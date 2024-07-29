Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Luka Gojkovic навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Якоб Паул нанес удар головой, но Лукас Зима спокойно отбил мяч.

48' Команда Рапид Бухарест играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Г О О О О Л - Бериша Альбин забивает ударом с левой ноги!

31' Команда Петролул Плоешти забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

29' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Матч остановлен

21' Борисав Бурмаз нанес удар головой, но Лукас Зима спокойно отбил мяч.

20' Luka Gojkovic навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Хужа Мариан Фернандо пробует нанести удар издали, но Михай Айоани держит все под контролем

16' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Денис Раду решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

12' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Оооо... вот это был удар! Борисав Бурмаз должен был забить с этой позиции.

6' ШТАНГА! Так было близко к голу - Борисав Бурмаз нанес удар в каркас ворот!

5' Luka Gojkovic оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Cristian Ignat оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Хорошую попытку сделал Миковши Клаудиу . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру