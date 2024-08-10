☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Pedro Ramalho
Каса Пия
0:1
Конец матча
Боавишта
0'
5' Желтая карточка
Золотич Нермин
28' Желтая карточка
Сеговия Теласко
65' Желтая карточка
Боженик Роберт
0:1
77' Пенальти
Рейзиньо Мигель
90'+9

Ход матча

5'
Золотич Нермин
 
28'
Сеговия Теласко
 
65'
 
Боженик Роберт
68'
Miguel Sousa
Сеговия Теласко
 
68'
Ларрасабаль Гаиска
Жералдеш Андре
 
77'
0:1
Рейзиньо Мигель
80'
Диас Тиаго
Кастро Пабло
 
80'
Обенг Самуэль
Бланко Рауль
 
83'
 
Перес Себастьян
Вукотич Илия
90'
Свенссон Макс
Гуларт Жоао
 
90'
 
Joao Barros
Агра Салвадор
Прогнозы 112
Каса Пия 49.1% (55)
X 30.4% (34)
Боавишта 20.5% (23)
Все прогнозы
33
Батишта
Рикарду
4
Гуларт
Жоао
6
Фонте
Жозе
19
Золотич
Нермин
18
Жералдеш
Андре
8
Сеговия
Теласко
16
Бени
80
Кастро
Пабло
5
Лело
Леонардо
10
Бланко
Рауль
7
Морейра
Нуну
99
Гонсалвеш
Жуан
II
15
Pedro
Gomes
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
10
Рейзиньо
Мигель
16
Да
Силва
Жоэль
2
Камара
Ибраима
III
18
Вукотич
Илия
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
Каса Пия
3-5-2
Боавишта
4-5-1

История личных встреч

Каса Пия
Боавишта

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Тотал матчей

0.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

90
450

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейзиньо Мигель 1 (1) 1

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золотич Нермин 1 0
Сеговия Теласко 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженик Роберт 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боавишта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Каса Пия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боавишта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1
Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0
Боавишта
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2
Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1

Результаты матчей

Каса Пия
Боавишта

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Порту
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Жил Висенте
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Порту
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Жил Висенте
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Порту
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АВС
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Жил Висенте
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 1 (1)
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Насьонал Мадейра Баэса Мигель 1
АВС John Mercado 1
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
АВС Нене Андерсон Мигель 1
Каса Пия Золотич Нермин 1
Риу Аве Сантос Адерлан 1
Боавишта Боженик Роберт 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Сеговия Теласко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 5'
    Золотич Нермин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 112
    Каса Пия 49.1% (55)
    X 30.4% (34)
    Боавишта 20.5% (23)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Каса Пия 0:1 Боавишта онлайн

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    Прогнозы на матч Каса Пия 0:1 Боавишта

    Исход игры
    Каса Пия
    49.1% (55)
    Ничья
    30.4% (34)
    Боавишта
    20.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.03% (36)
    Меньше
    66.97% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    60.55% (66)
    Нет
    39.45% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.8% (30)
    1:0 Каса Пия
    25.9% (29)
    2:1 Каса Пия
    17.9% (20)
    1:2 Боавишта
    12.5% (14)
    0:1 Боавишта
    4.5% (5)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    2:0 Каса Пия
    2.7% (3)
    0:2 Боавишта
    1.8% (2)
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