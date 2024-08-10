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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 9502
Эльвeрсберг
2:2
Конец матча
Кёльн
0'
0:1
22' Гол
Гусенбашич Денис
29' Желтая карточка
Manuel Feil
45' Желтая карточка
Мартель Эрик
1:1
46' Гол
Асллани Фисник
48' Желтая карточка
Герезгихер Филимон
60' Желтая карточка
Хайнц Доминик
2:1
62' Гол
Frederik Schmahl
67' Желтая карточка
Асллани Фисник
2:2
84' Гол
Хюберс Тимо
90'+8

Ход матча

22'
0:1
Гусенбашич Денис
(Лемперте Тим)
29'
Manuel Feil
 
45'
 
Мартель Эрик
46'
Асллани Фисник
Luca Pascal Schnellbacher
 
46'
Frederik Schmahl
Paul Stock
 
46'
Асллани Фисник
(Robin Fellhauer)
1:1
48'
Герезгихер Филимон
 
60'
 
Хайнц Доминик
62'
Frederik Schmahl
(Асллани Фисник)
2:1
66'
 
Ут Марк
Доунс Дамион
67'
Асллани Фисник
 
71'
 
Вальдшмидт Лука
Ут Марк
77'
 
Дитц Флориан
Майна Линтон
77'
 
Julian Pauli
Хайнц Доминик
78'
 
Тиггес Штеффен
Лемперте Тим
78'
Mohammad Mahmoud
Герезгихер Филимон
 
84'
2:2
Хюберс Тимо
(Пакарада Леарт)
85'
Сикингер Карло
Manuel Feil
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 14
  • 3 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 13
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 399 Количество передач 505
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
3
Ле
Жонкур
Флориан
33
Maurice
Neubauer
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
6
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
21
Paul
Stock
7
Manuel
Feil
27
Герезгихер
Филимон
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
4
Хюберс
Тимо
3
Хайнц
Доминик
17
Пакарада
Леарт
6
Мартель
Эрик
7
Любичич
Деян
8
Гусенбашич
Денис
37
Майна
Линтон
42
Доунс
Дамион
19
Лемперте
Тим
Эльвeрсберг
4-4-2
Кёльн
4-1-2-1-2

История личных встреч

Эльвeрсберг
Кёльн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 1 0.5
Frederik Schmahl 1 0.5
Robin Fellhauer 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хюберс Тимо 1 0.5
Майна Линтон 1 0.5
Гусенбашич Денис 1 0.5
Пакарада Леарт 0 0
Любичич Деян 0 0
Лемперте Тим 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Feil 1 0
Semih Sahin 1 0
Асллани Фисник 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Герезгихер Филимон 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайнц Доминик 1 0
Лемперте Тим 1 0
Мартель Эрик 1 0
Julian Pauli 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кёльн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Эльвeрсберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кёльн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Эльвeрсберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кёльн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4
Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1
Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3
Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Кёльн

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Карлсруэ
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Кайзерслаутерн
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Ян
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Эльвeрсберг
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Кёльн
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Кайзерслаутерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Шальке 04
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Шальке 04 Караман Кенан 2
Шальке 04 Силла Мусса 2
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 2
Гройтер Фюрт Грин Джулиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Фортуна Хоффманн Андре 2
Шальке 04 Караман Кенан 2
Кайзерслаутерн Хеуэр Яннис 2
Весь список
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