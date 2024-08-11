☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Barrott S.
Челси
0:0
Первый тайм: 16'
Интер Милан
0'
1
Санчес
Ричард
27
Гюсто
Мало
6
Колвилл
Леви
29
Фофана
Уэсли
3
Кукурелья
Марк
8
Фернандес
Энцо
II
45
Лавия
Ромео
11
Мадуэке
Нони
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
10
Мудрик
Михаил
38
Гиу
Марк
12
Йоргенсен
Филип
II
13
Беттинелли
Маркус
4
Адарабиойо
Олуватосин
5
Бадьяшиль
Бенуа
21
Чилуэлл
Бен
2
Дисаси
Аксель
25
Кайседо
Мойсес
18
Нкунку
Кристофер
20
Палмер
Коул
7
Стерлинг
Рахим
16
Угочукву
Лесли
40
Вейга
Ренато
17
Чуквуэмека
Калеб
15
Джексон
Николас
1
Зоммер
Янн
31
Биссекк
Янн-Аурель
15
Ачерби
Франческо
30
Аугусто
Карлос
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
21
Аслани
Кристьян
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
11
Корреа
Хоакин
12
Ди
Дженнаро
Раффаэле
13
Мартинес
Хосеф
51
Алексиу
Христос
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
47
Фонтанаросса
Алессандро
28
Павар
Бенжамен
52
Беренбрух
Томас
16
Фраттези
Давиде
57
Квието
Даниэле
59
Топалович
Лука
24
Сальседо
Эдди
Челси
Интер Милан

История личных встреч

Челси
Интер Милан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

МКЧ
1:1
МКЧ
1:2
МКЧ
2:0
ЛЧ
0:1
ЛЧ
2:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
108

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4
Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2
Интер Милан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1
Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4
  • Первый тайм
  • 17'
    Отобрал мяч на фланге Мадуэке и навесил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 16'
    С правого фланга отдавал в штрафную Гюсто на ход Мадуэке, но прострел последнего перехватил Аугусто.
  • 15'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Тюрам и головой сбросил вперед на ход Корреа, но тому оторваться от защитника не удалось.
  • 14'
    На фланге Фернандес подтолкнул в спину соперника в силовой борьбе. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 13'
    Тонким пасом Лавия искал в штрафной соперника Мадуэке, но перехватил мяч в последний момент Ачерби.
  • 12'
    Диагональ исполнял Мхитарян в штрафную, куда забегал Корреа, но в борьбе против Фофана нарушил он правила. 
  • 11'
    Убегал в контратаку на скорости по левой бровке Дармиан и отдал поперек на Аслани, но тот пробить не смог в борьбе против Фернандеса.
  • Опасный момент
    9'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Мудрик и отдал поперек на Гиу, который пробил с разворота, но в падении Зоммер потащил мяч с дальней девятки.
  • 8'
    Вырезал Лавия на ход Энцо в штрафную соперника, но тот в силовой борьбе с Ачерби не смог пробить по воротам.
  • 7'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 6'
    С левого фланга Кукурелья забросил в штрафную на ход Мадуэке, но тот проиграл борьбу за мяч Аугусто.
  • 5'
    Отдавал пас в штрафную Мхитарян на ход Тюраму, но тот в борьбе с защитником подарил снаряд вышедшему из ворот Санчесу.
  • 4'
    Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Гиу и в итоге нарушил правила в борьбе против Аугусто.
  • 3'
    Отдавал пас с правого фланга в штрафную Мадуэке на ход Гиу, но тому добраться до мяча защитники не позволили.
  • 2'
    Англичане будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
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    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Челси"!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В продолжении игрового дня товарищеских поединков встретятся "Челси" и "Интер". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
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