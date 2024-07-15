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  4. Медийная футбольная лига (WINLINE MFL) 2024
ФК Титан
0:1
Второй тайм
FC Fight Nights
ФК Титан
FC Fight Nights

История личных встреч

ФК Титан
FC Fight Nights

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

МФЛ(M
1:0
МФЛ(M
0:2
МФЛ(M
1:1
МФЛ(M
0:4

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
51

Бомбардиры внутри турнира

ФК Титан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алтунин Антон 1 0.08
Корж Константин (KORZH) 1 0.08
FC Fight Nights
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аляпин Владислав 1 0.08
Джичоная Давид (JICHO) 1 0.08

Карточки

Результаты матчей

ФК Титан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
FC Fight Nights
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ФК Титан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
FC Fight Nights
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
ФК Титан
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
FC Fight Nights
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Титан
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
2DROTS - ФК Титан 1:0 2DROTS - ФК Титан 1:2 FC DMEDIA - ФК Титан 1:4 ФК Титан - FC DMEDIA 1:0
ФК Титан - ФК Кони 0:1 FC DMEDIA - ФК Титан 2:1 ФК Титан - FC Bus 2:1 ФК Титан - СКА-Ростов 5:1 ФК Титан - FC Fight Nights 1:0 ФК Титан - ФК Рома 3:2 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 2DROTS - ФК Титан 0:1 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 Broke Boys - ФК Титан 1:1 FC Fight Nights - ФК Титан 0:2 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 ФК 10 - ФК Титан 0:0 Broke Boys - ФК Титан 1:1 ФК Бей Беги - ФК Титан 0:5 ФК Титан - ФК Starmix 4:0
FC Fight Nights
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Broke Boys - FC Fight Nights 2:0 Broke Boys - FC Fight Nights 0:1 FC Fight Nights - Тандем 2:1 Тандем - FC Fight Nights 1:1
FC Fight Nights - ФК 10 1:1 ФК Козлы - FC Fight Nights 0:0 Амкал - FC Fight Nights 2:0 FC Fight Nights - 2DROTS 0:2 ФК Родина Медиа - FC Fight Nights 2:2 FC Fight Nights - СКА-Ростов 2:1 ФК Титан - FC Fight Nights 1:0 FC Fight Nights - ФК Рома 2:1 ФК Эгриси - FC Fight Nights 1:1 FC Fight Nights - ФК Титан 0:2 Амкал - FC Fight Nights 0:2 FC Fight Nights - ФК Чисто Питер 1:1 ФК Starmix - FC Fight Nights 2:4 FC Fight Nights - ФК Бей Беги 6:2 FC Fight Nights - Broke Boys 2:6 ФК Титан - FC Fight Nights 1:1

Результаты матчей

ФК Титан
FC Fight Nights

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

ФК Титан
FC Fight Nights

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
3
1.5
1
6
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
5
5
6
1.5
4
8
3
8
2.5
2
9
3.5
1
10
4.5

