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Тур: 4.
Арсенал Тула
 
Позже
Енисей
Прогнозы 127
Арсенал Тула 90.6% (115)
X 8.7% (11)
Енисей 0.8% (1)
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Арсенал Тула
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Арсенал Тула
Енисей

История личных встреч

Арсенал Тула
Енисей

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

История матчей

МПЛ
0:2
МПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПМ
1:0
ПМ
2:1
ТМК
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.33

Среднее время на гол

48
67

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.67
0.86

Среднее время на гол

135
105

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
83

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Липовой Данил 1 0.33
Раздорских Никита 1 0.33
Большаков Кирилл 1 0.33
Гелоян Ишхан 0 0
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 1 0.33
Цесь Ян 1 0.33

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Бердников Алексей 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масловский Александр 1 0
Ломакин Александр 1 0
Ширяев Максим 1 0
Надольский Александр 1 0
Самойлов Денис 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Енисей
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Енисей
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Арсенал Тула
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Енисей
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1
Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0
Енисей
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1
Енисей - Зенит Пенза 3:0 Пари НН - Енисей 0:4 Енисей - Тюмень 2:0 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Енисей - Кубань 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Нефтехимик - Енисей 0:0 Енисей - Волгарь 1:1 Сокол - Енисей 0:2 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Енисей - Алания 4:1 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4 Енисей - Акрон 2:3 Енисей - Торпедо Москва 1:0

Результаты матчей

Арсенал Тула
Енисей

Точный счет

1:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Нефтехимик
 Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Чайка
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Сокол
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
9.
Балтика
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
10.
Ротор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Сочи
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
15.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
17.
Уфа
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Шинник
 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Сочи
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Ротор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
11.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Урал
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Нефтехимик Джамилов Султан 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Чайка Руденко Владислав 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 3
Родина Москва Мусаев Леон 3
Алания Хадарцев Батраз 2
Родина Москва Рейна Йорди 2
Алания Абдоков Нури 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 августа 2024, осталось 28 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 127
    Арсенал Тула 90.6% (115)
    X 8.7% (11)
    Енисей 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Енисей
    2.14
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Енисей

    Исход игры
    Арсенал Тула
    90.6% (116)
    Ничья
    8.6% (11)
    Енисей
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.27% (41)
    Меньше
    62.73% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    44.55% (49)
    Нет
    55.45% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Арсенал Тула
    30.5% (39)
    2:1 Арсенал Тула
    29.7% (38)
    2:0 Арсенал Тула
    16.4% (21)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    3:1 Арсенал Тула
    1.6% (2)
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    Арсенал Тула
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