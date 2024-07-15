До матча

— Причиной переноса стал прорыв болельщиков на трибуны, которые не имеют билетов. С организацией на Кубке Америки даже в финале огромные проблемы.

— Начало финального матча в Майами пока что перенесено примерно на 30 минут, предварительный старт матча в 3:30 по московскому времени.

— Напомним, что сегодня финал для многих будет испорчен длительным выступлением в перерыве Шакиры, из-за этого перерыв между таймами будет идти около тридцати минут. Также напомним, что в финале Кубка Америки может быть и дополнительное время.

— Напомним, что сборная Колумбии сегодня вынуждена будет обойтись без Даниэля Муньоса, который был удалён в полуфинале против Уругвая. Сегодня в стартовом составе его заменит Сантьяго Ариас.

— Рассудит этот матч бразильская бригада арбитров во главе с Рафаэлом Клаусом. Помогать ему на бровках будут Бруно Пирес и Родриго Энрике Коррея. Резервным арбитром на этот матч назначен Хуан Габриэль Бенитес из Парагвая.