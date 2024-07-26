Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Дмитрий Поспелов. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

48' Маркович Йован не смог попасть в створ ударом издали

46' Мурджа Алессандро не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Сербаника Даниел получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Ох, нехорошо это выглядит. Сербаника Даниел получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Дмитрий Поспелов удалось забить из легкой позиции.

40' ГОООООЛ - Дмитрий Поспелов Униря Слобозия забивает ударом головой

40' Сербаника Даниел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Ороиан Александру не смог попасть в створ ударом издали

40' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Балауре Сильвиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Ariel Lopez пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz ловит мяч

36' Удар от ворот произведет Германнштадт

36' Ох, нехорошо это выглядит. Гэман Валеричэ получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Гэман Валеричэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Перяну Овидиу не смог попасть в створ ударом издали

34' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Alexandru Dinu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Германнштадт

32' Шанс! Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия пробил головой, но мимо

32' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Сербаника Даниел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Германнштадт

29' Пурече Флориан не смог попасть в створ ударом издали

29' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

28' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Пурече Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Alexandru Dinu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

25' Стойка Янис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Германнштадт

23' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Дмитрий Поспелов ослабляет давление, выбив мяч.

22' Гэман Валеричэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Стойка Янис из команды Германнштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

22' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Германнштадт

21' Сербаника Даниел не смог попасть в створ ударом издали

21' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Christ Afalna выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Германнштадт

20' Шанс! Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия пробил головой, но мимо

18' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

17' Пурече Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Перяну Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Ороиан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Германнштадт

14' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Дмитрий Поспелов выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

11' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Команда Германнштадт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Мурджа Алессандро первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

6' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

3' Удар от ворот произведет Германнштадт

3' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удар от ворот произведет Германнштадт

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола