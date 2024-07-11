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ЦСКА Москва
 
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Ахмат
Прогнозы 38
ЦСКА Москва 94.7% (36)
X 5.3% (2)
Ахмат 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

ЦСКА Москва
Ахмат

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.3%
18.5%
22.2%
16 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

34 матча

73.5%
11.8%
14.7%
25 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
41.2%
8.8%
17 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
32.4%
20.5%
16 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.89
1.94

Среднее время на гол

47
46

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

0.81
0.56

Среднее время на гол

110
162

Всего голов

47
41

Голов в среднем за матч

1.38
1.21

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

65
74

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0
Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2
Ахмат
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0
Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2024, осталось 2 дня 11 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 38
    ЦСКА Москва 94.7% (36)
    X 5.3% (2)
    Ахмат 0% (0)
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    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Ахмат онлайн

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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ахмат

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    94.7% (36)
    Ничья
    5.3% (2)
    Ахмат
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (20)
    Меньше
    42.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    62.86% (22)
    Нет
    37.14% (13)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    44.7% (17)
    2:0 ЦСКА Москва
    23.7% (9)
    1:0 ЦСКА Москва
    10.5% (4)
    1:1 Ничья
    5.3% (2)
    3:1 ЦСКА Москва
    5.3% (2)
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