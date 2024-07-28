☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
ЧФР Клуж
0:2
Конец матча
Университатя Крайова
0'
29' Желтая карточка
Мохаммед Камара
34' Желтая карточка
Крешич Антон
40' Желтая карточка
Дан Петреску
45' Вторая желтая карточка
Мохаммед Камара
47' Желтая карточка
Влэдою Штефан
0:1
51' Гол
Кольич Элвир
57' Желтая карточка
Крецу Александру
66' Undefined phrase: football_event_
Крецу Александру
66' Желтая карточка
Айети Арлинд
72' Желтая карточка
Парадела Луис
0:2
90' Гол
Митрицэ Александру
90' Желтая карточка
Митрицэ Александру
90'+7
90
Сава
Рэзван
2
Тачи
Арменд
6
Айети
Арлинд
44
Крешич
Антон
13
Симао
Роша
82
Фика
Алин
26
Артян
Андрей
11
Паун-Александру
Константин
96
Нкололо
Бени
99
Михаэль
Петер
7
Мохаммед
Камара
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
3
Мальдонадо
Дениль
25
Сьерра
Грего
12
Нчамаа
Базилио
5
Меквабишвили
Анзор
8
Takuto
Oshima
10
Баярам
Штефан
14
Хури
Льес
7
Парадела
Луис
19
Кольич
Элвир
ЧФР Клуж
Университатя Крайова

История личных встреч

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

30 матчей

76.7%
23.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.7%
53.3%
10%
11 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.7%
53.3%
17 побед 16 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

69.6%
30.4%
0 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 13 побед

53 матча

43.4%
26.4%
30.2%
23 победы 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

20.8%
60.4%
18.8%
11 побед 32 ничьи 10 побед

Второй тайм

32.1%
43.4%
24.5%
17 побед 23 ничьи 13 побед

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:0
Л1ГА
2:1
Л1ГА
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
С
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1ГА
0:3
Л1ГА
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:3
ДА
2:0
К
0:1
ДА
4:1
ДА
1:1
ДА
4:1

Голы

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.3
1.17

Среднее время на гол

69
77

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.12
0.79

Среднее время на гол

80
113

Всего голов

64
51

Голов в среднем за матч

1.21
0.96

Тотал матчей

2.5
43
Больше 81%
Меньше 19%
10
35
Больше 66%
Меньше 34%
18
20
Больше 38%
Меньше 62%
33
10
Больше 19%
Меньше 81%
43
7
Больше 13%
Меньше 87%
46

Среднее время на гол

74
93

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирлигея Даниэль 2 0.67
Тахцидис Панайотис 1 0.33
Дяк Чиприан 1 (1) 0.33
Михаэль Петер 1 0.33
Кейта Абдул-Кадер 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 2 0.67
Зайков Джоко 1 0.33
Кольич Элвир 1 0.33
Парадела Луис 1 0.33
Баярам Штефан 1 0.33
Хури Льес 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Меквабишвили Анзор 0 0
Мора Карлос 0 0
Stefan Bana 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Камара 2 1
Тахцидис Панайотис 1 0
Айети Арлинд 1 0
Крешич Антон 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Дан Петреску 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парадела Луис 2 0
Крецу Александру 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Влэдою Штефан 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
ЧФР Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
ЧФР Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Университатя Крайова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1
Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Униря Слобозия
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 7 - 5 4
7.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
ЧФР Клуж
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
ФКСБ
 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Германнштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
УТА Арад
 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Фарул Констанца
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Динамо Бухарест
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
ФКСБ
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Фарул Констанца
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Глория Бузау
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сепси
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ботошани
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Фарул Констанца
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Германнштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Петролул Плоешти
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Университатя Крайова Митрицэ Александру 2 (1)
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
Глория Бузау Добросавлевичи Алин 2
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