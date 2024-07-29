Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

85' George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Рефери не любит споров - именно за это Масоэро Лукас Габриэль сейчас получил желтую

82' Кипчу Александру не смог попасть в створ ударом издали

82' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Гертмонас Эдвинас взял и забрал мяч на выходе

79' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

79' George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Кипчу Александру получил желтую карточку от судьи

74' Тьям Мамаду не смог попасть в створ ударом издали

73' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

72' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

69' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Тактическая замена. Фабри Андрей уходит с поля и его заменяет Andrei David

66' Фабри Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали

63' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

61' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

60' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновлен

59' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

59' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Фабри Андрей не смог попасть в створ ударом издали

54' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фабри Андрей завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

46' Тактическая замена. Костаче Ионуц уходит с поля и его заменяет George Cimpanu

46' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника