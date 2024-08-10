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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Перейра Клаудиу
Порту
1:0
Второй тайм: 55'
Жил Висенте
0'
1:0
30' Пенальти
Галено Вандерсон

Ход матча

30'
Галено Вандерсон
1:0
Прогнозы 112
Порту 98.2% (110)
X 0.9% (1)
Жил Висенте 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Жил Висенте
6.70
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
52
Фернандеш
Мартим
97
Зе
Педро
4
Отавио
Эдмилсон
13
Галено
Вандерсон
6
Эуштакиу
Стивен
22
Варела
Алан
70
Боржеш
Гонсалу
16
Нико
Гонсалес
17
Хайме
Иван
19
Лодер
Дэнни
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
8
Домингес
Максим
24
Гбане
Мори
7
Шаброль
Тиджани
10
Фудзимото
Канья
71
Коррея
Фелиш
9
Jorge
Aguirre
Порту
4-2-3-1
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Порту
Жил Висенте

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

25 матчей

72%
16%
12%
18 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
32%
8%
15 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
КЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ТМК
1:3
К
2:0
К
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
КЛ
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

0.92
0.5

Среднее время на гол

97
180

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.44
1.28

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

62
70

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 1 (1) 1
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2
Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1
Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Порту
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Жил Висенте
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Порту
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Жил Висенте
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Порту
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АВС
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Жил Висенте
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 1 (1)
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Насьонал Мадейра Баэса Мигель 1
АВС John Mercado 1
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
АВС Нене Андерсон Мигель 1
Каса Пия Золотич Нермин 1
Риу Аве Сантос Адерлан 1
Боавишта Боженик Роберт 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    'Г О О О О О Л - Галено Вандерсон из команды Порту забивает с пенальти! Он пробил правой. Эндрю был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 112
Порту 98.2% (110)
X 0.9% (1)
Жил Висенте 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Жил Висенте
6.70
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9.50
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9.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Порту 1:0 Жил Висенте онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Порту 1:0 Жил Висенте

Исход игры
Порту
98.2% (110)
Ничья
0.9% (1)
Жил Висенте
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.61% (41)
Меньше
62.39% (68)
Обе команды забьют
Да
22.94% (25)
Нет
77.06% (84)
Популярный счёт
2:0 Порту
58% (65)
2:1 Порту
12.5% (14)
3:0 Порту
10.7% (12)
3:1 Порту
7.1% (8)
4:0 Порту
3.6% (4)
1:0 Порту
2.7% (3)
4:1 Порту
1.8% (2)
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