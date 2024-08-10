☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 36103
Фортуна
0:0
Конец матча
Карлсруэ
0'
39' Желтая карточка
Рапп Николай
67' Желтая карточка
Хоффманн Андре
76' Желтая карточка
Клаус Феликс
77' Желтая карточка
Daniel Thioune
90'+4

Ход матча

39'
 
Рапп Николай
62'
Нимиц Йона
Россманн Тим
 
67'
Хоффманн Андре
 
72'
 
Хунцикер Андрин
Шлойзенер Фабиан
72'
 
Конте Бамбасе
Бурнич Дженис
76'
Клаус Феликс
 
77'
Daniel Thioune
 
79'
Danny Schmidt
Аппелькамп Синта
 
79'
 
Херольд Дэвид
Гюнтер Лассе
90'
Де Вейс Йорди
Зоботка Марсель
 
90'
 
Хессер Робин
Зивзивадзе Буду

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 502 Количество передач 487
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
15
Обердорф
Тим
19
Ийоха
Эммануэль
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
31
Зоботка
Марсель
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
23
Аппелькамп
Синта
21
Россманн
Тим
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
29
Гюнтер
Лассе
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
7
Бурнич
Дженис
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
11
Зивзивадзе
Буду
Фортуна
4-1-4-1
Карлсруэ
4-2-2-2

История личных встреч

Фортуна
Карлсруэ

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

91.7%
50%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

23 матча

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
3:1
Б2
3:2
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
3:1
Б2
3:2
Б2
1:2
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
0:5
Б2
4:2
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:0
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.67
2.09

Среднее время на гол

54
43

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.09
1.42

Среднее время на гол

82
63

Всего голов

32
40

Голов в среднем за матч

1.39
1.74

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

64
51

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Россманн Тим 1 0.5
Циммерман Маттиас 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 3 1.5
Юнг Себастьян 0 0
Хунцикер Андрин 0 0
Конте Бамбасе 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 2 0
Daniel Thioune 1 0
Клаус Феликс 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Йенсен Леон 1 0

Результаты матчей

Фортуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Карлсруэ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Фортуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0
Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4
Карлсруэ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1
Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4

Результаты матчей

Фортуна
Карлсруэ

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Карлсруэ
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Кайзерслаутерн
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Ян
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Эльвeрсберг
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Кёльн
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Кайзерслаутерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Шальке 04
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Шальке 04 Караман Кенан 2
Шальке 04 Силла Мусса 2
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 2
Гройтер Фюрт Грин Джулиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Фортуна Хоффманн Андре 2
Шальке 04 Караман Кенан 2
Кайзерслаутерн Хеуэр Яннис 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Рапп Николай получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фортуна 0:0 Карлсруэ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный