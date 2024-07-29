Тур: 3. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Ковач Иштван
0:0
Конец матча
Ход матча
75'
Владение мячом
22
Илиев
Деян
31
Рыпэ
Корнел
29
Триф
Разван
10
Фабри
Андрей
11
Эзекиль
Имох
24
Омонди
Эрик
24
Раду
Бобок
94
Бик
Овидиу
22
Раца
Вадим
10
Нистор
Дан
- Основной состав
-
22 Илиев ДеянВратарь
-
31 Рыпэ КорнелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейНападающий
-
11 Эзекиль ИмохНападающий
-
24 Омонди ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
98 Raul Stanciu
-
17 Loai Halaf
-
-
-
-
-
20 Andrei David
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
93 Тьям МамадуНападающий
-
-
18 Vlad Stefan
-
-
19 Matei Moraru
-
20 Alex Bota
-
-
21 Sfait Mario
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
УТА Арад
Университатя Клуж
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенга Александру
|1
|0.33
|Эзекиль Имох
|1
|0.33
|Кымпану Георге
|1
|0.33
|Ван Дурмен Бенжамен
|0
|0
|Фабри Андрей
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|2 (2)
|0.67
|Vladislav Blanuta
|2
|0.67
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омонди Эрик
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Loai Halaf
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
УТА Арад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
УТА Арад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3
УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Ботошани 2:2
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2
Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0
Результаты матчей
УТА Арад
Университатя Клуж
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
4:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|2 (1)
|Динамо Бухарест
|Абдалла Хаким
|2 (1)
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|2 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 2
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|2
|Университатя Клуж
|Масоэро Лукас Габриэль
|2