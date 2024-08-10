Тур: 1. Стадион: Драгау. Главный судья: Перейра Клаудиу
1:0
Второй тайм: 55'
Ход матча
30'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
97
Зе
Педро
22
Варела
Алан
17
Хайме
Иван
19
Лодер
Дэнни
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
24
Гбане
Мори
71
Коррея
Фелиш
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
26 Карму ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
15 Вашку СоузаПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
11 Пепе АкиноНападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
-
Главный тренер: Бруно Витор
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
-
57 Круз СандруЗащитник
- Полузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Коррея ФелишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Араужо БрианВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
-
35 Силва ФелипеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 ДепуНападающий
-
13 Джоао Пинто
-
-
-
Главный тренер: Тозе
История личных встреч
Порту
Жил Висенте
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
25 матчей
72%
16%
12%
18 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
32%
8%
15 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
0.92
0.5
Среднее время на гол
97
180
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.44
1.28
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
62
70
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|1
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2
Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1
Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|2
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|1 (1)
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|Насьонал Мадейра
|Баэса Мигель
|1
|АВС
|John Mercado
|1
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|АВС
|Нене Андерсон Мигель
|1
|Каса Пия
|Золотич Нермин
|1
|Риу Аве
|Сантос Адерлан
|1
|Боавишта
|Боженик Роберт
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 1:0 Жил Висенте
Исход игры
Порту
98.2% (110)
Ничья
0.9% (1)
Жил Висенте
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.61% (41)
Меньше
62.39% (68)
Обе команды забьют
Да
22.94% (25)
Нет
77.06% (84)
Популярный счёт
2:0 Порту
58% (65)
2:1 Порту
12.5% (14)
3:0 Порту
10.7% (12)
3:1 Порту
7.1% (8)
4:0 Порту
3.6% (4)
1:0 Порту
2.7% (3)
4:1 Порту
1.8% (2)
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