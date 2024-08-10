☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 50000
Нюрнберг
3:1
Конец матча
Шальке 04
0'
41' Желтая карточка
Шалленберг Рон
42' Желтая карточка
Кастроп Йенс
44' Желтая карточка
Яндер Каспар
0:1
45' Гол
Сиссе Ибраима
45' Вторая желтая карточка
Шалленберг Рон
1:1
47' Гол
Шлаймер Лукас
54' Желтая карточка
Караман Кенан
2:1
56' Гол
Яндер Каспар
67' Вторая желтая карточка
Яндер Каспар
3:1
77' Гол
Rafael Lubach
90' Желтая карточка
Бахманн Яник
90'+5

Ход матча

41'
 
Шалленберг Рон
42'
Кастроп Йенс
 
44'
Яндер Каспар
 
45'
0:1
Сиссе Ибраима
(Мор Тобиас)
45'
 
Шалленберг Рон
46'
Валентини Энрико
Данило Соарес
 
46'
Форкел Дастин
Окунуки Кандзи
 
46'
 
Айдин Мехмет
Emil Hoejlund
47'
Шлаймер Лукас
(Валентини Энрико)
1:1
54'
 
Караман Кенан
56'
Яндер Каспар
(Пик Флориан)
2:1
66'
 
Донкор Антон
Мор Тобиас
67'
Яндер Каспар
 
67'
Карафиат Ондржей
Кастроп Йенс
 
76'
Rafael Lubach
Пик Флориан
 
77'
Rafael Lubach
3:1
86'
Яниш Тим
Шлаймер Лукас
 
90'
 
Бахманн Яник

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 12
  • 5 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 366 Количество передач 370
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рейхерт
Ян
43
Хофман
Янник
4
Ельч
Финн
31
Кнохе
Робин
3
Данило
Соарес
11
Окунуки
Кандзи
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
20
Яндер
Каспар
7
Пик
Флориан
36
Шлаймер
Лукас
28
Хикерен
Джастин
17
Adrian
Gantenbein
22
Сиссе
Ибраима
II
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
6
Шалленберг
Рон
14
Бахманн
Яник
9
Силла
Мусса
19
Караман
Кенан
29
Мор
Тобиас
15
Emil
Hoejlund
Нюрнберг
4-5-1
Шальке 04
4-2-3-1

История личных встреч

Нюрнберг
Шальке 04

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
100%
5 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

21 матч

19%
14.3%
66.7%
4 победы 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
1:2
ТМК
0:1
Б2
1:2
Б2
4:1
Б
1:1
Б
5:2
К
2:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:0
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:1
К
3:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.82

Среднее время на гол

60
110

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

2.45
1.4

Среднее время на гол

36
64

Всего голов

42
23

Голов в среднем за матч

2
1.1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

45
82

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пик Флориан 1 0.5
Окунуки Кандзи 1 0.5
Шлаймер Лукас 1 0.5
Яндер Каспар 1 0.5
Rafael Lubach 1 0.5
Валентини Энрико 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 2 1
Силла Мусса 2 1
Мор Тобиас 1 0.5
Сиссе Ибраима II 1 0.5
Зегуйн Пауль 0 0
Шалленберг Рон 0 0
Хикерен Джастин 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яндер Каспар 1 1
Кастроп Йенс 2 0
Серра Янни 1 0
Флик Флориан 1 0
Ельч Финн 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 1 1
Караман Кенан 2 0
Каминьски Марцин 1 0
Бахманн Яник 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шальке 04
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шальке 04
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Нюрнберг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шальке 04
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2
Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1
Шальке 04
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1
Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3

Результаты матчей

Нюрнберг
Шальке 04

Точный счет

3:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Карлсруэ
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Кайзерслаутерн
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Ян
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Эльвeрсберг
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Кёльн
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Кайзерслаутерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Шальке 04
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Шальке 04 Караман Кенан 2
Шальке 04 Силла Мусса 2
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 2
Гройтер Фюрт Грин Джулиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Фортуна Хоффманн Андре 2
Шальке 04 Караман Кенан 2
Кайзерслаутерн Хеуэр Яннис 2
Весь список
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