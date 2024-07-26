Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Alexandru Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' William Baeten выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Andrei Rus наказан за толчок Marius Stefanescu

87' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

87' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

86' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Альхассан Баба получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Альхассан Баба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Команда Оцелул Галац довольна результатом к этому моменту.

79' Тактическая замена. Фредерик уходит с поля и его заменяет Alexandru Pop

78' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

78' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Marius Stefanescu пробует нанести удар издали, но Iustin Popescu держит все под контролем

77' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Ламейра Жоао получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Ламейра Жоао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Хорошую попытку сделал Juri Cisotti . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Ламейра Жоао создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Балута Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Ламейра Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' William Baeten не смог попасть в створ ударом издали

72' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Удар от ворот произведет ФКСБ

68' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Кики Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Кики Давид из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

67' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Удар от ворот произведет ФКСБ

65' Альхассан Баба получил желтую карточку от судьи

64' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

63' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Marius Stefanescu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

62' Рефери не любит споров - именно за это Доринель Мунтеану сейчас получил желтую

61' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Г О О О О Л - Живулич Диего правой ногой классно пробил с лета.

59' Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Антви Нана получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Антви Нана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Балута Александр нанес удар головой, но Iustin Popescu спокойно отбил мяч.

54' Marius Stefanescu из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Антви Нана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Juri Cisotti получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Juri Cisotti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Живулич Диего оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Удар от ворот произведет ФКСБ

50' Антви Нана получил желтую карточку от судьи

50' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

49' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

47' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Эджума Малком создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Тактическая замена. Ликсандру Михай уходит с поля и его заменяет Marius Stefanescu