Тур: 2. Стадион: Ursapharm-Arena. Зрители: 9502
2:2
Конец матча
0'
0:1
22' ГолГусенбашич Денис
29' Желтая карточкаManuel Feil
45' Желтая карточкаМартель Эрик
1:1
46' ГолАсллани Фисник
48' Желтая карточкаГерезгихер Филимон
60' Желтая карточкаХайнц Доминик
2:1
62' ГолFrederik Schmahl
67' Желтая карточкаАсллани Фисник
2:2
84' ГолХюберс Тимо
90'+8
Ход матча
22'
0:1
29'
45'
46'
60'
62'
66'
67'
84'
2:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 14
-
3 Удары в створ 9
-
4 Угловые 13
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
399 Количество передач 505
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
21
Paul
Stock
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
37
Майна
Линтон
42
Доунс
Дамион
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
24 Julian Pauli
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Эльвeрсберг
Кёльн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|1
|0.5
|Frederik Schmahl
|1
|0.5
|Robin Fellhauer
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хюберс Тимо
|1
|0.5
|Майна Линтон
|1
|0.5
|Гусенбашич Денис
|1
|0.5
|Пакарада Леарт
|0
|0
|Любичич Деян
|0
|0
|Лемперте Тим
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuel Feil
|1
|0
|Semih Sahin
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Julian Pauli
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кёльн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Эльвeрсберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кёльн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Эльвeрсберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кёльн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4
Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1
Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3
Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Кёльн
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3
|Шальке 04
|Караман Кенан
|2
|Шальке 04
|Силла Мусса
|2
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|Гройтер Фюрт
|Грин Джулиан
|2
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 1
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|2
|Шальке 04
|Караман Кенан
|2
|Кайзерслаутерн
|Хеуэр Яннис
|2