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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
АВС
1:1
Второй тайм: 86'
Насьонал Мадейра
0'
0:1
35' Гол
Баэса Мигель
46' Желтая карточка
Ulisses Rocha
1:1
56' Гол
John Mercado
83' Желтая карточка
Нене Андерсон Мигель

Ход матча

35'
0:1
Баэса Мигель
46'
Нейва Кристиан
Родригеш Рафаэл
 
46'
 
Ulisses Rocha
56'
John Mercado
(Нейва Кристиан)
1:1
57'
 
Daniel Penha
Аппиа Арвин
58'
 
Маседу Рубен
Томас Найджел
68'
Лукка Жонатан
Абурджания Георгий
 
70'
 
Кошта Бруну
Баэса Мигель
71'
 
Соуза Андре
Matheus Dias
71'
 
Фрейтас Афонсо
Гомес Хосе II
83'
Нене Андерсон Мигель
 
Прогнозы 109
АВС 38.5% (42)
X 37.6% (41)
Насьонал Мадейра 23.9% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
АВС
Ничья
Насьонал Мадейра
5.10
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7.70
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Все Коэффициенты
93
Бертелли
Симао
22
Leo
Alaba
42
Девениш
Кристиан
40
Афонсо
Клейтон
Мишель
3
Родригеш
Рафаэл
8
Абурджания
Георгий
6
Ру
Баптист
14
Пиазон
Лукас
70
Samuel
18
Нене
Андерсон
Мигель
17
John
Mercado
37
Lucas
Franca
22
Gustavo
Garcia
4
Ulisses
Rocha
38
Vitor
Ze
5
Гомес
Хосе
II
10
Luis
Esteves
88
Matheus
Dias
19
Баэса
Мигель
11
Томас
Найджел
9
Буцке
Адриан
70
Аппиа
Арвин
АВС
4-3-3
Насьонал Мадейра
4-3-3

История личных встреч

АВС
Насьонал Мадейра

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП2
2:1
ЛП2
0:1
ЛП2
4:0
ЛП2
1:1
ЛП2
4:3
ЛП2
4:0
ПВЛ
5:1
ПВЛ
1:2

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

2.63
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

34
80

Бомбардиры внутри турнира

АВС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
John Mercado 1 1
Нейва Кристиан 0 0
Насьонал Мадейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэса Мигель 1 1

Карточки

АВС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нене Андерсон Мигель 1 0
Насьонал Мадейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ulisses Rocha 1 0

Результаты последних матчей

АВС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0
Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2 Бенфика-2 - АВС 0:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Оливейренсе - АВС 1:1 АВС - Фейренсе 1:0 Пенафьел - АВС 0:1 АВС - Академику Визеу 2:0
Насьонал Мадейра
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2
Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1 Пасуш де Феррейра - Насьонал Мадейра 1:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 Униан Лейрия - Насьонал Мадейра 1:1 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Насьонал Мадейра - Академику Визеу 1:1 Оливейренсе - Насьонал Мадейра 0:1 Лейшоэш - Насьонал Мадейра 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АВС
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Насьонал Мадейра
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АВС
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Насьонал Мадейра
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьонал Мадейра
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АВС
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 1 (1)
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Насьонал Мадейра Баэса Мигель 1
АВС John Mercado 1
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Риу Аве Сантос Адерлан 1
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 1
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1
Спортинг Л Катамо Джени 1
Весь список
  • 56'
    Нейва Кристиан сделал результативную передачу.
  • 56'
    ГОООООЛ - John Mercado АВС забивает ударом головой
  • 46'
    Улиссес Роша совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 46'
    Тактическая замена. Родригеш Рафаэл уходит с поля и его заменяет Нейва Кристиан
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Г О О О О Л - Баэса Мигель забивает ударом с левой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 109
    АВС 38.5% (42)
    X 37.6% (41)
    Насьонал Мадейра 23.9% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    АВС
    Ничья
    Насьонал Мадейра
    5.10
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    3.75
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    Прогнозы на матч АВС 1:1 Насьонал Мадейра

    Исход игры
    АВС
    38.5% (42)
    Ничья
    37.6% (41)
    Насьонал Мадейра
    23.9% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.97% (31)
    Меньше
    71.03% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    65.42% (70)
    Нет
    34.58% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.8% (39)
    1:0 АВС
    22.9% (25)
    1:2 Насьонал Мадейра
    14.7% (16)
    2:1 АВС
    12.8% (14)
    0:1 Насьонал Мадейра
    8.3% (9)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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    АВС
    Насьонал Мадейра
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