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Стадион: .
Канада
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Уругвай
FIFA #14
Лучшие коэффициенты
Канада
Ничья
Уругвай
8.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Канада
Уругвай

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Канада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаффельбург Джейкоб 1 0.2
Дэвид Джонатан 1 0.2
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араухо Максимилиано 2 0.4
Нуньес Дарвин 2 0.4
Винья Матиас 1 0.2
Пельистри Факундо 1 0.2
Бентанкур Родриго 1 0.2
Оливера Матиас 1 0.2
Вальверде Федерико 1 0.2
Де ла Крус Николас 0 0
Де Арраскаэта Джорджиан 0 0
Араухо Рональд 0 0

Карточки

Канада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 2 0
Коне Исмаэль 2 0
Джисс Марш 1 0
Ларьи Ричи 1 0
Дэвис Альфонсо 1 0
Эуштакиу Стивен 1 0
Миллар Лиам 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Джонстон Алистер 1 0
Олувасейи Тани 1 0
Бомбито Мойзе 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де ла Крус Николас 2 0
Нандес Найтан 0 1
Варела Гильермо 1 0
Хименес Хосе 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Угарте Мануэль 1 0

Результаты матчей

Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уругвай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Канада
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Уругвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
8
Канада
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Уругвай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Канада
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аргентина - Канада 2:0 Венесуэла - Канада 1:1 Канада - Чили 0:0 Перу - Канада 0:1
Аргентина - Канада 2:0 Франция - Канада 0:0 Нидерланды - Канада 4:0 Канада - Тринидад и Тобаго 2:0 Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Япония - Канада 4:1 США - Канада 2:2 Канада - Куба 4:2 Гватемала - Канада 0:0 Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2 Панама - Канада 0:2 Канада - Гондурас 4:1 Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2
Уругвай
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Уругвай - Колумбия 0:1 Уругвай - Бразилия 0:0 США - Уругвай 0:1 Уругвай - Боливия 5:0
Уругвай - Панама 3:1 Мексика - Уругвай 0:4 Коста-Рика - Уругвай 0:0 Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1 Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0

Результаты матчей

Канада
Уругвай

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Канада
Уругвай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Канада
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
3.
Чили
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
4.
Перу
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Эквадор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Мексика
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
4.
Ямайка
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Панама
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
США
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
4.
Боливия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Бразилия
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
3.
Коста-Рика
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
4.
Парагвай
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Канада
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Перу
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Чили
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мексика
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Венесуэла
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эквадор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Ямайка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
США
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Панама
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Боливия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Коста-Рика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Бразилия
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Парагвай
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Канада
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Чили
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Перу
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Эквадор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Мексика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ямайка
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Панама
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
США
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Боливия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Колумбия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Коста-Рика
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
Парагвай
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 4
Венесуэла Рондон Саломон 3 (1)
Колумбия Кордоба Джон 2 (1)
Колумбия Муньос Даниэль 2 (1)
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чили Суасо Габриэль 1 2
Эквадор Валенсия Эннер 1 1
Парагвай Кубас Андрес 1 1
Колумбия Муньос Даниэль 1 1
Перу Самбрано Очандарте 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Канада - Уругвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2024, осталось 2 дня 19 часов 12 минут.



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    Прогнозы на матч Канада - Уругвай

    Исход игры
    Канада
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Уругвай
    100% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (3)
    Меньше
    25% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (3)
    Нет
    25% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Уругвай
    75% (3)
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