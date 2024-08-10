☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 22.
Форталеза Сеара
1:0
Конец матча
Крисьюма
0'
13' Желтая карточка
Тити
44' Желтая карточка
Трауко Мигель
1:0
47' Гол
Moises Vieira
69' Желтая карточка
Саша
90'+7
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
13
Кушчевич
Бенхамин
4
Тити
36
Felipe
Jonatan
88
Саша
Лукас
16
Россетто
Матеус
77
Наварро
Кевин
22
Пикашу
Яго
79
Renato
Kayzer
21
Moises
Vieira
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
4
Анхель
Вилькер
14
Трауко
Мигель
8
Newton
5
Higor
Meritao
2
Аллано
Лима
10
Маркиньос
IV
22
Marcelo
Hermes
11
Боласье
Янник
Форталеза Сеара
4-3-3
Крисьюма
4-5-1

История личных встреч

Форталеза Сеара
Крисьюма

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:1
СB
2:0
СB
2:0
СB
2:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
150

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.38
Почеттино Томас 3 0.14
Лопес Брено 3 0.14
Пикашу Яго 1 0.05
Эркулес 1 0.05
Мачука Иманоль 1 0.05
Moises Vieira 1 0.05
Кушчевич Бенхамин 1 0.05
Тинга I 1 0.05
Пачеко Бруно 1 0.05
Наварро Кевин 1 0.05
Мариньо 0 0
Бритес Эмануэль 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 5 0.25
Боласье Янник 4 0.2
Renato Kayzer 4 (1) 0.2
Кайке Артур 3 0.15
Клаудиньо Родригес 2 0.1
Gustavo Barreto 2 0.1
Трауко Мигель 2 0.1
Fellipe Mateus 2 0.1
Higor Meritao 2 0.1
Marcelo Hermes 1 0.05
Newton 1 0.05
Rodrigo Fagundes 1 0.05
Анхель Вилькер 1 0.05
Фигейреду Тобиаш 1 0.05
Роналд 0 0
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 6 1
Эркулес 4 2
Аугусто Педро 6 0
Тити 5 0
Лусеро Хуан Мартин 5 0
Пикашу Яго 4 0
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Кушчевич Бенхамин 1 1
Renato Kayzer 1 1
Саша Лукас 2 0
Мариньо 2 0
Leandro Martinez I 2 0
Пачеко Бруно 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Кардона Томас 1 0
Тинга I 1 0
Рикардо Жоао 1 0
Россетто Матеус 1 0
Калебе 1 0
Наварро Кевин 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 4 2
Rodrigo Fagundes 6 0
Eder1 5 0
Gustavo XII 3 1
Роналд 4 0
Трауко Мигель 2 1
Клаудиньо Родригес 3 0
Фигейреду Тобиаш 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Fellipe Mateus 3 0
Newton 2 0
Боласье Янник 2 0
Marcelo Hermes 2 0
Alisson III 2 0
Matheus XV 2 0
Higor Meritao 2 0
Анхель Вилькер 1 0
Walisson 1 0
Кайке Артур 1 0
Claudio Tencati 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Крисьюма
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
6
Форталеза Сеара
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Крисьюма
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

7
11
Форталеза Сеара
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
48% (10)
43% (9)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Крисьюма
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

18
14
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
4
22%
1
7%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
4
29%
31-45
4
22%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
43%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 10
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
43%
4
29%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Пропущено

14
15
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Забито

25
28
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
5
20%
2
7%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
5
20%
6
21%
31-45
4
16%
8
29%
46-60
5
20%
5
18%
61-75
1
4%
6
21%
76-90

Пропущено

21
30
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 18
4
19%
2
7%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
7
33%
5
17%
31-45
2
10%
6
20%
46-60
3
14%
6
20%
61-75
4
19%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1
Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3
Крисьюма
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1
Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Крисьюма

Точный счет

1:0
5 раз 42%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
6 раз 60%
2
4 раза 40%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
6 раз 29%
1:1
5 раз 24%
1:2
3 раза 14%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 30%
1:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
1
12 раз 60%
2
6 раз 30%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
1.5
Больше Меньше
4
6
3
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
9
1
3
6
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
19
1
7
14
1.5
7
13
3
18
2.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 21 13 4 4 35 - 20 43
2.
Форталеза Сеара
 21 12 6 3 27 - 19 42
3.
Фламенго
 20 12 4 4 34 - 20 40
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 21 11 4 6 28 - 17 37
5.
Крузейро
 20 11 2 7 29 - 22 35
6.
Сан-Паулу
 21 10 5 6 29 - 21 35
7.
Байя
 21 9 5 7 29 - 25 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 19 8 4 7 22 - 20 28
9.
Атлетико Минейро
 19 7 7 5 28 - 28 28
10.
Ред Булл Брагантино
 19 7 5 7 24 - 23 26
11.
Гремио
 20 7 3 10 20 - 23 24
12.
Васко да Гама
 20 7 3 10 22 - 31 24
13.
Крисьюма
 20 6 6 8 28 - 30 24
14.
Жувентуде
 19 5 7 7 21 - 25 22
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 5 6 5 14 - 14 21
16.
Витория
 21 6 3 12 23 - 32 21
17.
Флуминенсе
 20 5 5 10 16 - 24 20
18.
Коринтианс
 21 4 8 9 19 - 28 20
19.
Куяба
 20 4 5 11 20 - 28 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 21 2 6 13 17 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Крузейро
 9 8 0 1 20 - 7 24
3.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 16 - 8 23
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
5.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
6.
Фламенго
 10 7 1 2 16 - 10 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 10 5 3 2 16 - 16 18
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Коринтианс
 10 3 6 1 14 - 10 15
14.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Флуминенсе
 10 3 4 3 11 - 11 13
17.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 3 2 7 - 7 9
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 4 3 3 12 - 9 15
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 9 - 10 14
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
6.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Форталеза Сеара
 9 3 3 3 8 - 13 12
8.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
9.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
10.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
12.
Байя
 11 2 4 5 14 - 18 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
16.
Флуминенсе
 10 2 1 7 5 - 13 7
17.
Ред Булл Брагантино
 10 1 4 5 11 - 15 7
18.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
19.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
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Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 9
Жувентуде Jadson III 1 8
Витория Janderson 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
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    • 47'
      Г О О О О Л - Moises Vieira бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Трауко Мигель получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Тити получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Форталеза Сеара 1:0 Крисьюма онлайн

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