуб сделал полноценную заявку на первую победу в этом сезоне. 
    • 2 гола - дубль!
      40'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Фернандес!!! Никишин разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Глушков в касание пробил по воротам, мяч попал в Фомина и отскочил на правый угол штрафной площади, а уже оттуда Фернандес сильно пробил под ближнюю штангу, Фролкин ничего не смог поделать. 
    • 39'
      Чичинадзе разогнал атаку по центру, далее последовала передача на Родионова, Илья сместился к левому углу штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в ногу Андраде. 
    • 38'
      Родионов с правого фланга под давлением Мохаммада выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Ильи и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 37'
      Хабалов с левой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, далее Уридия протолкнул мяч к ближнему углу вратарской, но Кротов не смог подстроиться под мяч как следует, в итоге Вячеслав лишь слегка подправил его в руки Бориско. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Пряхин в центре поля нарушил правила против Ланина. Игрокам "Черноморца" не удалось быстро разыграть стандарт. 
    • 35'
      Аванесян пробил по воротам с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от правой штанги. 
    • 34'
      Никишин на правой половине поля удачно раскачал соперника, далее Кирилл вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 33'
      Фернандес из центра поля ворвался выполнил подачу к радиусу штрафной площади, Чичинадзе вместе с партнёрами по команде спокойно перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Ланин в центре поля нарушил правила против Глушкова. Игроки "Балтики" не стали особо спешить при розыгрыше мяча. 
    • 31'
      Аванесян головой сбросил мяч к левому углу штрафной площади, Глушков в касание плотно пробил в ближний угол ворот, Фролкин грамотно сыграл по позиции и намертво поймал мяч. 
    • 30'
      Терентьев на левом фланге на своей половине поля попал под прессинг Енина, мяч попал в игрока "Черноморца" при выносе, далее последовал отскок на левый угол штрафной площади, Бориско вовремя сыграл на выходе и не позволил Уридии добраться под мяча. 
    • 29'
      Пряхин с правой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч полетел слабовато и точно по центру, Фролкин поймал его без особого труда. 
    • 28'
      Енин совершил рывок по левому флангу и затем выполнил прострел к линии штрафной площади в центр, Гассама грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч. 
    • 27'
      Фернандес с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу на дальний угол вратарской, Мусалов грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Родионов перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Балтики", правила были нарушены против Мохаммада. 
    • 25'
      Родионов убежал в атаку по левой половине поля в результате контратаки, а затем Илья пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Уридию, который был у линии штрафной площади. 
    • 24'
      Пряхин со стандарта выполнил слабую подачу в центр штрафной площади, игроки "Черноморца" уверенно перехватили мяч и бросились в контратаку. 
    • Желтая карточка
      23'
      Полузащитник "Черноморца" Никита Мельников получил жёлтую карточку за срыв атаки. На своей половине поля Мельников схватил за корпус Пряхина. 
    • 22'
      Стадион в Калининграде в этот вечер по традиции заполнен хорошо, болельщики "Балтики" активно гонял свою команду в атаку. 
    • 21'
      "Балтика" старается вновь начать больше времени работать с мячом, но можно сказать, что хозяева поля в какой-то мере работают по счёту. 
    • Травма, повреждение
      20'
      Фернандес по итогам прошлого эпизода также неудачно упал на травмированную кисть. Пришлось Алексу обратиться к врачам "Балтики", чтобы они немного подморозили руку. 
    • Желтая карточка
      19'
      Игорь Панин немного подумал, но в итоге принял решение показать жёлтую карточку Алексу Фернандесу за неспортивное поведение. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Хабалов в центре поля сбил Фернандеса у бровки. "Балтика" не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 17'
      Кротов со стандарта покатил мяч на Уридию, Мераби в касание пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Гассама на левой половине поля нарушил правила против Уридии. "Черноморец" тщательно готовится к стандарту. 
    • 15'
      Игроки "Черноморца" после пропущенного гола вновь стали больше времени работать с мячом, но при этом у гостей атаки теперь уже также не получается выстраивать. 
