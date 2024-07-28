Тур: 2. Стадион: Sostoi Stadion.
История личных встреч
Фехервар
Сумгаит
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Фехервар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристенсен Тобиас
|1
|1
|Шпондлер Чобо
|1
|1
|Беди Бенце
|0
|0
Сумгаит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдуллазаде Сабухи
|1
|1
Карточки
Фехервар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларсен Каспер
|1
|0
|Серафимов Никола
|1
|0
|Петё Милан
|1
|0
Сумгаит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хачаев Мурад
|1
|1
|Дженетов Мехти
|1
|0
|Вуйнович Никола
|1
|0
|Мурадов Ровлан
|1
|0
|Абдуллазаде Сабухи
|1
|0
Результаты матчей
Фехервар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сумгаит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Фехервар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сумгаит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фехервар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кечкемет - Фехервар 0:0 Сумгаит - Фехервар 1:2 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар - Диошдьёр 0:0
Дебрецен - Фехервар 1:0 Фехервар - МТК Будапешт 4:0 Кишварда - Фехервар 1:0 Фехервар - Залаэгерсег 1:1 Пакш - Фехервар 1:2 Фехервар - Мезёкёвешд 5:0 Пушкаш-Академи - Фехервар 0:0 Кечкемет - Фехервар 0:1 Фехервар - Ференцварош 0:2 Уйпешт - Фехервар 2:0 Диошдьёр - Фехервар 4:0 Фехервар - Дебрецен 1:0 МТК Будапешт - Фехервар 0:2 Кишварда - Фехервар 1:2 Залаэгерсег - Фехервар 3:1 Фехервар - Текстилац Оцаци 1:2
Сумгаит
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сумгаит - Фехервар 1:2 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Оренбург - Сумгаит 2:1 Сумгаит - Габала 1:0
Сабах Баку - Сумгаит 2:0 Сумгаит - Сабаил 2:1 Кяпаз - Сумгаит 1:1 Сумгаит - Карабах 1:0 Туран Товуз - Сумгаит 1:4 Сумгаит - Зиря 0:0 Нефтчи - Сумгаит 1:1 Сумгаит - Араз ПФК 1:0 Сумгаит - Сабах Баку 1:2 Сабаил - Сумгаит 0:1 Сумгаит - Кяпаз 1:3 Карабах - Сумгаит 2:0 Сумгаит - Туран Товуз 0:0 Зиря - Сумгаит 0:0 Нефтчи - Сумгаит 1:1 Сумгаит - Нефтчи 2:1
Результаты матчей
Фехервар
Сумгаит
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Фехервар
Сумгаит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Фехервар - Сумгаит
Исход игры
Фехервар
90.2% (37)
Ничья
9.8% (4)
Сумгаит
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (16)
Меньше
60% (24)
Обе команды забьют
Да
50% (20)
Нет
50% (20)
Популярный счёт
2:1 Фехервар
31.7% (13)
1:0 Фехервар
24.4% (10)
2:0 Фехервар
24.4% (10)
1:1 Ничья
9.8% (4)
3:1 Фехервар
4.9% (2)
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