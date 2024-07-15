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  3. Кубок Америки 2024
Стадион: . Главный судья: Клаус Рафаэл
Аргентина
FIFA #1
 
Позже
Колумбия
FIFA #13

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 320
Аргентина 82.2% (263)
X 7.8% (25)
Колумбия 10% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Колумбия
2.18
3.00
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4.80
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Мартинес
Эмилиано
4
Монтьель
Гонсало
13
Ромеро
Кристиан
25
Мартинес
Лисандро
3
Тальяфико
Николас
11
Ди
Мария
Анхель
7
Де
Пауль
Родриго
24
Фернандес
Энцо
20
Макаллистер
Алексис
10
Месси
Лионель
9
Альварес
Хулиан
12
Варгас
Камило
4
Ариас
Сантьяго
2
Куэста
Карлос
23
Санчес
Давинсон
17
Мохика
Хоан
6
Риос
Ричард
16
Лерма
Хефферсон
11
Ариас
Джон
10
Родригес
Хамес
7
Диас
Луис
24
Кордоба
Джон
Аргентина
4-4-2
Колумбия
4-2-3-1

История личных встреч

Аргентина
Колумбия

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Ч2КЮА
1:0
КА
1:1
Ч2КЮА
2:2
КА
0:2
ТМС
0:0
Ч2КЮА
3:0
Ч2КЮА
0:1
КА
0:0
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
1:2
КА
0:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.2

Среднее время на гол

120
75

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.38

Среднее время на гол

90
240

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

0.85
0.69

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

106
130

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 4 0.8
Альварес Хулиан 2 0.4
Месси Лионель 1 0.2
Мартинес Лисандро 1 0.2
Макаллистер Алексис 0 0
Ди Мария Анхель 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 2 0.4
Муньос Даниэль 2 0.4
Лерма Хефферсон 2 0.4
Диас Луис 2 (1) 0.4
Родригес Хамес 1 (1) 0.2
Санчес Давинсон 1 0.2
Риос Ричард 1 0.2
Борха Мигель 1 (1) 0.2
Ариас Джон 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 1 0
Паредес Леандро 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Молина Науэль 1 0
Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 1 1
Лерма Хефферсон 2 0
Родригес Хамес 1 0
Кордоба Джон 1 0
Урибе Матеус 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Куэста Карлос 1 0
Риос Ричард 1 0
Кастаньо Кевин 1 0

Результаты матчей

Аргентина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Колумбия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Колумбия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
10
Аргентина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Колумбия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
1
10%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
6
50%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
38%
1
8%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аргентина - Канада 2:0 Аргентина - Эквадор 1:1 Аргентина - Перу 2:0 Чили - Аргентина 0:1
Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3
Колумбия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Уругвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Панама 5:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Колумбия - Коста-Рика 3:0
Колумбия - Парагвай 2:1 Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2

Результаты матчей

Аргентина
Колумбия

Точный счет

2:0
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аргентина
Колумбия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1/4 финала
5 Аргентина
3 Эквадор
4 Венесуэла
5 Канада
5 Колумбия
0 Панама
4 Уругвай
2 Бразилия
1/2 финала
2 Аргентина
0 Канада
0 Уругвай
1 Колумбия
Финал
Аргентина
Колумбия

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 4
Венесуэла Рондон Саломон 3 (1)
Колумбия Кордоба Джон 2 (1)
Колумбия Муньос Даниэль 2 (1)
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чили Суасо Габриэль 1 2
Канада Коне Исмаэль 3
Эквадор Валенсия Эннер 1 1
Парагвай Кубас Андрес 1 1
Колумбия Муньос Даниэль 1 1
Весь список
  • До матча
  • Опасный момент
    Причиной переноса стал прорыв болельщиков на трибуны, которые не имеют билетов. С организацией на Кубке Америки даже в финале огромные проблемы. 
  • Опасный момент
    Начало финального матча в Майами пока что перенесено примерно на 30 минут, предварительный старт матча в 3:30 по московскому времени. 
  • Напомним, что сегодня финал для многих будет испорчен длительным выступлением в перерыве Шакиры, из-за этого перерыв между таймами будет идти около тридцати минут. Также напомним, что в финале Кубка Америки может быть и дополнительное время. 
  • Напомним, что сборная Колумбии сегодня вынуждена будет обойтись без Даниэля Муньоса, который был удалён в полуфинале против Уругвая. Сегодня в стартовом составе его заменит Сантьяго Ариас. 
  • Рассудит этот матч бразильская бригада арбитров во главе с Рафаэлом Клаусом. Помогать ему на бровках будут Бруно Пирес и Родриго Энрике Коррея. Резервным арбитром на этот матч назначен Хуан Габриэль Бенитес из Парагвая. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на финальном матче Кубка Америки. Сегодня в Майами на стадионе "Хард Рок" между собой за титул сойдутся сборные Аргентины и Колумбии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Колумбия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2024, осталось 8 минут.

    Главный судья: Клаус Рафаэл

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  • До матча
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Колумбия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2024, осталось 8 минут.

    Главный судья: Клаус Рафаэл

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аргентина - Колумбия

Исход игры
Аргентина
82.6% (271)
Ничья
7.6% (25)
Колумбия
9.8% (32)
Тотал 2.5
Больше
57.72% (71)
Меньше
42.28% (52)
Обе команды забьют
Да
65.85% (81)
Нет
34.15% (42)
Популярный счёт
2:1 Аргентина
15.9% (52)
1:0 Аргентина
8.5% (28)
2:0 Аргентина
3% (10)
1:1 Ничья
3% (10)
3:1 Аргентина
2.1% (7)
2:3 Колумбия
1.8% (6)
1:2 Колумбия
1.2% (4)
0:1 Колумбия
0.6% (2)
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