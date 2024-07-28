☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
Фарул Констанца
0:0
Перерыв
Ботошани
0'
8' Желтая карточка
Бодиштяну Штефан
41' Желтая карточка
Попеску Михай

Ход матча

8'
 
Бодиштяну Штефан
41'
Попеску Михай
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фарул Констанца
Ничья
Ботошани
2.05
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4.05
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6.10
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Все Коэффициенты
1
Бузбуки
Александру
22
Сырбу
Дан
3
Попеску
Михай
4
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
6
Дикан
Виктор
5
Кейруш
Диогу
24
Грамени
Константин
30
Григорян
Нарек
10
Янку
Габриэль
77
Чобану
Андрей
94
Пап
Эдуард
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
32
Шерони
Алин
3
Павлович
Михаэль
83
Aldair
Ferreira
33
Eugen
Gabriel
David
12
Adams
Friday
8
Флореску
Эдуард
77
Бодиштяну
Штефан
29
Marian
Chica-Rosa
Фарул Констанца
Ботошани

История личных встреч

Фарул Констанца
Ботошани

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

23 матча

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.4%
56.5%
13.1%
7 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
8:0
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
D2A
0:1

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2
1.27

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
0.92

Среднее время на гол

66
98

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.7
1.09

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

53
82

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 1 0.33
Adams Friday 1 0.33
Marian Chica-Rosa 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вынэ Йонуц 1 0
Ривалдиньо 1 0
Попеску Михай 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bogdan Andone 1 1
Aldair Ferreira 2 0
Цигэнашу Александр 1 0
Майлат Себастьян 1 0
Daniel Celea 1 0
Бодиштяну Штефан 1 0
Marian Chica-Rosa 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Фарул Констанца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ботошани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5
Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0
Ботошани
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3
Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0

Результаты матчей

Фарул Констанца
Ботошани

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Униря Слобозия
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Фарул Констанца
 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
12.
ФКСБ
 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Германнштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
УТА Арад
 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Ботошани
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Динамо Бухарест
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Фарул Констанца
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
ФКСБ
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Ботошани
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Глория Бузау
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Сепси
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Фарул Констанца
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ботошани
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Германнштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Петролул Плоешти
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Глория Бузау Матуш Рикарду 2
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
Глория Бузау Добросавлевичи Алин 2
Германнштадт Иванов Антоний 2
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    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Контроль мяча: Фарул Констанца: 64%, Ботошани: 36%.
  • 51'
    Пап Эдуард из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 51'
    Чобану Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 51'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Фарул Констанца пробьет пенальти!
  • 50'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фарул Констанца.
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    Фарул Констанца
    Ничья
    Ботошани
    2.05
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