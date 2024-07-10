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Презентация Мбаппе в «Реале»
 
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  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция французского нападающего Килиана Мбаппе в испанском клубе "Реал" Мадрид. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Презентация Мбаппе в «Реале» - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2024, осталось 18 минут.



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Презентация Мбаппе в «Реале»
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