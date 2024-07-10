Презентация Мбаппе в «Реале»

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Приветствуем всех любителей футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция французского нападающего Килиана Мбаппе в испанском клубе "Реал" Мадрид. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!