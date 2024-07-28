☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
Фарул Констанца
0:1
Конец матча
Ботошани
0'
8' Желтая карточка
Бодиштяну Штефан
41' Желтая карточка
Попеску Михай
0:1
47' Гол
Бодиштяну Штефан
56' Красная карточка
Adams Friday
61' Желтая карточка
Шерони Алин
82' Желтая карточка
Павлович Михаэль
90' Желтая карточка
Пап Эдуард
90'+9
1
Бузбуки
Александру
22
Сырбу
Дан
3
Попеску
Михай
4
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
6
Дикан
Виктор
5
Кейруш
Диогу
24
Грамени
Константин
30
Григорян
Нарек
10
Янку
Габриэль
77
Чобану
Андрей
94
Пап
Эдуард
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
32
Шерони
Алин
3
Павлович
Михаэль
83
Aldair
Ferreira
33
Eugen
Gabriel
David
12
Adams
Friday
8
Флореску
Эдуард
77
Бодиштяну
Штефан
29
Marian
Chica-Rosa
Фарул Констанца
Ботошани

История личных встреч

Фарул Констанца
Ботошани

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

23 матча

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.4%
56.5%
13.1%
7 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
8:0
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
D2A
0:1

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2
1.27

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
0.92

Среднее время на гол

66
98

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.7
1.09

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

53
82

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adams Friday 1 0.33
Майлат Себастьян 1 0.33
Бодиштяну Штефан 1 0.33
Marian Chica-Rosa 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вынэ Йонуц 1 0
Ривалдиньо 1 0
Попеску Михай 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bogdan Andone 1 1
Aldair Ferreira 2 0
Adams Friday 0 1
Цигэнашу Александр 1 0
Шерони Алин 1 0
Пап Эдуард 1 0
Майлат Себастьян 1 0
Daniel Celea 1 0
Бодиштяну Штефан 1 0
Павлович Михаэль 1 0
Marian Chica-Rosa 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Фарул Констанца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ботошани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Фарул Констанца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ботошани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5
Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0
Ботошани
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3
Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0

Результаты матчей

Фарул Констанца
Ботошани

Точный счет

0:1
2 раза 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Университатя Крайова
 1:0 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Униря Слобозия
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 7 - 5 4
7.
ЧФР Клуж
 0:1 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
ФКСБ
 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Германнштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
УТА Арад
 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Фарул Констанца
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Динамо Бухарест
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Университатя Крайова
 1:0 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
ЧФР Клуж
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
ФКСБ
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Фарул Констанца
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Глория Бузау
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Университатя Крайова
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Сепси
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ботошани
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Фарул Констанца
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
ЧФР Клуж
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Германнштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Петролул Плоешти
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Глория Бузау Матуш Рикарду 2
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
Глория Бузау Добросавлевичи Алин 2
Весь список
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