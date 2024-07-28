Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Баярам Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Ох, нехорошо это выглядит. Михаэль Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Михаэль Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Дан Петреску получает желтую карточку за неспортивное поведение

39' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

35' Кольич Элвир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Крешич Антон получил желтую карточку от судьи

34' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Мохаммед Камара тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

29' Парадела Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Фика Алин пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

24' Симао Роша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

22' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Мохаммед Камара выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

19' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Мохаммед Камара не смог попасть в створ ударом издали

17' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Баярам Штефан пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

14' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

4' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

2' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Такуто Осима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре