Тур: 22.
1:0
Второй тайм: 90'
0'
13' Желтая карточкаТити
44' Желтая карточкаТрауко Мигель
1:0
47' ГолMoises Vieira
69' Желтая карточкаСаша
Ход матча
13'
44'
47'
1:0
69'
76'
77'
77'
4
Тити
88
Саша
Лукас
22
Пикашу
Яго
8
Newton
10
Маркиньос
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Лопес БреноНападающий
-
11 МариньоНападающий
-
20 Дуду V1
-
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 NewtonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
-
45 Кайке АртурНападающий
-
-
12 Kaua Moroso
-
-
-
-
-
41 Erick Garcia
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Форталеза Сеара
Крисьюма
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.6
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
50
150
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.38
|Почеттино Томас
|3
|0.14
|Лопес Брено
|3
|0.14
|Пикашу Яго
|1
|0.05
|Эркулес
|1
|0.05
|Мачука Иманоль
|1
|0.05
|Moises Vieira
|1
|0.05
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.05
|Тинга I
|1
|0.05
|Пачеко Бруно
|1
|0.05
|Наварро Кевин
|1
|0.05
|Мариньо
|0
|0
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|5
|0.25
|Боласье Янник
|4
|0.2
|Renato Kayzer
|4 (1)
|0.2
|Кайке Артур
|3
|0.15
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.1
|Gustavo Barreto
|2
|0.1
|Трауко Мигель
|2
|0.1
|Fellipe Mateus
|2
|0.1
|Higor Meritao
|2
|0.1
|Marcelo Hermes
|1
|0.05
|Newton
|1
|0.05
|Rodrigo Fagundes
|1
|0.05
|Анхель Вилькер
|1
|0.05
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.05
|Роналд
|0
|0
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|6
|1
|Эркулес
|4
|2
|Аугусто Педро
|6
|0
|Тити
|5
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|0
|Пикашу Яго
|4
|0
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Кушчевич Бенхамин
|1
|1
|Renato Kayzer
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Мариньо
|2
|0
|Leandro Martinez I
|2
|0
|Пачеко Бруно
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Кардона Томас
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Рикардо Жоао
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Калебе
|1
|0
|Наварро Кевин
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|4
|2
|Rodrigo Fagundes
|6
|0
|Eder1
|5
|0
|Gustavo XII
|3
|1
|Роналд
|4
|0
|Трауко Мигель
|2
|1
|Клаудиньо Родригес
|3
|0
|Фигейреду Тобиаш
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Gustavo Barreto
|3
|0
|Fellipe Mateus
|3
|0
|Newton
|2
|0
|Боласье Янник
|2
|0
|Marcelo Hermes
|2
|0
|Alisson III
|2
|0
|Matheus XV
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Анхель Вилькер
|1
|0
|Walisson
|1
|0
|Кайке Артур
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Крисьюма
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
6
Форталеза Сеара
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Крисьюма
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
7
11
Форталеза Сеара
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Крисьюма
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
17
14
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
4
24%
1
7%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
4
29%
31-45
3
18%
4
29%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
43%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
2
29%
3
21%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 9
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
43%
4
29%
61-75
1
14%
2
14%
76-90
Пропущено
14
15
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
2
14%
4
27%
76-90
Забито
24
28
15 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 12
4 Не забивали 0
5
21%
2
7%
1-15
5
21%
1
4%
16-30
5
21%
6
21%
31-45
3
13%
8
29%
46-60
5
21%
5
18%
61-75
1
4%
6
21%
76-90
Пропущено
21
29
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 17
4
19%
2
7%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
7
33%
5
17%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
3
14%
6
21%
61-75
4
19%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1
Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3
Крисьюма
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1
Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Крисьюма
Точный счет
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
6 раз 60%
2
4 раза 40%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:1
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
1:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 32%
1:1
5 раз 26%
1:2
3 раза 16%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
1
12 раз 63%
2
6 раз 32%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
46
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
713
712
317
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|4
|4
|35 - 20
|43
|2.
|1:0
|21
|12
|6
|3
|27 - 19
|42
|3.
|20
|12
|4
|4
|34 - 20
|40
|4.
|21
|11
|4
|6
|28 - 17
|37
|5.
|20
|11
|2
|7
|29 - 22
|35
|6.
|21
|10
|5
|6
|29 - 21
|35
|7.
|21
|9
|5
|7
|29 - 25
|32
|8.
|19
|8
|4
|7
|22 - 20
|28
|9.
|19
|7
|7
|5
|28 - 28
|28
|10.
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|11.
|20
|7
|3
|10
|22 - 31
|24
|12.
|0:1
|20
|6
|6
|8
|28 - 30
|24
|13.
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|14.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|15.
|19
|6
|3
|10
|17 - 22
|21
|16.
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|20
|5
|5
|10
|16 - 24
|20
|18.
|21
|4
|8
|9
|19 - 28
|20
|19.
|19
|4
|5
|10
|19 - 25
|17
|20.
|21
|2
|6
|13
|17 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|2.
|9
|8
|0
|1
|20 - 7
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|4.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|5.
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|6.
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|7.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|8.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|10.
|10
|5
|3
|2
|16 - 16
|18
|11.
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|10
|3
|6
|1
|14 - 10
|15
|14.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|15.
|0:1
|10
|3
|5
|2
|14 - 15
|14
|16.
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|17.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|18.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|19.
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|11.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|5 - 13
|7
|16.
|10
|1
|4
|5
|11 - 15
|7
|17.
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|18.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
|19.
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|20.
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 8
|Витория
|Janderson
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5