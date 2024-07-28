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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
ЧФР Клуж
0:1
Второй тайм: 75'
Университатя Крайова
0'
29' Желтая карточка
Мохаммед Камара
34' Желтая карточка
Крешич Антон
40' Желтая карточка
Дан Петреску
45' Вторая желтая карточка
Мохаммед Камара
47' Желтая карточка
Влэдою Штефан
0:1
51' Гол
Кольич Элвир
57' Желтая карточка
Крецу Александру
67' Undefined phrase: football_event_
Крецу Александру
67' Желтая карточка
Айети Арлинд
72' Желтая карточка
Парадела Луис
90
Сава
Рэзван
2
Тачи
Арменд
6
Айети
Арлинд
44
Крешич
Антон
13
Симао
Роша
82
Фика
Алин
26
Артян
Андрей
11
Паун-Александру
Константин
96
Нкололо
Бени
99
Михаэль
Петер
7
Мохаммед
Камара
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
3
Мальдонадо
Дениль
25
Сьерра
Грего
12
Нчамаа
Базилио
5
Меквабишвили
Анзор
8
Takuto
Oshima
10
Баярам
Штефан
14
Хури
Льес
7
Парадела
Луис
19
Кольич
Элвир
ЧФР Клуж
Университатя Крайова

История личных встреч

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

30 матчей

76.7%
23.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.7%
53.3%
10%
11 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.7%
53.3%
17 побед 16 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

69.6%
30.4%
0 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 13 побед

53 матча

43.4%
26.4%
30.2%
23 победы 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

20.8%
60.4%
18.8%
11 побед 32 ничьи 10 побед

Второй тайм

32.1%
43.4%
24.5%
17 побед 23 ничьи 13 побед

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:0
Л1ГА
2:1
Л1ГА
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
С
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1ГА
0:3
Л1ГА
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:3
ДА
2:0
К
0:1
ДА
4:1
ДА
1:1
ДА
4:1

Голы

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.3
1.17

Среднее время на гол

69
77

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.12
0.79

Среднее время на гол

80
113

Всего голов

64
51

Голов в среднем за матч

1.21
0.96

Тотал матчей

2.5
43
Больше 81%
Меньше 19%
10
35
Больше 66%
Меньше 34%
18
20
Больше 38%
Меньше 62%
33
10
Больше 19%
Меньше 81%
43
7
Больше 13%
Меньше 87%
46

Среднее время на гол

74
93

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирлигея Даниэль 2 0.67
Тахцидис Панайотис 1 0.33
Дяк Чиприан 1 (1) 0.33
Михаэль Петер 1 0.33
Кейта Абдул-Кадер 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 1 0.33
Зайков Джоко 1 0.33
Кольич Элвир 1 0.33
Парадела Луис 1 0.33
Баярам Штефан 1 0.33
Хури Льес 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Меквабишвили Анзор 0 0
Stefan Bana 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Камара 2 1
Тахцидис Панайотис 1 0
Крешич Антон 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Дан Петреску 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Александру 1 0
Влэдою Штефан 1 0
Парадела Луис 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
ЧФР Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1
Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

Точный счет

3:2
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Университатя Крайова
 1:0 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Униря Слобозия
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 7 - 5 4
7.
ЧФР Клуж
 0:1 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
ФКСБ
 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Германнштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
УТА Арад
 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Фарул Констанца
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Динамо Бухарест
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Университатя Крайова
 1:0 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
ЧФР Клуж
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
ФКСБ
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Фарул Констанца
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Глория Бузау
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Университатя Крайова
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Сепси
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ботошани
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Фарул Констанца
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
ЧФР Клуж
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Германнштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Петролул Плоешти
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Глория Бузау Матуш Рикарду 2
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
Глория Бузау Добросавлевичи Алин 2
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