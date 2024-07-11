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Локомотив Москва
 
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Рубин
Прогнозы 38
Локомотив Москва 86.8% (33)
X 10.5% (4)
Рубин 2.6% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Локомотив Москва
Рубин

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

39 матчей

46.2%
33.3%
20.5%
18 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.4%
64.1%
20.5%
6 побед 25 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.9%
48.7%
15.4%
14 побед 19 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
К
3:0
К
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
К
0:1
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМС
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.35
0.84

Среднее время на гол

66
106

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.16
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

49
26

Голов в среднем за матч

1.26
0.67

Тотал матчей

2.5
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

71
135

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1
Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0
Рубин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1
Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2024, осталось 2 дня 9 часов 42 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 47.4% пользователей.
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    • Прогнозы 38
    Локомотив Москва 86.8% (33)
    X 10.5% (4)
    Рубин 2.6% (1)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Рубин

    Исход игры
    Локомотив Москва
    86.8% (33)
    Ничья
    10.5% (4)
    Рубин
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (21)
    Меньше
    43.24% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (25)
    Нет
    32.43% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    47.4% (18)
    1:0 Локомотив Москва
    23.7% (9)
    1:1 Ничья
    10.5% (4)
    2:0 Локомотив Москва
    7.9% (3)
    3:2 Локомотив Москва
    5.3% (2)
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