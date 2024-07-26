Тур: 3. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Зрители: 4500 Главный судья: Andrei Moroita
0:2
Конец матча
0'
0:1
44' ГолYuri Cisotti
50' Желтая карточкаАнтви Нана
0:2
59' ГолЖивулич Диего
62' Желтая карточкаДоринель Мунтеану
65' Желтая карточкаАльхассан Баба
90'+6
Ход матча
44'
0:1
50'
59'
0:2
65'
90'
Владение мячом
99
Влад
Даниэл
20
Антви
Нана
21
Кирикеш
Влад
12
Кики
Давид
70
Luis
Phelipe
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
7
Фредерик
30
Yuri
Cisotti
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
20 Антви НанаЗащитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
-
12 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Luis PhelipeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Попа ДэвидНападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
7 ФредерикНападающий
-
30 Yuri CisottiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рошу НелуцПолузащитник
- Нападающий
-
-
27 David Maftei
-
14 Andrei Rus
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
ФКСБ
Оцелул Галац
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
23 матча
56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.62
0.9
Среднее время на гол
146
100
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.17
0.96
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
76
94
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муси Александру Мариан
|1
|0.33
|Ликсандру Михай
|1
|0.33
|Олару Дариус
|1 (1)
|0.33
|Штефэнеску Мариус
|0
|0
|Шут Адриан
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живулич Диего
|3
|1
|Yuri Cisotti
|1
|0.33
|Alexandru Pop
|1
|0.33
|Фредерик
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крецу Валентин
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
|Антви Нана
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доринель Мунтеану
|2
|0
|Живулич Диего
|1
|0
|Nikola Stevanovic
|1
|0
|Jonathan Cisse
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1
Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0
Оцелул Галац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0
Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1
Результаты матчей
ФКСБ
Оцелул Галац
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Абдалла Хаким
|2 (1)
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|2 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2 (1)
|Динамо Бухарест
|Каржан Каталин
|2
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|2
|Германнштадт
|Иванов Антоний
|2
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|2
|Ботошани
|Aldair Ferreira
|2