0:1
Второй тайм
Ход матча
15'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Шульга ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Пухов РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
555 Пронин АртурНападающий
История личных встреч
ФК Титан
FC Fight Nights
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.5
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
51
Бомбардиры внутри турнира
ФК Титан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алтунин Антон
|1
|0.08
|Корж Константин (KORZH)
|1
|0.08
FC Fight Nights
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аляпин Владислав
|1
|0.08
|Джичоная Давид (JICHO)
|1
|0.08
Карточки
Результаты матчей
ФК Титан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
FC Fight Nights
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ФК Титан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
FC Fight Nights
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
ФК Титан
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
FC Fight Nights
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Титан
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
2DROTS - ФК Титан 1:0 2DROTS - ФК Титан 1:2 FC DMEDIA - ФК Титан 1:4 ФК Титан - FC DMEDIA 1:0
ФК Титан - ФК Кони 0:1 FC DMEDIA - ФК Титан 2:1 ФК Титан - FC Bus 2:1 ФК Титан - СКА-Ростов 5:1 ФК Титан - FC Fight Nights 1:0 ФК Титан - ФК Рома 3:2 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 2DROTS - ФК Титан 0:1 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 Broke Boys - ФК Титан 1:1 FC Fight Nights - ФК Титан 0:2 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 ФК 10 - ФК Титан 0:0 Broke Boys - ФК Титан 1:1 ФК Бей Беги - ФК Титан 0:5 ФК Титан - ФК Starmix 4:0
FC Fight Nights
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Broke Boys - FC Fight Nights 2:0 Broke Boys - FC Fight Nights 0:1 FC Fight Nights - Тандем 2:1 Тандем - FC Fight Nights 1:1
FC Fight Nights - ФК 10 1:1 ФК Козлы - FC Fight Nights 0:0 Амкал - FC Fight Nights 2:0 FC Fight Nights - 2DROTS 0:2 ФК Родина Медиа - FC Fight Nights 2:2 FC Fight Nights - СКА-Ростов 2:1 ФК Титан - FC Fight Nights 1:0 FC Fight Nights - ФК Рома 2:1 ФК Эгриси - FC Fight Nights 1:1 FC Fight Nights - ФК Титан 0:2 Амкал - FC Fight Nights 0:2 FC Fight Nights - ФК Чисто Питер 1:1 ФК Starmix - FC Fight Nights 2:4 FC Fight Nights - ФК Бей Беги 6:2 FC Fight Nights - Broke Boys 2:6 ФК Титан - FC Fight Nights 1:1
Результаты матчей
ФК Титан
FC Fight Nights
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
ФК Титан
FC Fight Nights
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
32
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
34
23
16
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
75
56
48
38
29
110
|Broke Boys
|Майрович Максим
|2
|ФК Титан
|Алтунин Антон
|1
|Амкал
|Костюков Степан
|1
|FC Fight Nights
|Аляпин Владислав
|1
|Broke Boys
|Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)
|1