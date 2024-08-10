Тур: 2. Стадион: Макс-Морлок-Стадион. Зрители: 50000
0'
41' Желтая карточкаШалленберг Рон
42' Желтая карточкаКастроп Йенс
44' Желтая карточкаЯндер Каспар
0:1
45' ГолСиссе Ибраима
45' Вторая желтая карточкаШалленберг Рон
1:1
47' ГолШлаймер Лукас
54' Желтая карточкаКараман Кенан
2:1
56' ГолЯндер Каспар
67' Вторая желтая карточкаЯндер Каспар
3:1
77' ГолRafael Lubach
90' Желтая карточкаБахманн Яник
90'+5
Ход матча
41'
42'
44'
45'
0:1
45'
47'
54'
56'
2:1
67'
77'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 5
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
366 Количество передач 370
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
43
Хофман
Янник
31
Кнохе
Робин
17
Кастроп
Йенс
20
Яндер
Каспар
14
Бахманн
Яник
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Хофман ЯнникЗащитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Яндер КаспарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Сидел НикЗащитник
- Защитник
-
19 Шевчик МихалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
32 Яниш Тим
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Айдин МехметПолузащитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
-
31 Taylan Bulut
-
37 Max Grueger
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Нюрнберг
Шальке 04
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
100%
5 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
21 матч
19%
14.3%
66.7%
4 победы 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.5
0.82
Среднее время на гол
60
110
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
2.45
1.4
Среднее время на гол
36
64
Всего голов
42
23
Голов в среднем за матч
2
1.1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
45
82
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пик Флориан
|1
|0.5
|Окунуки Кандзи
|1
|0.5
|Шлаймер Лукас
|1
|0.5
|Яндер Каспар
|1
|0.5
|Rafael Lubach
|1
|0.5
|Валентини Энрико
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|2
|1
|Силла Мусса
|2
|1
|Мор Тобиас
|1
|0.5
|Сиссе Ибраима II
|1
|0.5
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Шалленберг Рон
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яндер Каспар
|1
|1
|Кастроп Йенс
|2
|0
|Серра Янни
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Ельч Финн
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|1
|1
|Караман Кенан
|2
|0
|Каминьски Марцин
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шальке 04
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шальке 04
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Нюрнберг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шальке 04
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2
Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1
Шальке 04
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1
Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3
Результаты матчей
Нюрнберг
Шальке 04
Точный счет
3:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3
|Шальке 04
|Караман Кенан
|2
|Шальке 04
|Силла Мусса
|2
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|Гройтер Фюрт
|Грин Джулиан
|2
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 1
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|2
|Шальке 04
|Караман Кенан
|2
|Кайзерслаутерн
|Хеуэр Яннис
|2