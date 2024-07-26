☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 3. Стадион: . Зрители: 3000 Главный судья: Rares George Vidican
Германнштадт
1:1
Конец матча
Униря Слобозия
0'
1:0
6' Гол
Мурджа Алессандро
9' Желтая карточка
Иванов Антоний
1:1
40' Гол
Поспелов Дмитрий
58' Желтая карточка
Ciprian Biceanu
67' Желтая карточка
Аганович Аднан
67' Желтая карточка
Негуц Кристиан
72' Желтая карточка
Медина Паоло
90' Желтая карточка
Ороиан Александру
90' Желтая карточка
Бэрбуц Кристиан
90'+5
25
Кабуз
Каталин
66
Кэпушэ
Тибериу
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
51
Ороиан
Александру
96
Балауре
Сильвиу
8
Мурджа
Алессандро
24
Иванов
Антоний
7
Стойка
Янис
77
Дякону
Роналдо
16
Маркович
Йован
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
4
Alexandru
Dinu
60
Поспелов
Дмитрий
29
Сербаника
Даниел
5
Ariel
Lopez1
20
Перяну
Овидиу
17
Камара
Секу
30
Пурече
Флориан
77
Аганович
Аднан
98
Christ
Afalna
Германнштадт
Униря Слобозия

История личных встреч

Германнштадт
Униря Слобозия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛI
0:0
ЛI
2:0
ЛI
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейян Флориан 1 0.33
Мурджа Алессандро 1 0.33
Дякону Роналдо 0 0
Униря Слобозия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пурече Флориан 1 0.33
Поспелов Дмитрий 1 0.33
Andrei Dorobantu 1 0.33
Filip Ilie 1 0.33
Камара Секу 0 0
Джеле Джордан 0 0
Сербаника Даниел 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Антоний 2 0
Балауре Сильвиу 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Ороиан Александру 1 0
Униря Слобозия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Русу Денис 1 0
Аганович Аднан 1 0
Камара Секу 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Медина Паоло 1 0
Ariel Lopez1 1 0
Constantin Adrian Toma 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Униря Слобозия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Германнштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Униря Слобозия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Германнштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Униря Слобозия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2
У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0
Униря Слобозия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1
Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0 Униря Слобозия - Хунедоара 3:1 Прогресул Спартак - Униря Слобозия 0:2 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 КСМ Думбрэвица - Униря Слобозия 0:2 Металоглобас Бухарест - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Чахлэул Пьятра-Нямц 2:1

Результаты матчей

Германнштадт
Униря Слобозия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Униря Слобозия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Униря Слобозия
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Динамо Бухарест
 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
ФКСБ
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Германнштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Глория Бузау
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
УТА Арад
 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Ботошани
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Политехника Яссы
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Сепси
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Фарул Констанца
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ботошани
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Германнштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Петролул Плоешти
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Оцелул Галац Живулич Диего 2
Динамо Бухарест Каржан Каталин 2
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Германнштадт Иванов Антоний 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 2
Ботошани Aldair Ferreira 2
Глория Бузау Robert Salceanu 2
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