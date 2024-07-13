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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Локомотив Москва
Рубин
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
39 матчей
46.2%
33.3%
20.5%
18 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
15.4%
64.1%
20.5%
6 побед 25 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.9%
48.7%
15.4%
14 побед 19 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.35
0.84
Среднее время на гол
66
106
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.16
0.5
Среднее время на гол
77
180
Всего голов
49
26
Голов в среднем за матч
1.26
0.67
Тотал матчей
2.5
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
71
135
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1
Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0
Рубин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1
Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Рубин
Исход игры
Локомотив Москва
70.2% (87)
Ничья
24.2% (30)
Рубин
5.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (62)
Меньше
44.14% (49)
Обе команды забьют
Да
75.68% (84)
Нет
24.32% (27)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
39.5% (49)
1:1 Ничья
17.7% (22)
1:0 Локомотив Москва
15.3% (19)
2:0 Локомотив Москва
6.5% (8)
2:2 Ничья
4.8% (6)
1:2 Рубин
2.4% (3)
3:2 Локомотив Москва
1.6% (2)
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