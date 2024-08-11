Тур: 22.
0'
0:1
24' ГолGustavo Gomes
1:1
52' Гол в свои воротаБрайтвайт Мартин
1:2
64' ГолБрайтвайт Мартин
71' Желтая карточкаCaique IV
74' Желтая карточкаЭденилсон дос Сантос
1:3
86' ГолБрайтвайт Мартин
90' Желтая карточкаMatheus Alexandre
90'+8
Ход матча
24'
0:1
52'
1:1
59'
64'
71'
72'
86'
1:3
4
Marllon
34
Bruno
VI
63
Пабло
Хуан
10
Max
Alves
97
Andre1
97
Caique
IV
36
Nata
23
Pepe4
- Основной состав
- Вратарь
-
4 MarllonЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
-
97 Andre1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 RailanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonНападающий
- Нападающий
-
12 Rhyan
-
-
-
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
-
97 Caique IVВратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
36 NataЗащитник
- Защитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Натан АлланНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Куяба
Гремио
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|6 (2)
|0.3
|Clayson
|3
|0.15
|Рамон
|2
|0.1
|Ласерда Дерик
|2
|0.1
|Кафу Жонатан
|1
|0.05
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.05
|Marllon
|1
|0.05
|Дейверсон Силва
|1
|0.05
|Max Alves
|1
|0.05
|Chrytian Eliel
|1
|0.05
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.15
|Gustavo Gomes
|3
|0.15
|Кристальдо Франко
|3 (1)
|0.15
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.1
|Gustavo Martins
|2
|0.1
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.1
|Павон Кристиан
|1
|0.05
|Вильясанти Матиас
|1
|0.05
|Монсальве Мигель
|1
|0.05
|Cuiabano
|1
|0.05
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.05
|Эли Родриго
|1
|0.05
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамон
|6
|0
|Эмпереур Алан
|5
|0
|Ласерда Дерик
|5
|0
|Matheus Alexandre
|5
|0
|Денилсон Невес
|4
|0
|Филипе Аугусто
|4
|0
|Marllon
|3
|0
|Railan
|3
|0
|Минейро Лукас
|3
|0
|Clayson
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Fernando Sobral
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|5
|1
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Дуглас XV
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Джеромел Педро
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Pepe4
|1
|1
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
|Gustavo Martins
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Гремио
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Куяба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Гремио
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
10
9
Куяба
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Гремио
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
8
11
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
31%
2
15%
61-75
4
25%
2
15%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
18%
1
10%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
5
38%
2
22%
61-75
2
15%
1
11%
76-90
Забито
19
21
12 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
4
21%
2
10%
1-15
3
16%
5
24%
16-30
5
26%
1
5%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
3
16%
5
24%
76-90
Пропущено
29
22
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
2
7%
4
18%
1-15
3
10%
5
23%
16-30
6
21%
4
18%
31-45
2
7%
2
9%
46-60
10
34%
4
18%
61-75
6
21%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1
Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1
Гремио
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0
Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2
Результаты матчей
Куяба
Гремио
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
5
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
6 раз 30%
0:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
8 раз 40%
5
2 раза 10%
2
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Куяба
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
73
110
37
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
64
27
37
18
19
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
137
317
614
218
119
218
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|4
|4
|35 - 20
|43
|2.
|21
|12
|6
|3
|27 - 19
|42
|3.
|20
|12
|4
|4
|34 - 20
|40
|4.
|21
|11
|4
|6
|28 - 17
|37
|5.
|0:0
|21
|11
|3
|7
|29 - 22
|36
|6.
|21
|10
|5
|6
|29 - 21
|35
|7.
|21
|9
|5
|7
|29 - 25
|32
|8.
|0:0
|20
|7
|8
|5
|28 - 28
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|22 - 20
|28
|10.
|0:0
|20
|7
|6
|7
|24 - 23
|27
|11.
|0:0
|21
|7
|4
|10
|22 - 31
|25
|12.
|20
|7
|3
|10
|20 - 23
|24
|13.
|20
|6
|6
|8
|28 - 30
|24
|14.
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|15.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|16.
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|0:0
|21
|5
|6
|10
|16 - 24
|21
|18.
|0:0
|22
|4
|9
|9
|19 - 28
|21
|19.
|20
|4
|5
|11
|20 - 28
|17
|20.
|21
|2
|6
|13
|17 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|2.
|0:0
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|3.
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|4.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|5.
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|6.
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|7.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|8.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|10.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|16 - 16
|19
|11.
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|0:0
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|14.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|15.
|10
|3
|5
|2
|14 - 15
|14
|16.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|17.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|18.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|19.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|5.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|10.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|16.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|5 - 13
|8
|17.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|11 - 15
|8
|18.
|0:0
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|19.
|0:0
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|20.
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 8
|Витория
|Janderson
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5