☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 4.
Балтика
 
Позже
Черноморец Нв
Прогнозы 39
Балтика 92.3% (36)
X 7.7% (3)
Черноморец Нв 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Черноморец Нв
2.12
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2.95
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3.30
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Балтика
Черноморец Нв

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

90
105

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маляров Кирилл 1 0.33
Пряхин Сергей 1 0.33
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уридия Мераби 1 0.33
Хабалов Алан 1 0.33
Родионов Илья 1 0.33

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андраде Кевин 2 0
Гассама Натан 2 0
Пряхин Сергей 1 0
Фернандес Алекс II 1 0
Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Егор 1 0
Стежко Виталий 1 0
Красильниченко Олег 1 0
Фомин Денис 1 0
Енин Иван 1 0
Фролкин Даниил 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Черноморец Нв
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Черноморец Нв
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Черноморец Нв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1
СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0
Черноморец Нв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Черноморец Нв - Урал 3:2 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3
Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0

Результаты матчей

Балтика
Черноморец Нв

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Балтика
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Чайка
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Родина Москва
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Нефтехимик
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
8.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Алания
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Тюмень
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Балтика
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сочи
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Чайка
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Алания
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Тюмень
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Урал
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Чайка Руденко Владислав 2
Сокол Карпицкий Егор 2
Черноморец Нв Уридия Мераби 1
Весь список

Топ нарушителей
Алания Хадарцев Батраз 2
Уфа Перченок Александр 2
Родина Москва Мусаев Леон 2
Алания Абдоков Нури 2
Сочи Марсело Алвеш 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Черноморец Нв от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2024, осталось 2 дня 12 часов 36 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 39
    Балтика 92.3% (36)
    X 7.7% (3)
    Черноморец Нв 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Черноморец Нв
    2.12
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    2.95
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    3.30
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    Прогнозы на матч Балтика - Черноморец Нв

    Исход игры
    Балтика
    92.3% (36)
    Ничья
    7.7% (3)
    Черноморец Нв
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.78% (19)
    Меньше
    47.22% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (21)
    Нет
    41.67% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    43.6% (17)
    2:0 Балтика
    20.5% (8)
    1:0 Балтика
    15.4% (6)
    3:1 Балтика
    5.1% (2)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
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    Балтика
    Черноморец Нв
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