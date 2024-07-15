Стадион: Хард Рок Стэдиум. Главный судья: Клаус Рафаэл
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
17
Мохика
Хоан
11
Ариас
Джон
24
Кордоба
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скалони Лионель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ариас ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Урибе МатеусПолузащитник
-
20 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
14 Дуран ДжонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоренсо Нестор
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аргентина
Колумбия
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.2
Среднее время на гол
120
75
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.38
Среднее время на гол
90
240
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
0.85
0.69
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
106
130
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|4
|0.8
|Альварес Хулиан
|2
|0.4
|Месси Лионель
|1
|0.2
|Мартинес Лисандро
|1
|0.2
|Макаллистер Алексис
|0
|0
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
Колумбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|2
|0.4
|Муньос Даниэль
|2
|0.4
|Лерма Хефферсон
|2
|0.4
|Диас Луис
|2 (1)
|0.4
|Родригес Хамес
|1 (1)
|0.2
|Санчес Давинсон
|1
|0.2
|Риос Ричард
|1
|0.2
|Борха Мигель
|1 (1)
|0.2
|Ариас Джон
|0
|0
Карточки
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
Колумбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|1
|1
|Лерма Хефферсон
|2
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Кордоба Джон
|1
|0
|Урибе Матеус
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Кастаньо Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Аргентина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Колумбия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Колумбия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
10
Аргентина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Колумбия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
1
10%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
6
50%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
38%
1
8%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аргентина - Канада 2:0 Аргентина - Эквадор 1:1 Аргентина - Перу 2:0 Чили - Аргентина 0:1
Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3
Колумбия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Уругвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Панама 5:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Колумбия - Коста-Рика 3:0
Колумбия - Парагвай 2:1 Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2
Результаты матчей
Аргентина
Колумбия
Точный счет
2:0
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аргентина
Колумбия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|4
|Венесуэла
|Рондон Саломон
|3 (1)
|Колумбия
|Кордоба Джон
|2 (1)
|Колумбия
|Муньос Даниэль
|2 (1)
|Уругвай
|Араухо Максимилиано
|2 (1)
|Чили
|Суасо Габриэль
|1 2
|Канада
|Коне Исмаэль
|3
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1 1
|Парагвай
|Кубас Андрес
|1 1
|Колумбия
|Муньос Даниэль
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аргентина - Колумбия
Исход игры
Аргентина
82.6% (271)
Ничья
7.6% (25)
Колумбия
9.8% (32)
Тотал 2.5
Больше
57.72% (71)
Меньше
42.28% (52)
Обе команды забьют
Да
65.85% (81)
Нет
34.15% (42)
Популярный счёт
2:1 Аргентина
15.9% (52)
1:0 Аргентина
8.5% (28)
2:0 Аргентина
3% (10)
1:1 Ничья
3% (10)
3:1 Аргентина
2.1% (7)
2:3 Колумбия
1.8% (6)
1:2 Колумбия
1.2% (4)
0:1 Колумбия
0.6% (2)
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