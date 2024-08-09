Тур: 1.
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История личных встреч
Челси
Интер Милан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
108
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4
Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2
Интер Милан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1
Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4
Прогнозы на матч Челси - Интер Милан
Исход игры
Челси
38.5% (20)
Ничья
30.8% (16)
Интер Милан
30.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
65.31% (32)
Меньше
34.69% (17)
Обе команды забьют
Да
85.71% (42)
Нет
14.29% (7)
Популярный счёт
2:1 Челси
23.1% (12)
1:1 Ничья
19.2% (10)
1:2 Интер Милан
19.2% (10)
2:2 Ничья
9.6% (5)
1:0 Челси
9.6% (5)
2:3 Интер Милан
5.8% (3)
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