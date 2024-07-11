Стадион: Банк оф Америка стадиум.
История личных встреч
Канада
Уругвай
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Канада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.2
|Дэвид Джонатан
|1
|0.2
Уругвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араухо Максимилиано
|2
|0.4
|Нуньес Дарвин
|2
|0.4
|Винья Матиас
|1
|0.2
|Пельистри Факундо
|1
|0.2
|Бентанкур Родриго
|1
|0.2
|Оливера Матиас
|1
|0.2
|Вальверде Федерико
|1
|0.2
|Де ла Крус Николас
|0
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
Карточки
Канада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|Коне Исмаэль
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Ларьи Ричи
|1
|0
|Дэвис Альфонсо
|1
|0
|Эуштакиу Стивен
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Джонстон Алистер
|1
|0
|Олувасейи Тани
|1
|0
|Бомбито Мойзе
|1
|0
Уругвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Нандес Найтан
|0
|1
|Варела Гильермо
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
Результаты матчей
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уругвай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Канада
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Уругвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
8
Канада
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Уругвай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Канада
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аргентина - Канада 2:0 Венесуэла - Канада 1:1 Канада - Чили 0:0 Перу - Канада 0:1
Аргентина - Канада 2:0 Франция - Канада 0:0 Нидерланды - Канада 4:0 Канада - Тринидад и Тобаго 2:0 Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Япония - Канада 4:1 США - Канада 2:2 Канада - Куба 4:2 Гватемала - Канада 0:0 Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2 Панама - Канада 0:2 Канада - Гондурас 4:1 Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2
Уругвай
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Уругвай - Колумбия 0:1 Уругвай - Бразилия 0:0 США - Уругвай 0:1 Уругвай - Боливия 5:0
Уругвай - Панама 3:1 Мексика - Уругвай 0:4 Коста-Рика - Уругвай 0:0 Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1 Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0
Результаты матчей
Канада
Уругвай
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Канада
Уругвай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|3.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|4.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
Группа D
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа D
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|4
|Венесуэла
|Рондон Саломон
|3 (1)
|Колумбия
|Кордоба Джон
|2 (1)
|Колумбия
|Муньос Даниэль
|2 (1)
|Уругвай
|Араухо Максимилиано
|2 (1)
|Чили
|Суасо Габриэль
|1 2
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1 1
|Парагвай
|Кубас Андрес
|1 1
|Колумбия
|Муньос Даниэль
|1 1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|2
Прогнозы на матч Канада - Уругвай
Исход игры
Канада
0% (0)
Ничья
0% (0)
Уругвай
100% (4)
Тотал 2.5
Больше
75% (3)
Меньше
25% (1)
Обе команды забьют
Да
75% (3)
Нет
25% (1)
Популярный счёт
1:2 Уругвай
75% (3)
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