Тур: 3. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Бирсан Марсель
0:2
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаМохаммед Камара
34' Желтая карточкаКрешич Антон
40' Желтая карточкаДан Петреску
45' Вторая желтая карточкаМохаммед Камара
47' Желтая карточкаВлэдою Штефан
0:1
51' ГолКольич Элвир
57' Желтая карточкаКрецу Александру
66' Undefined phrase: football_event_Крецу Александру
66' Желтая карточкаАйети Арлинд
72' Желтая карточкаПарадела Луис
0:2
90' ГолМитрицэ Александру
90' Желтая карточкаМитрицэ Александру
90'+7
Ход матча
29'
34'
40'
45'
47'
51'
57'
66'
66'
72'
90'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
13
Симао
Роша
82
Фика
Алин
26
Артян
Андрей
96
Нкололо
Бени
25
Сьерра
Грего
14
Хури
Льес
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
13 Симао РошаЗащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Нкололо БениНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
27 Илие МатейЗащитник
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Сьерра ГрегоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
-
33 Лунг СилвиуВратарь
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Stefan Bana
-
-
27 David Barbu
-
15 Juraj Badelj
-
17 Мора Карлос
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
30 матчей
76.7%
23.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.7%
53.3%
10%
11 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.7%
53.3%
17 побед 16 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
69.6%
30.4%
0 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 13 побед
53 матча
43.4%
26.4%
30.2%
23 победы 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
20.8%
60.4%
18.8%
11 побед 32 ничьи 10 побед
Второй тайм
32.1%
43.4%
24.5%
17 побед 23 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
1.3
1.17
Среднее время на гол
69
77
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.12
0.79
Среднее время на гол
80
113
Всего голов
64
51
Голов в среднем за матч
1.21
0.96
Тотал матчей
2.5
43
Больше 81%
Меньше 19%
10
35
Больше 66%
Меньше 34%
18
20
Больше 38%
Меньше 62%
33
10
Больше 19%
Меньше 81%
43
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
Среднее время на гол
74
93
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.67
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.33
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.33
|Михаэль Петер
|1
|0.33
|Кейта Абдул-Кадер
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|2
|0.67
|Зайков Джоко
|1
|0.33
|Кольич Элвир
|1
|0.33
|Парадела Луис
|1
|0.33
|Баярам Штефан
|1
|0.33
|Хури Льес
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Меквабишвили Анзор
|0
|0
|Мора Карлос
|0
|0
|Stefan Bana
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Камара
|2
|1
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Крешич Антон
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Парадела Луис
|2
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Влэдою Штефан
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
ЧФР Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
ЧФР Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Университатя Крайова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1
Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
12
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|2 (1)
|Динамо Бухарест
|Абдалла Хаким
|2 (1)
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|2 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 2
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|2
|Глория Бузау
|Добросавлевичи Алин
|2