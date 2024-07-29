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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Петролул Плоешти
1:0
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
1:0
31' Гол
Бериша Альбин
87' Красная карточка
Luka Gojkovic
90' Желтая карточка
Bogdan Ungureanu
90' Желтая карточка
Ханка Серджу
90'+21
38
Зима
Лукаш
24
Рикардинью
XI
4
Папп
Пол
2
Хужа
Мариан
Фернандо
5
Тичу
Валентин
Константин
23
Кейта
Тидьян
6
Юрю
Томми
22
Раду
Денис
20
Ханка
Серджу
7
Грозав
Георге-Теодор
9
Бериша
Альбин
16
Айоани
Михай
21
Cristian
Ignat
36
Блажек
Филип
6
Якоб
Паул
47
Браун
Кристофер
7
Миковши
Клаудиу
28
Luka
Gojkovic
4
Кяйт
Маттиас
10
Петрила
Клаудиу
11
Borisav
Burmaz
18
Ямбор
Тимотей
Петролул Плоешти
Рапид Бухарест

История личных встреч

Петролул Плоешти
Рапид Бухарест

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

21 матч

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
3 победы 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.8%
57.1%
19.1%
5 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:0
С
0:2
С
3:1
С
1:0
ЛI
2:0
ЛI
0:0
ЛI
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ДА
1:1
ДА
3:2
ДА
0:1
ДА
0:0
ДА
3:0
ДА
0:1
ДА
3:1
ВД
2:2
К
2:3

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.92
1.09

Среднее время на гол

98
82

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.22
0.5

Среднее время на гол

73
180

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.05
0.81

Тотал матчей

2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

85
111

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Альбин 1 0.33
Тичу Валентин Константин 1 0.33
Ханка Серджу 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 1 (1) 0.33
Браун Кристофер 1 0.33
Хасани Флорент 1 0.33
Ямбор Тимотей 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ханка Серджу 2 0
Рикардинью XI 1 0
Хужа Мариан Фернандо 1 0
Кейта Тидьян 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luka Gojkovic 0 1
Якоб Паул 1 0
Айоани Михай 1 0
Cristian Ignat 1 0
Bogdan Ungureanu 1 0
Omar El Sawy 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Петролул Плоешти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Петролул Плоешти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1
Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1
Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Рапид Бухарест

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Униря Слобозия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 7 - 5 4
7.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
ЧФР Клуж
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Германнштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
УТА Арад
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Фарул Констанца
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Динамо Бухарест
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
УТА Арад
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
ФКСБ
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Фарул Констанца
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Глория Бузау
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сепси
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ботошани
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Университатя Клуж
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Фарул Констанца
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Рапид Бухарест
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Германнштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Петролул Плоешти
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Университатя Крайова Митрицэ Александру 2 (1)
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
Петролул Плоешти Ханка Серджу 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 91'
      Петролул Плоешти пытается что-то создать.
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Тактическая замена. Петрила Клаудиу уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо
    • 90'
      Рефери не любит споров - именно за это Bogdan Ungureanu сейчас получил желтую
    • 89'
      Юрю Томми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 87'
      УДАЛЕНИЕ! - Luka Gojkovic удален за серьёзный фол
    • 87'
      Luka Gojkovic из команды Рапид Бухарест толкнул локтем оппонента. Это Матею Александру заработал фол
    • До матча
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