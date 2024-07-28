Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

89' Маринс Густаво выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Ботошани

88' Игрок из команды Фарул Констанца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Пап Эдуард получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Пап Эдуард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Удар от ворот произведет Ботошани

82' Павлович Михаэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Гастон Романо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Гастон Романо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Тактическая замена. Нарек Григорян уходит с поля и его заменяет Alexandru Stoian

81' Удар от ворот произведет Ботошани

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Гастон Романо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Дикан Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

78' Удар от ворот произведет Ботошани

78' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ривалдиньо и попал в каркас ворот!

77' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Ботошани

76' Янку Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Ганя Кристиан пробует нанести удар издали, но Eduard Pap ловит мяч

73' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Янку Габриэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

70' Удар от ворот произведет Ботошани

70' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Нарек Григорян из команды Фарул Констанца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Нарек Григорян из команды Фарул Констанца разыграл угловой с левого угла.

67' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

64' Удар от ворот произведет Ботошани

61' Шерони Алин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' Безумный фол. Шерони Алин грубо играет против соперника. Пострадал Нарек Григорян

61' Бодиштяну Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Шерони Алин получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Шерони Алин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Матч возобновлен

57' Маринс Густаво на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Adams Friday выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Янку Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Ботошани

50' Удар от ворот произведет Ботошани

50' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Marian Chica-Rosa получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Marian Chica-Rosa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Г О О О О Л - Бодиштяну Штефан из команды Ботошани правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

47' Ривалдиньо пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

46' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.