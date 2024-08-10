☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 57000
Гамбург
1:1
Конец матча
Герта
0'
1:0
11' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
35' Желтая карточка
Дуджак Джереми
39' Желтая карточка
Эльфадли Даниэль
61' Желтая карточка
Шонлау Себастьян
84' Желтая карточка
Зефёйк Дейовайсио
1:1
86' Гол
Кенни Джонджо
90'+5

Ход матча

11'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
(Джатта Бейкери)
1:0
35'
 
Дуджак Джереми
39'
Эльфадли Даниэль
 
46'
 
Зефёйк Дейовайсио
Дуджак Джереми
61'
Шонлау Себастьян
 
63'
 
Ляйстнер Тони
Гехтер Линус
67'
Хефти Сильван
Джатта Бейкери
 
67'
Ферай Иммануэль
Рейс Людовит
 
70'
Зельке Дейви
Жан-Люк Домпе
 
76'
 
Дордой Мартон
Карбовник Михал
76'
 
Шулер Лука
Шерхант Дерри
83'
Fabio Balde
Карабец Адам
 
83'
Рамос Гильерме
Эльфадли Даниэль
 
84'
 
Зефёйк Дейовайсио
86'
1:1
Кенни Джонджо
90'
 
Кристенсен Густав
Marten Winkler

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 11
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 353 Количество передач 490
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фернандеш
Даниэль
18
Джатта
Бейкери
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
8
Эльфадли
Даниэль
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
17
Карабец
Адам
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
7
Жан-Люк
Домпе
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
4
Кемпф
Марк-Оливер
33
Карбовник
Михал
19
Дуджак
Джереми
6
Демме
Диего
10
Маза
Ибрагим
22
Marten
Winkler
25
Табакович
Харис
39
Шерхант
Дерри
Гамбург
4-3-3
Герта
4-3-3

История личных встреч

Гамбург
Герта

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

24 матча

41.7%
12.5%
45.8%
10 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Б2
1:2
К
3:3
Б2
3:0
ПОЗПИВБ
0:2
ПОЗПИВБ
0:1
ТМС
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.08

Среднее время на гол

72
83

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.58
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.42
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

63
86

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 1.5
Джатта Бейкери 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кенни Джонджо 1 0.5
Маза Ибрагим 1 0.5
Демме Диего 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стеффен Баумгарт 1 0
Шонлау Себастьян 1 0
Мухайм Миро 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Эльфадли Даниэль 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Шулер Лука 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Герта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Гамбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Герта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Гамбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Герта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2
Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2
Герта
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1
Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1

Результаты матчей

Гамбург
Герта

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Карлсруэ
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Кайзерслаутерн
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Ян
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Эльвeрсберг
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Герта
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Кёльн
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Кайзерслаутерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Шальке 04
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3
Шальке 04 Караман Кенан 2
Шальке 04 Силла Мусса 2
Гройтер Фюрт Грин Джулиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Фортуна Хоффманн Андре 2
Шальке 04 Караман Кенан 2
Кайзерслаутерн Хеуэр Яннис 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гамбург 1:1 Герта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный