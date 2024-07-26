☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 4500 Главный судья: Andrei Moroita
ФКСБ
0:2
Конец матча
Оцелул Галац
0'
0:1
44' Гол
Yuri Cisotti
50' Желтая карточка
Антви Нана
0:2
59' Гол
Живулич Диего
62' Желтая карточка
Доринель Мунтеану
65' Желтая карточка
Альхассан Баба
90'+6
99
Влад
Даниэл
20
Антви
Нана
6
Харуц
Денис
21
Кирикеш
Влад
12
Кики
Давид
18
Эджума
Малком
16
Ликсандру
Михай
70
Luis
Phelipe
42
Альхассан
Баба
29
Муси
Александру
Мариан
11
Микулеску
Давид
32
Iustin
Popescu
26
Mihai
Adascalitei
6
Jonathan
Cisse
5
Nikola
Stevanovic
2
Желев
Милен
66
Ламейра
Жоао
31
Живулич
Диего
21
Teles
7
Фредерик
30
Yuri
Cisotti
17
Танасе
Рэзван
ФКСБ
Оцелул Галац

История личных встреч

ФКСБ
Оцелул Галац

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

23 матча

56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:2
К
1:1
С
0:2
К
0:0
ТМК
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ДА
2:1
С
1:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
0:1
ДА
5:0
ДА
2:0
ДА
0:1
ДА
3:1

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.62
0.9

Среднее время на гол

146
100

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.17
0.96

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

76
94

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муси Александру Мариан 1 0.33
Ликсандру Михай 1 0.33
Олару Дариус 1 (1) 0.33
Штефэнеску Мариус 0 0
Шут Адриан 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живулич Диего 3 1
Yuri Cisotti 1 0.33
Alexandru Pop 1 0.33
Фредерик 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Валентин 1 0
Эджума Малком 1 0
Дава Джойским 1 0
Антви Нана 1 0
Альхассан Баба 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доринель Мунтеану 2 0
Живулич Диего 1 0
Nikola Stevanovic 1 0
Jonathan Cisse 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1
Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0
Оцелул Галац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0
Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1

Результаты матчей

ФКСБ
Оцелул Галац

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Сепси
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Униря Слобозия
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Динамо Бухарест
 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
ФКСБ
 3 0 2 1 3 - 5 2
11.
Германнштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Глория Бузау
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
УТА Арад
 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Ботошани
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Политехника Яссы
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
ФКСБ
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Сепси
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Фарул Констанца
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ботошани
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Германнштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Петролул Плоешти
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Динамо Бухарест Каржан Каталин 2
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
Германнштадт Иванов Антоний 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 2
Ботошани Aldair Ferreira 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Iustin Popescu из команды Оцелул Галац сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Оцелул Галац заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: ФКСБ: 73%, Оцелул Галац: 27%.
  • 96'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 96'
    Juri Cisotti ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 95'
    ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: ФКСБ: 73%, Оцелул Галац: 27%.
  • 95'
    ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Juri Cisotti из команды Оцелул Галац разыграл угловой с правого угла.
  • 94'
    Кирикеш Влад из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Оцелул Галац пытается что-то создать.
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    • 94'
      Alexandru Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Оцелул Галац начинает контратаку
    • 93'
      Джурич Василие выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 92'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Кики Давид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Первый тайм
    • 47'
      Teles оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Команда Оцелул Галац имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: ФКСБ: 69%, Оцелул Галац: 31%.
    • 47'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 47'
      Оооо... вот это был удар! Teles должен был забить с этой позиции.
    • 46'
      Ламейра Жоао из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Ламейра Жоао создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Оцелул Галац начинает контратаку
    • 46'
      Teles ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 46'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: ФКСБ: 69%, Оцелул Галац: 31%.
    • 44'
      Кирикеш Влад плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 44'
      Команда Оцелул Галац забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 44'
      Г О О О О Л - Juri Cisotti из команды Оцелул Галац левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 44'
      Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Juri Cisotti выиграл воздушное противоборство у Кирикеш Влад.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Оцелул Галац
    • 43'
      Альхассан Баба из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 43'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 43'
      Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Оцелул Галац начинает контратаку
    • 43'
      Танасе Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Эджума Малком ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Микулеску Давид из команды ФКСБ в офсайде
    • 42'
      Никола Стеванович из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Муси Александру Мариан из команды ФКСБ подал угловой справа.
    • 41'
      Желев Милен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 40'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 40'
      Антви Нана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Контроль мяча: ФКСБ: 69%, Оцелул Галац: 31%.
    • 40'
      Микулеску Давид из команды ФКСБ опасно и грубо сыграл. Живулич Диего пострадал.
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Teles. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Ламейра Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Эджума Малком из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Juri Cisotti возвращается на поле.
    • 38'
      Ликсандру Михай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Ох, нехорошо это выглядит. Juri Cisotti получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 37'
      Juri Cisotti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Живулич Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 36'
      Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Оцелул Галац контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: ФКСБ: 71%, Оцелул Галац: 29%.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Оцелул Галац
    • 34'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 34'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 33'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Удар от ворот произведет Оцелул Галац
    • 33'
      Кики Давид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 32'
      Никола Стеванович наказан за толчок Микулеску Давид
    • 32'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Juri Cisotti из команды Оцелул Галац поставил подножку. Пострадал Луис Фелипе
    • 31'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Оцелул Галац пытается что-то создать.
    • 31'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Никола Стеванович выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: ФКСБ: 71%, Оцелул Галац: 29%.
    • 30'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Кики Давид выиграл воздушное противоборство у Mihai Adascalitei.
    • 29'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Удар от ворот произведет Оцелул Галац
    • 29'
      Микулеску Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 29'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Желев Милен ошибается в защите.
    • 28'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Желев Милен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 27'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 27'
      Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Желев Милен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 26'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Никола Стеванович ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      ФКСБ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 25'
      Контроль мяча: ФКСБ: 71%, Оцелул Галац: 29%.
    • 25'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Желев Милен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Оцелул Галац контролирует мяч.
    • 23'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 23'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Луис Фелипе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Mihai Adascalitei из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Муси Александру Мариан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Iustin Popescu делает важнейший сейв!
    • 22'
      Хорошую попытку сделал Луис Фелипе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 22'
      Кики Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 21'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Харуц Денис из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Juri Cisotti
    • 20'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Никола Стеванович успешно блокирует удар.
    • 20'
      Микулеску Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Оооо... вот это был удар! Микулеску Давид должен был забить с этой позиции.
    • 20'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Микулеску Давид нанес удар в каркас ворот!
    • 20'
      Контроль мяча: ФКСБ: 72%, Оцелул Галац: 28%.
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Луис Фелипе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Оцелул Галац контролирует мяч.
    • 18'
      Эджума Малком пробует нанести удар издали, но Iustin Popescu держит все под контролем
    • 18'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 17'
      Сегодняшная посещаемость составляет 4500 болельщиков
    • 17'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 16'
      Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Кики Давид выиграл воздушное противоборство у Mihai Adascalitei.
    • 15'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 15'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 15'
      Контроль мяча: ФКСБ: 72%, Оцелул Галац: 28%.
    • 15'
      Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Никола Стеванович успешно блокирует удар.
    • 14'
      Эджума Малком из команды ФКСБ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 14'
      Муси Александру Мариан из команды ФКСБ подал угловой слева.
    • 13'
      Mihai Adascalitei ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 12'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Луис Фелипе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Микулеску Давид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 11'
      Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Оцелул Галац контролирует мяч.
    • 11'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 10'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: ФКСБ: 76%, Оцелул Галац: 24%.
    • 10'
      Эджума Малком из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Луис Фелипе из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Танасе Рэзван
    • 9'
      Судья свистит. Эджума Малком атаковал сзади соперника. Это Teles заработал своей команде штрафной
    • 8'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Оцелул Галац
    • 7'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 7'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 5'
      Кирикеш Влад ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: ФКСБ: 81%, Оцелул Галац: 19%.
    • 5'
      Оцелул Галац начинает контратаку
    • 5'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 4'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 4'
      Оцелул Галац пытается что-то создать.
    • 4'
      Танасе Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Mihai Adascalitei ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 3'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Кики Давид из команды ФКСБ толкнул локтем оппонента. Это Juri Cisotti заработал фол
    • 2'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 1'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ФКСБ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ФКСБ 0:2 Оцелул Галац онлайн

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