☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 46803 Главный судья: Перейра Клаудиу
Порту
3:0
Конец матча
Жил Висенте
0'
1:0
30' Пенальти
Галено Вандерсон
55' Желтая карточка
Круз Сандру
2:0
59' Гол
Хайме Иван
3:0
70' Пенальти
Лодер Дэнни
76' Вторая желтая карточка
Круз Сандру
87' Желтая карточка
Жосуэ Са
90'+6

Ход матча

30'
Галено Вандерсон
1:0
55'
 
Круз Сандру
59'
Хайме Иван
(Боржеш Гонсалу)
2:0
61'
Пепе Акино
Боржеш Гонсалу
 
61'
Вашку Соуза
Эуштакиу Стивен
 
66'
 
Депу
Jorge Aguirre
66'
 
Ситоле Сфефело
Фудзимото Канья
70'
Лодер Дэнни
3:0
75'
 
Jonathan Mutombo
Шаброль Тиджани
75'
 
Жосуэ Са
Домингес Максим
75'
Франсиско Мартинес
Лодер Дэнни
 
76'
 
Круз Сандру
83'
Эванилсон
Хайме Иван
 
83'
Франко Андре
Нико Гонсалес
 
87'
 
Жосуэ Са
90'
 
Джоао Пинто
Коррея Фелиш
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Порту 98.2% (110)
X 0.9% (1)
Жил Висенте 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
52
Фернандеш
Мартим
97
Зе
Педро
4
Отавио
Эдмилсон
13
Галено
Вандерсон
6
Эуштакиу
Стивен
22
Варела
Алан
70
Боржеш
Гонсалу
16
Нико
Гонсалес
17
Хайме
Иван
19
Лодер
Дэнни
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
8
Домингес
Максим
24
Гбане
Мори
7
Шаброль
Тиджани
10
Фудзимото
Канья
71
Коррея
Фелиш
9
Jorge
Aguirre
Порту
4-2-3-1
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Порту
Жил Висенте

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

25 матчей

72%
16%
12%
18 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
32%
8%
15 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
КЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ТМК
1:3
К
2:0
К
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
КЛ
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

0.92
0.5

Среднее время на гол

97
180

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.44
1.28

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

62
70

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 1 1
Галено Вандерсон 1 (1) 1
Лодер Дэнни 1 (1) 1
Боржеш Гонсалу 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 1 1
Жосуэ Са 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жил Висенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жил Висенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2
Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1
Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1

Результаты матчей

Порту
Жил Висенте

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Порту
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АВС
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 1 (1)
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Порту Хайме Иван 1
Насьонал Мадейра Баэса Мигель 1
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
АВС Нене Андерсон Мигель 1
Каса Пия Золотич Нермин 1
Жил Висенте Жосуэ Са 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Г О О О О Л - Хайме Иван забивает с правой ноги!
    • 55'
      Круз Сандру получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      'Г О О О О О Л - Галено Вандерсон из команды Порту забивает с пенальти! Он пробил правой. Эндрю был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 112
    Порту 98.2% (110)
    X 0.9% (1)
    Жил Висенте 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 3:0 Жил Висенте

    Исход игры
    Порту
    98.2% (110)
    Ничья
    0.9% (1)
    Жил Висенте
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.61% (41)
    Меньше
    62.39% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    22.94% (25)
    Нет
    77.06% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    58% (65)
    2:1 Порту
    12.5% (14)
    3:0 Порту
    10.7% (12)
    3:1 Порту
    7.1% (8)
    4:0 Порту
    3.6% (4)
    1:0 Порту
    2.7% (3)
    4:1 Порту
    1.8% (2)
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