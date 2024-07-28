Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Нарек Григорян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

41' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

36' Удар от ворот произведет Ботошани

35' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Дикан Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

30' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Дикан Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Флореску Эдуард бьет со штрафного в створ, но Alexandru Buzbuchi держит все под контролем

28' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Ботошани

26' Шанс! Нарек Григорян из команды Фарул Констанца пробил головой, но мимо

26' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

16' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

16' Нарек Григорян успешно блокирует удар.

16' Флореску Эдуард пробил со штрафного прямо в стенку

14' Удар от ворот произведет Ботошани

14' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

13' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Павлович Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

9' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Бодиштяну Штефан получает желтую карточку за нырок

8' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Бодиштяну Штефан нырнул в штрафной. Спорно!

8' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Ботошани

7' Нарек Григорян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Ботошани

4' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

3' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола