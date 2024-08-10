Тур: 2. Стадион: Меркур-Арена. Зрители: 36103
0'
39' Желтая карточкаРапп Николай
67' Желтая карточкаХоффманн Андре
76' Желтая карточкаКлаус Феликс
77' Желтая карточкаDaniel Thioune
90'+4
Ход матча
39'
67'
76'
77'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
502 Количество передач 487
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
21
Россманн
Тим
29
Гюнтер
Лассе
17
Рапп
Николай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Россманн ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Сусо СимаПолузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
45 Karim Affo
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Фортуна
Карлсруэ
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
91.7%
50%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
23 матча
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.67
2.09
Среднее время на гол
54
43
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.09
1.42
Среднее время на гол
82
63
Всего голов
32
40
Голов в среднем за матч
1.39
1.74
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
64
51
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Россманн Тим
|1
|0.5
|Циммерман Маттиас
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|3
|1.5
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хунцикер Андрин
|0
|0
|Конте Бамбасе
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Клаус Феликс
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Йенсен Леон
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Карлсруэ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Фортуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0
Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4
Карлсруэ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1
Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4
Результаты матчей
Фортуна
Карлсруэ
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3
|Шальке 04
|Караман Кенан
|2
|Шальке 04
|Силла Мусса
|2
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|Гройтер Фюрт
|Грин Джулиан
|2
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 1
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|2
|Шальке 04
|Караман Кенан
|2
|Кайзерслаутерн
|Хеуэр Яннис
|2