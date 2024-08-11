Убегал в контратаку на скорости по левой бровке Дармиан и отдал поперек на Аслани, но тот пробить не смог в борьбе против Фернандеса.

Диагональ исполнял Мхитарян в штрафную, куда забегал Корреа, но в борьбе против Фофана нарушил он правила.

Тонким пасом Лавия искал в штрафной соперника Мадуэке, но перехватил мяч в последний момент Ачерби.

На фланге Фернандес подтолкнул в спину соперника в силовой борьбе. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Тюрам и головой сбросил вперед на ход Корреа, но тому оторваться от защитника не удалось.

С правого фланга отдавал в штрафную Гюсто на ход Мадуэке, но прострел последнего перехватил Аугусто.

Отобрал мяч на фланге Мадуэке и навесил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

9' Зацепился за мяч в чужой штрафной Мудрик и отдал поперек на Гиу, который пробил с разворота, но в падении Зоммер потащил мяч с дальней девятки.

8' Вырезал Лавия на ход Энцо в штрафную соперника, но тот в силовой борьбе с Ачерби не смог пробить по воротам.

7' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

6' С левого фланга Кукурелья забросил в штрафную на ход Мадуэке, но тот проиграл борьбу за мяч Аугусто.

5' Отдавал пас в штрафную Мхитарян на ход Тюраму, но тот в борьбе с защитником подарил снаряд вышедшему из ворот Санчесу.

4' Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Гиу и в итоге нарушил правила в борьбе против Аугусто.

3' Отдавал пас с правого фланга в штрафную Мадуэке на ход Гиу, но тому добраться до мяча защитники не позволили.