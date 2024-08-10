☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
АВС
1:1
Конец матча
Насьонал Мадейра
0'
0:1
35' Гол
Баэса Мигель
46' Желтая карточка
Ulisses Rocha
1:1
56' Гол
John Mercado
83' Желтая карточка
Нене Андерсон Мигель
90'+8

Ход матча

35'
0:1
Баэса Мигель
46'
Нейва Кристиан
Родригеш Рафаэл
 
46'
 
Ulisses Rocha
56'
John Mercado
(Нейва Кристиан)
1:1
57'
 
Daniel Penha
Аппиа Арвин
58'
 
Маседу Рубен
Томас Найджел
68'
Лукка Жонатан
Абурджания Георгий
 
70'
 
Кошта Бруну
Баэса Мигель
71'
 
Соуза Андре
Matheus Dias
71'
 
Фрейтас Афонсо
Гомес Хосе II
83'
Нене Андерсон Мигель
 
90'
Yair Mena
Samuel
 
90'
Вейга Эрик
John Mercado
 
Прогнозы 109
АВС 38.5% (42)
X 37.6% (41)
Насьонал Мадейра 23.9% (26)
Все прогнозы
93
Бертелли
Симао
22
Leo
Alaba
42
Девениш
Кристиан
40
Афонсо
Клейтон
Мишель
3
Родригеш
Рафаэл
8
Абурджания
Георгий
6
Ру
Баптист
14
Пиазон
Лукас
70
Samuel
18
Нене
Андерсон
Мигель
17
John
Mercado
37
Lucas
Franca
22
Gustavo
Garcia
4
Ulisses
Rocha
38
Vitor
Ze
5
Гомес
Хосе
II
10
Luis
Esteves
88
Matheus
Dias
19
Баэса
Мигель
11
Томас
Найджел
9
Буцке
Адриан
70
Аппиа
Арвин
АВС
4-3-3
Насьонал Мадейра
4-3-3

История личных встреч

АВС
Насьонал Мадейра

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП2
2:1
ЛП2
0:1
ЛП2
4:0
ЛП2
1:1
ЛП2
4:3
ЛП2
4:0
ПВЛ
5:1
ПВЛ
1:2

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

2.63
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

34
80

Бомбардиры внутри турнира

АВС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
John Mercado 1 1
Нейва Кристиан 0 0
Насьонал Мадейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэса Мигель 1 1

Карточки

АВС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нене Андерсон Мигель 1 0
Насьонал Мадейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ulisses Rocha 1 0

Результаты матчей

АВС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Насьонал Мадейра
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
АВС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Насьонал Мадейра
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АВС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0
Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2 Бенфика-2 - АВС 0:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Оливейренсе - АВС 1:1 АВС - Фейренсе 1:0 Пенафьел - АВС 0:1 АВС - Академику Визеу 2:0
Насьонал Мадейра
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2
Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1 Пасуш де Феррейра - Насьонал Мадейра 1:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 Униан Лейрия - Насьонал Мадейра 1:1 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Насьонал Мадейра - Академику Визеу 1:1 Оливейренсе - Насьонал Мадейра 0:1 Лейшоэш - Насьонал Мадейра 1:1

Результаты матчей

АВС
Насьонал Мадейра

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АВС
Насьонал Мадейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Порту
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Жил Висенте
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Порту
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Жил Висенте
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Порту
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АВС
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Жил Висенте
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 1 (1)
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Насьонал Мадейра Баэса Мигель 1
АВС John Mercado 1
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
АВС Нене Андерсон Мигель 1
Каса Пия Золотич Нермин 1
Риу Аве Сантос Адерлан 1
Боавишта Боженик Роберт 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Г О О О О Л - Баэса Мигель забивает ударом с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 109
    АВС 38.5% (42)
    X 37.6% (41)
    Насьонал Мадейра 23.9% (26)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч АВС 1:1 Насьонал Мадейра онлайн

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    Прогнозы на матч АВС 1:1 Насьонал Мадейра

    Исход игры
    АВС
    38.5% (42)
    Ничья
    37.6% (41)
    Насьонал Мадейра
    23.9% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.97% (31)
    Меньше
    71.03% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    65.42% (70)
    Нет
    34.58% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.8% (39)
    1:0 АВС
    22.9% (25)
    1:2 Насьонал Мадейра
    14.7% (16)
    2:1 АВС
    12.8% (14)
    0:1 Насьонал Мадейра
    8.3% (9)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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