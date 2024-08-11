☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 22.
Куяба
1:3
Конец матча
Гремио
0'
0:1
24' Гол
Gustavo Gomes
1:1
52' Гол в свои ворота
Брайтвайт Мартин
1:2
64' Гол
Брайтвайт Мартин
71' Желтая карточка
Caique IV
74' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос
1:3
86' Гол
Брайтвайт Мартин
90' Желтая карточка
Matheus Alexandre
90'+8
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
4
Marllon
34
Bruno
VI
33
Эмпереур
Алан
2
Matheus
Alexandre
63
Пабло
Хуан
30
Минейро
Лукас
88
Fernando
Sobral
10
Max
Alves
97
Andre1
9
Питта
Исидро
97
Caique
IV
18
Педро
Жоао
II
53
Gustavo
Martins
36
Nata
2
Фабио
да
Сильва
23
Pepe4
20
Вильясанти
Матиас
15
Эденилсон
дос
Сантос
11
Монсальве
Мигель
22
Брайтвайт Мартин
39
Gustavo
Gomes
Куяба
5-3-2
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Куяба
Гремио

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:1
К
2:0
К
1:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 6 (2) 0.3
Clayson 3 0.15
Рамон 2 0.1
Ласерда Дерик 2 0.1
Кафу Жонатан 1 0.05
Fernando Sobral 1 (1) 0.05
Marllon 1 0.05
Дейверсон Силва 1 0.05
Max Alves 1 0.05
Chrytian Eliel 1 0.05
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотельдо Йеферсон 3 0.15
Gustavo Gomes 3 0.15
Кристальдо Франко 3 (1) 0.15
Брайтвайт Мартин 2 0.1
Gustavo Martins 2 0.1
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.1
Павон Кристиан 1 0.05
Вильясанти Матиас 1 0.05
Монсальве Мигель 1 0.05
Cuiabano 1 0.05
Эденилсон дос Сантос 1 0.05
Эли Родриго 1 0.05
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамон 6 0
Эмпереур Алан 5 0
Ласерда Дерик 5 0
Matheus Alexandre 5 0
Денилсон Невес 4 0
Филипе Аугусто 4 0
Marllon 3 0
Railan 3 0
Минейро Лукас 3 0
Clayson 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Fernando Sobral 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Кафу Жонатан 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Аллисон 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Питта Исидро 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 5 1
Gustavo Gomes 5 0
Эли Родриго 4 0
Дуглас XV 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Джеромел Педро 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Павон Кристиан 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Pepe4 1 1
Рейналдо Мануэл 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Коста Диего 0 1
Фабио да Сильва 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Nata 1 0
Педро Жоао II 1 0
Caique IV 1 0
Gustavo Martins 1 0

Результаты матчей

Куяба
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Гремио
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Куяба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Гремио
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

10
9
Куяба
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Гремио
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
31%
2
15%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
18%
1
10%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
5
38%
2
22%
61-75
2
15%
1
11%
76-90

Забито

19
21
12 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
4
21%
2
10%
1-15
3
16%
5
24%
16-30
5
26%
1
5%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
3
16%
5
24%
76-90

Пропущено

29
22
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
2
7%
4
18%
1-15
3
10%
5
23%
16-30
6
21%
4
18%
31-45
2
7%
2
9%
46-60
10
34%
4
18%
61-75
6
21%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1
Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1
Гремио
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0
Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2

Результаты матчей

Куяба
Гремио

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
5
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
6 раз 30%
0:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
8 раз 40%
5
2 раза 10%
2
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Куяба
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
3
1
10
1.5
3
7
1
10
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
4
2
7
1.5
3
7
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
13
7
3
17
1.5
6
14
2
18
2.5
1
19
2
18
3.5
2
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 21 13 4 4 35 - 20 43
2.
Форталеза Сеара
 21 12 6 3 27 - 19 42
3.
Фламенго
 20 12 4 4 34 - 20 40
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 21 11 4 6 28 - 17 37
5.
Крузейро
 0:0 21 11 3 7 29 - 22 36
6.
Сан-Паулу
 21 10 5 6 29 - 21 35
7.
Байя
 21 9 5 7 29 - 25 32
8.
Атлетико Минейро
 0:0 20 7 8 5 28 - 28 29
9.
Атлетико Паранаэнсе
 19 8 4 7 22 - 20 28
10.
Ред Булл Брагантино
 0:0 20 7 6 7 24 - 23 27
11.
Васко да Гама
 0:0 21 7 4 10 22 - 31 25
12.
Гремио
 20 7 3 10 20 - 23 24
13.
Крисьюма
 20 6 6 8 28 - 30 24
14.
Жувентуде
 19 5 7 7 21 - 25 22
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 5 6 5 14 - 14 21
16.
Витория
 21 6 3 12 23 - 32 21
17.
Флуминенсе
 0:0 21 5 6 10 16 - 24 21
18.
Коринтианс
 0:0 22 4 9 9 19 - 28 21
19.
Куяба
 20 4 5 11 20 - 28 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 21 2 6 13 17 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Крузейро
 0:0 10 8 1 1 20 - 7 25
3.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 16 - 8 23
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
5.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
6.
Фламенго
 10 7 1 2 16 - 10 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Ред Булл Брагантино
 0:0 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 0:0 11 5 4 2 16 - 16 19
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 0:0 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Коринтианс
 0:0 11 3 7 1 14 - 10 16
14.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Флуминенсе
 0:0 10 3 4 3 11 - 11 13
17.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 3 2 7 - 7 9
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 4 3 3 12 - 9 15
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 9 - 10 14
5.
Атлетико Минейро
 0:0 10 3 4 3 13 - 14 13
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
7.
Форталеза Сеара
 9 3 3 3 8 - 13 12
8.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
9.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
10.
Крузейро
 0:0 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
12.
Байя
 11 2 4 5 14 - 18 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
16.
Флуминенсе
 0:0 11 2 2 7 5 - 13 8
17.
Ред Булл Брагантино
 0:0 11 1 5 5 11 - 15 8
18.
Васко да Гама
 0:0 10 2 0 8 6 - 15 6
19.
Коринтианс
 0:0 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 9
Жувентуде Jadson III 1 8
Витория Janderson 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Весь список
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    • 52'
      Г О О О О Л - Брайтвайт Мартин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 46'
      Фабио да Сильва уходит с поля. Хосе Гильерме выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Г О О О О Л - Густаво Гомес бьет в цель!
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