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История личных встреч
ЦСКА Москва
Ахмат
27 матчей
92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.3%
18.5%
22.2%
16 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
34 матча
73.5%
11.8%
14.7%
25 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
41.2%
8.8%
17 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
32.4%
20.5%
16 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.89
1.94
Среднее время на гол
47
46
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
0.81
0.56
Среднее время на гол
110
162
Всего голов
47
41
Голов в среднем за матч
1.38
1.21
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
65
74
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0
Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2
Ахмат
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0
Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ахмат
Исход игры
ЦСКА Москва
94.7% (36)
Ничья
5.3% (2)
Ахмат
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (20)
Меньше
42.86% (15)
Обе команды забьют
Да
62.86% (22)
Нет
37.14% (13)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
44.7% (17)
2:0 ЦСКА Москва
23.7% (9)
1:0 ЦСКА Москва
10.5% (4)
1:1 Ничья
5.3% (2)
3:1 ЦСКА Москва
5.3% (2)
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