    • 14'
      Первая же атака "Балтики" завершилась пенальти голом, но конечно же по такой игре расслабляться нельзя, вся борьба ещё наверняка впереди. 
    • Пенальти
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Фернандес!!! Алекс Фернандес с "точки" уверенно пробил в левый угол ворот, Фролкин гадал и прыгнул в правый угол. 
    • Пенальти!
      12'
      Пенальти назначается в ворота "Черноморца"! Фернандес совершил рывок по правому флангу и выполнил прострел в центр к линии штрафной площади, Пряхин чуть продвинулся в штрафную площадь и получил по ногам от Чичинадзе, Игорь Панин сразу же дал свисток и указал на "точку". 
    • Офсайд
      11'
      Уридия вновь получил заброс на ход по левому флангу из центра поля, на этот раз форвард "Черноморца" забрался в небольшой офсайд. 
    • 10'
      Уридия отправился прессинговать к линии штрафной площади Бориско, голкипер "Балтики" спокойно отдал пас на партнёра по команде на правый фланг. 
    • 9'
      "Черноморец" уже довольно плотно встречает соперника в центре поля, пока что "Балтика" не понимает, как лучше выстраивать свои атаки. 
    • 8'
      Удалось игрокам "Балтики" перехватить контроль над мячом, но дальше центра поля у калининградского клуба пока что продвинуться не получается. 
    • 7'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Уридии по левому флангу, форвард "Черноморца" выполнил заброс в центр штрафной площади, где уже никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 6'
      Кротов из центра половины поля "Балтики" выполнил передачу на ход Уридии по левой половине поля, Мераби ворвался в штрафную площадь, но под давлением двух соперников не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Мусалов перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Балтики", правила были нарушены против Мохаммада. 
    • 4'
      Поднялся Кротов после паузы, показал форвард "Черноморца", что с ним всё нормально, он готов играть дальше. 
    • Судья
      3'
      Пряхин в борьбе за мяч в центре поля совершил накладку и нанёс Кротову повреждение, Игорь Панин не зафиксировал нарушение правил. Пауза в игре. 
    • 2'
      Попытались игроки "Черноморца" провести атаку по левому флангу, но Хабалов под давлением соперника не смог обострить ситуацию у штрафной площади "Балтики". 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная битва в Калининграде. "Балтика" при своих болельщиках конечно же должна добавлять в сезоне и наконец-то побеждать, чтобы претендовать на возвращение в Премьер-лигу как можно скорее. 
    • До матча
    • Напомним, что сегодня между командами будет разыгран своеобразный "Морской Кубок". В целом, пока что "Балтике" и "Черноморцу" не до трофеев. В первых трёх турах команды набрали по три очка, калининградский клуб все матчи завершил вничью, а вот "Черноморец" в прошлом туре на домашнем поле в Новороссийске обыграл в очень непростом матче "Урал" из Екатеринбурга со счётом 3:2. 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Игорь Панин из Дмитрова. Помогать ему на бровках будут Андрей Пелых из Санкт-Петербурга и Альмир Хатмуллин из московской области. Резервным арбитром на этот матч назначен Никита Новиков из Петрозаводска. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче четвёртого тура Первой лиги между калининградской "Балтикой" и "Черноморцем" из Новороссийска. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.7% пользователей.
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    Прогнозы 138
    Балтика 89.9% (124)
    X 7.2% (10)
    Черноморец Нв 2.9% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Черноморец Нв
    1.89
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    3.62
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    5.46
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 2:0 Черноморец Нв

    Исход игры
    Балтика
    89.9% (124)
    Ничья
    7.2% (10)
    Черноморец Нв
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.14% (57)
    Меньше
    50.86% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    52.59% (61)
    Нет
    47.41% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    37.7% (52)
    1:0 Балтика
    25.4% (35)
    2:0 Балтика
    13.8% (19)
    3:1 Балтика
    2.9% (4)
    1:1 Ничья
    2.9% (4)
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