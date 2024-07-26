Тур: 3. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Зрители: 3000 Главный судья: Rares George Vidican
1:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолМурджа Алессандро
9' Желтая карточкаИванов Антоний
1:1
40' ГолПоспелов Дмитрий
58' Желтая карточкаCiprian Biceanu
67' Желтая карточкаАганович Аднан
67' Желтая карточкаНегуц Кристиан
72' Желтая карточкаМедина Паоло
90' Желтая карточкаОроиан Александру
90' Желтая карточкаБэрбуц Кристиан
90'+5
Ход матча
6'
40'
58'
67'
67'
72'
90'
Владение мячом
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
17
Камара
Секу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
17 Petru Dragos
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
-
15 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
История личных встреч
Германнштадт
Униря Слобозия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
270
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейян Флориан
|1
|0.33
|Мурджа Алессандро
|1
|0.33
|Дякону Роналдо
|0
|0
Униря Слобозия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пурече Флориан
|1
|0.33
|Поспелов Дмитрий
|1
|0.33
|Andrei Dorobantu
|1
|0.33
|Filip Ilie
|1
|0.33
|Камара Секу
|0
|0
|Джеле Джордан
|0
|0
|Сербаника Даниел
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Антоний
|2
|0
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Ороиан Александру
|1
|0
Униря Слобозия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Русу Денис
|1
|0
|Аганович Аднан
|1
|0
|Камара Секу
|1
|0
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Ariel Lopez1
|1
|0
|Constantin Adrian Toma
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Униря Слобозия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Германнштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Униря Слобозия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Германнштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Униря Слобозия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2
У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0
Униря Слобозия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1
Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0 Униря Слобозия - Хунедоара 3:1 Прогресул Спартак - Униря Слобозия 0:2 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 КСМ Думбрэвица - Униря Слобозия 0:2 Металоглобас Бухарест - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Чахлэул Пьятра-Нямц 2:1
Результаты матчей
Германнштадт
Униря Слобозия
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Униря Слобозия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Динамо Бухарест
|Абдалла Хаким
|2 (1)
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|2 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2 (1)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|2
|Динамо Бухарест
|Каржан Каталин
|2
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Германнштадт
|Иванов Антоний
|2
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|2
|Ботошани
|Aldair Ferreira
|2
|Глория Бузау
|Robert Salceanu
|2