☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
УТА Арад
0:0
Конец матча
Университатя Клуж
0'
75' Желтая карточка
Кипчу Александру
84' Желтая карточка
Масоэро Лукас Габриэль
90'+6
22
Илиев
Деян
31
Рыпэ
Корнел
15
Конте
Ибраима
4
Бенга
Александру
29
Триф
Разван
19
Костаче
Ионуц
21
Михай
Кристиан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
10
Фабри
Андрей
11
Эзекиль
Имох
24
Омонди
Эрик
30
Гертмонас
Эдвинас
24
Раду
Бобок
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
6
Кристя
Юлиан
27
Кипчу
Александру
23
Попеску
Овидиу
94
Бик
Овидиу
22
Раца
Вадим
10
Нистор
Дан
13
Franck
Tchassem
77
Vladislav
Blanuta
УТА Арад
Университатя Клуж

История личных встреч

УТА Арад
Университатя Клуж

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:0
С
1:3
С
0:1
К
1:0
С
2:0
С
0:0
С
2:1
ЛI
1:1
ЛI
3:0
ЛI
0:4

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенга Александру 1 0.33
Эзекиль Имох 1 0.33
Кымпану Георге 1 0.33
Ван Дурмен Бенжамен 0 0
Фабри Андрей 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 2 (2) 0.67
Vladislav Blanuta 2 0.67

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омонди Эрик 1 0
Педру Жоау II 1 0
Loai Halaf 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Кипчу Александру 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Dorinel Oancea 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
УТА Арад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
УТА Арад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3
УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Ботошани 2:2
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2
Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0

Результаты матчей

УТА Арад
Университатя Клуж

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

4:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Униря Слобозия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 7 - 5 4
7.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
ЧФР Клуж
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Германнштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
ФКСБ
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
УТА Арад
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Фарул Констанца
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Динамо Бухарест
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
УТА Арад
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
ФКСБ
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Фарул Констанца
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Глория Бузау
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сепси
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ботошани
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Университатя Клуж
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Фарул Констанца
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Германнштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Петролул Плоешти
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Университатя Крайова Митрицэ Александру 2 (1)
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
Университатя Клуж Масоэро Лукас Габриэль 2
Весь список
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