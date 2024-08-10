☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 22.
Форталеза Сеара
1:0
Второй тайм: 90'
Крисьюма
0'
13' Желтая карточка
Тити
44' Желтая карточка
Трауко Мигель
1:0
47' Гол
Moises Vieira
69' Желтая карточка
Саша

Ход матча

13'
Тити
 
44'
 
Трауко Мигель
47'
Moises Vieira
(Пикашу Яго)
1:0
65'
Почеттино Томас
Наварро Кевин
 
65'
Лопес Брено
Moises Vieira
 
69'
Саша
 
76'
 
Кайке Артур
Newton
76'
 
Jonatan Moreira III
Аллано Лима
77'
Мариньо
Renato Kayzer
 
77'
Аугусто Педро
Саша
 
84'
 
Eliedson Eliedson
Маркиньос
84'
 
Карлос Жоао
Трауко Мигель
Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
Крисьюма
2.16
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Все Коэффициенты
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
13
Кушчевич
Бенхамин
4
Тити
36
Felipe
Jonatan
88
Саша
Лукас
16
Россетто
Матеус
77
Наварро
Кевин
22
Пикашу
Яго
79
Renato
Kayzer
21
Moises
Vieira
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
4
Анхель
Вилькер
14
Трауко
Мигель
8
Newton
5
Higor
Meritao
2
Аллано
Лима
10
Маркиньос
IV
22
Marcelo
Hermes
11
Боласье
Янник
Форталеза Сеара
4-3-3
Крисьюма
4-5-1

История личных встреч

Форталеза Сеара
Крисьюма

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:1
СB
2:0
СB
2:0
СB
2:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
150

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.38
Почеттино Томас 3 0.14
Лопес Брено 3 0.14
Пикашу Яго 1 0.05
Эркулес 1 0.05
Мачука Иманоль 1 0.05
Moises Vieira 1 0.05
Кушчевич Бенхамин 1 0.05
Тинга I 1 0.05
Пачеко Бруно 1 0.05
Наварро Кевин 1 0.05
Мариньо 0 0
Бритес Эмануэль 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 5 0.25
Боласье Янник 4 0.2
Renato Kayzer 4 (1) 0.2
Кайке Артур 3 0.15
Клаудиньо Родригес 2 0.1
Gustavo Barreto 2 0.1
Трауко Мигель 2 0.1
Fellipe Mateus 2 0.1
Higor Meritao 2 0.1
Marcelo Hermes 1 0.05
Newton 1 0.05
Rodrigo Fagundes 1 0.05
Анхель Вилькер 1 0.05
Фигейреду Тобиаш 1 0.05
Роналд 0 0
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 6 1
Эркулес 4 2
Аугусто Педро 6 0
Тити 5 0
Лусеро Хуан Мартин 5 0
Пикашу Яго 4 0
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Кушчевич Бенхамин 1 1
Renato Kayzer 1 1
Саша Лукас 2 0
Мариньо 2 0
Leandro Martinez I 2 0
Пачеко Бруно 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Кардона Томас 1 0
Тинга I 1 0
Рикардо Жоао 1 0
Россетто Матеус 1 0
Калебе 1 0
Наварро Кевин 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 4 2
Rodrigo Fagundes 6 0
Eder1 5 0
Gustavo XII 3 1
Роналд 4 0
Трауко Мигель 2 1
Клаудиньо Родригес 3 0
Фигейреду Тобиаш 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Fellipe Mateus 3 0
Newton 2 0
Боласье Янник 2 0
Marcelo Hermes 2 0
Alisson III 2 0
Matheus XV 2 0
Higor Meritao 2 0
Анхель Вилькер 1 0
Walisson 1 0
Кайке Артур 1 0
Claudio Tencati 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Крисьюма
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
6
Форталеза Сеара
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Крисьюма
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

7
11
Форталеза Сеара
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Крисьюма
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

17
14
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
4
24%
1
7%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
4
29%
31-45
3
18%
4
29%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
43%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
2
29%
3
21%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 9
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
43%
4
29%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Пропущено

14
15
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Забито

24
28
15 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 12
4 Не забивали 0
5
21%
2
7%
1-15
5
21%
1
4%
16-30
5
21%
6
21%
31-45
3
13%
8
29%
46-60
5
21%
5
18%
61-75
1
4%
6
21%
76-90

Пропущено

21
29
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 17
4
19%
2
7%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
7
33%
5
17%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
3
14%
6
21%
61-75
4
19%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1
Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3
Крисьюма
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1
Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Крисьюма

Точный счет

1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
6 раз 60%
2
4 раза 40%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:1
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
1:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 32%
1:1
5 раз 26%
1:2
3 раза 16%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
1
12 раз 63%
2
6 раз 32%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
1.5
Больше Меньше
4
6
3
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
7
13
1.5
7
12
3
17
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 21 13 4 4 35 - 20 43
2.
Форталеза Сеара
 1:0 21 12 6 3 27 - 19 42
3.
Фламенго
 20 12 4 4 34 - 20 40
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 21 11 4 6 28 - 17 37
5.
Крузейро
 20 11 2 7 29 - 22 35
6.
Сан-Паулу
 21 10 5 6 29 - 21 35
7.
Байя
 21 9 5 7 29 - 25 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 19 8 4 7 22 - 20 28
9.
Атлетико Минейро
 19 7 7 5 28 - 28 28
10.
Ред Булл Брагантино
 19 7 5 7 24 - 23 26
11.
Васко да Гама
 20 7 3 10 22 - 31 24
12.
Крисьюма
 0:1 20 6 6 8 28 - 30 24
13.
Жувентуде
 19 5 7 7 21 - 25 22
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 5 6 5 14 - 14 21
15.
Гремио
 19 6 3 10 17 - 22 21
16.
Витория
 21 6 3 12 23 - 32 21
17.
Флуминенсе
 20 5 5 10 16 - 24 20
18.
Коринтианс
 21 4 8 9 19 - 28 20
19.
Куяба
 19 4 5 10 19 - 25 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 21 2 6 13 17 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Крузейро
 9 8 0 1 20 - 7 24
3.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 16 - 8 23
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
5.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
6.
Фламенго
 10 7 1 2 16 - 10 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 10 5 3 2 16 - 16 18
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Коринтианс
 10 3 6 1 14 - 10 15
14.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 0:1 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Флуминенсе
 10 3 4 3 11 - 11 13
17.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 3 2 7 - 7 9
19.
Куяба
 10 1 3 6 8 - 12 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 4 3 3 12 - 9 15
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 9 - 10 14
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
6.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Форталеза Сеара
 1:0 9 3 3 3 8 - 13 12
8.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
9.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
10.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Крисьюма
 0:1 10 3 1 6 14 - 15 10
12.
Байя
 11 2 4 5 14 - 18 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Флуминенсе
 10 2 1 7 5 - 13 7
16.
Ред Булл Брагантино
 10 1 4 5 11 - 15 7
17.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
18.
Гремио
 9 1 2 6 7 - 13 5
19.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 9
Жувентуде Jadson III 1 8
Витория Janderson 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Трауко Мигель получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Тити получил желтую карточку от судьи
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    Лучшие коэффициенты
    Форталеза Сеара
    Ничья
    Крисьюма
    2.16
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