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Тур: 2. Стадион: .
Фехервар
 
Позже
Сумгаит
Прогнозы 41
Фехервар 90.2% (37)
X 9.8% (4)
Сумгаит 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фехервар
Ничья
Сумгаит
1.69
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4.40
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5.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Фехервар
Сумгаит

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Фехервар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристенсен Тобиас 1 1
Шпондлер Чобо 1 1
Беди Бенце 0 0
Сумгаит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдуллазаде Сабухи 1 1

Карточки

Фехервар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларсен Каспер 1 0
Серафимов Никола 1 0
Петё Милан 1 0
Сумгаит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хачаев Мурад 1 1
Дженетов Мехти 1 0
Вуйнович Никола 1 0
Мурадов Ровлан 1 0
Абдуллазаде Сабухи 1 0

Результаты матчей

Фехервар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сумгаит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Фехервар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сумгаит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фехервар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кечкемет - Фехервар 0:0 Сумгаит - Фехервар 1:2 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар - Диошдьёр 0:0
Дебрецен - Фехервар 1:0 Фехервар - МТК Будапешт 4:0 Кишварда - Фехервар 1:0 Фехервар - Залаэгерсег 1:1 Пакш - Фехервар 1:2 Фехервар - Мезёкёвешд 5:0 Пушкаш-Академи - Фехервар 0:0 Кечкемет - Фехервар 0:1 Фехервар - Ференцварош 0:2 Уйпешт - Фехервар 2:0 Диошдьёр - Фехервар 4:0 Фехервар - Дебрецен 1:0 МТК Будапешт - Фехервар 0:2 Кишварда - Фехервар 1:2 Залаэгерсег - Фехервар 3:1 Фехервар - Текстилац Оцаци 1:2
Сумгаит
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сумгаит - Фехервар 1:2 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Оренбург - Сумгаит 2:1 Сумгаит - Габала 1:0
Сабах Баку - Сумгаит 2:0 Сумгаит - Сабаил 2:1 Кяпаз - Сумгаит 1:1 Сумгаит - Карабах 1:0 Туран Товуз - Сумгаит 1:4 Сумгаит - Зиря 0:0 Нефтчи - Сумгаит 1:1 Сумгаит - Араз ПФК 1:0 Сумгаит - Сабах Баку 1:2 Сабаил - Сумгаит 0:1 Сумгаит - Кяпаз 1:3 Карабах - Сумгаит 2:0 Сумгаит - Туран Товуз 0:0 Зиря - Сумгаит 0:0 Нефтчи - Сумгаит 1:1 Сумгаит - Нефтчи 2:1

Результаты матчей

Фехервар
Сумгаит

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фехервар
Сумгаит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фехервар - Сумгаит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2024, осталось 2 дня 11 часов 31 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 41
    Фехервар 90.2% (37)
    X 9.8% (4)
    Сумгаит 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фехервар
    Ничья
    Сумгаит
    1.69
    Реклама, ligastavok.ru
    4.40
    Реклама, betcity.ru
    5.70
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Фехервар - Сумгаит

    Исход игры
    Фехервар
    90.2% (37)
    Ничья
    9.8% (4)
    Сумгаит
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (16)
    Меньше
    60% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (20)
    Нет
    50% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Фехервар
    31.7% (13)
    1:0 Фехервар
    24.4% (10)
    2:0 Фехервар
    24.4% (10)
    1:1 Ничья
    9.8% (4)
    3:1 Фехервар
    4.9% (2)
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