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Тур: 1.
Челси
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 52
Челси 38.5% (20)
X 30.8% (16)
Интер Милан 30.8% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Интер Милан
3.05
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4.10
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3.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Челси
Интер Милан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

МКЧ
1:1
МКЧ
1:2
МКЧ
2:0
ЛЧ
0:1
ЛЧ
2:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
108

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4
Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2
Интер Милан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1
Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2024, осталось 2 дня 7 часов 30 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 23.1% пользователей.
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    • Прогнозы 52
    Челси 38.5% (20)
    X 30.8% (16)
    Интер Милан 30.8% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Интер Милан
    3.05
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    4.10
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    3.70
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    Прогнозы на матч Челси - Интер Милан

    Исход игры
    Челси
    38.5% (20)
    Ничья
    30.8% (16)
    Интер Милан
    30.8% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (42)
    Нет
    14.29% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    23.1% (12)
    1:1 Ничья
    19.2% (10)
    1:2 Интер Милан
    19.2% (10)
    2:2 Ничья
    9.6% (5)
    1:0 Челси
    9.6% (5)
    2:3 Интер Милан
    5.8% (3)
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    Челси
    Интер Милан
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