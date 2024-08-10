Тур: 2. Стадион: Фолькспаркштадион. Зрители: 57000
0'
1:0
11' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
35' Желтая карточкаДуджак Джереми
39' Желтая карточкаЭльфадли Даниэль
61' Желтая карточкаШонлау Себастьян
84' Желтая карточкаЗефёйк Дейовайсио
1:1
86' ГолКенни Джонджо
90'+5
Ход матча
11'
35'
39'
61'
86'
1:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 4
-
9 Угловые 11
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
353 Количество передач 490
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
17
Карабец
Адам
44
Гехтер
Линус
10
Маза
Ибрагим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
-
17 Карабец АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Нападающий
-
45 Fabio Balde
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маза ИбрагимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шулер ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Филь Кристиан
История личных встреч
Гамбург
Герта
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
24 матча
41.7%
12.5%
45.8%
10 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.25
1.08
Среднее время на гол
72
83
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.58
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.42
1.04
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
63
86
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|1.5
|Джатта Бейкери
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кенни Джонджо
|1
|0.5
|Маза Ибрагим
|1
|0.5
|Демме Диего
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Шонлау Себастьян
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Герта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Гамбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Герта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Гамбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Герта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2
Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2
Герта
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1
Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1
Результаты матчей
Гамбург
Герта
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|Шальке 04
|Караман Кенан
|2
|Шальке 04
|Силла Мусса
|2
|Гройтер Фюрт
|Грин Джулиан
|2
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 1
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|2
|Шальке 04
|Караман Кенан
|2
|Кайзерслаутерн
|Хеуэр Яннис
|2