Топ бомбардиров
Broke Boys Майрович Максим 2
ФК Титан Алтунин Антон 1
Амкал Костюков Степан 1
FC Fight Nights Аляпин Владислав 1
Broke Boys Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 33'
    Арби сегодня играет с травмой, но все равно пребывает в прекрасном расположении духа. Постоянно на трибуны он шлет сердечки. С настроением у него полный порядок.
  • 32'
    Еще один угловой подали футболисты гостевой команды. На сей раз последовал вынос мяча в район центрального круга. Спокойно играет сейчас FC Fight Nights.
  • Опасный момент
    31'
    МОМЕНТ! Аляпин! Снова он на ударной позиции справа оказался, убрал двух защитников и пробил точно в Арби, который свою команду снова сумел спасти!
  • 30'
    После навеса от углового флага спокойно отбивается коллектив гостей. Вынос идет в район центрального круга. На подборе первыми оказались гости. 
  • Угловой
    29'
    Алтунин получил мяч на правом фланге, простреливал на Сухова, но пас не прошел к адресату. Мяч был выбит за пределы поля. На угловой. 
  • 28'
    "Титан" получил сейчас мяч на левом фланге. Последовала передача в центр штрафной, где никого из игроков номинальных хозяев не оказалось.
  • 27'
    Пока ничего интересного на поле не происходит. Соперники держат мяч в районе центрального круга. Без продвижения вперед дело обходится. 
  • Второй тайм начался
    26'
    Второй тайм в нашем матче стартовал! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    И все! Первый тайм нашего матча завершен. Пока что номинальные гости по делу ведут в счете - 0:1.  Ждем возобновления игры.
  • 24'
    Финальная встреча будет сопровождаться концертом Басты. Уже вечером состоится решающая встреча, где и будет определен чемпион. 
  • 23'
    Хорошо сейчас Вульфов успел поставить корпус Аляпину справа. Не сумел тот в итоге нанести точный удар. А привоз на свои же ворота сам Вульфов организовал.
  • 22'
    "Титан" выглядит подавленным. Пока совсем ничего у номинальных хозяев не получается. Опасных моментов в матче практически нет, друзья. 
  • Опасный момент
    21'
    Малания после подачи от партнера с левого края головой пробивал в дальний угол - мяч пролетел рядом со стойкой. Было довольно неплохо!
  • Видеоповтор
    19'
    Там к главному рефери было немало вопросов по ситуации. Но судья грамотно и очень тактично объяснил, почему решил не ставить на "точку".
  • Судья
    18'
    Вульфов сейчас случайно подработал мяч рукой. Но тут, скорее, мяч попал в руку, чем наоборот. В итоге 11-метровый удар рефери ставить не стал. 
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    • 17'
      Не так много играть до конца первого тайма остается. Менее активными выглядят сейчас соперники после забитого FC Fight Nights гола. Все пока идет именно к победе номинальных гостей. 
    • 16'
      Да, наиграл на этот гол коллектив номинальных гостей. Но Арби там отбивался, как мог. Вместе с защитником из своей команды. Остальные, как говорится, охраняли кукурузу. 
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЛЯПИН! 0:1!
      Сначала сам Аляпин справа пробивал по воротам соперника, но попал в Арби. Мяч отскочил к Пухову, который попал в ногу Шульге. Мяч снова к Аляпину отскочил, и тот со второй попытки переправил мяч в цель. 
    • Угловой
      14'
      Угловой неудачно разыграли номинальные гости. Корж в своей штрафной получил удар по ногам. Судейский корпус тут же определил нарушение правил. Был фол в этой ситуации. 
    • Опасный момент
      13'
      Арби! Классно он выручает свой коллектив! Пухов после смещения с левого края в центр нанес выстрел в дальний угол. Межиев до мяча сумел добраться, переведя его за лицевую линию. 
    • 12'
      На водопой отправились сейчас соперники. Самое время сделать паузу и немного перевести дух оппонентам. В атаке у них далеко не все пока получается. 
    • 11'
      Прострел от Таривердиева на партнера пошел в центр штрафной, но никто из партнеров добраться до снаряда так и не сумел. Завершения атаки мы в итоге не увидели.
    • 10'
      10 минут уже соперники на поле провели. Пока все довольно спокойно. Мы ни одного опасного момента пока так и не увидели. Но ждем голевых ситуаций. 
    • Дождь
      9'
      Небольшой дождь пошел в Москве. Но уже выглядывает солнце. Так сказать, освежающий душ принимают в эти минуты игроки. Все равно душно.
    • Желтая карточка
      8'
      Таривердиев сейчас за футболку потянул соперника. В итоге он завалил оппонента на газон. В руках рефери появилась первая карточка желтого цвета. 
    • 7'
      Киселёв пронесся к воротам соперника. Последовала передача с левого края - мяч прямо в руки голкиперу сейчас свалился. Не самая лучшая подача. 
    • 6'
      Пока толком ничего на поле не происходит. Опасных моментов крайне мало. О забитых мячах мы и вовсе молчим. Будем надеяться, что все наладится. 
    • Судья
      5'
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Дмитрий Жилинский (Москва, Россия);
      Ассистент: Вадим Брагин (Москва, Россия);
      Ассистент: Нина Зобова (Россия);
      Резервный: Алексей Родионов (Чехов, Россия).
    • 4'
      А не получилось в итоге ровным счетом ничего. Отбились игроки FC Fight Nights. Теперь они владеют снарядом и делают все, чтобы создать опасный момент у ворот оппонентов. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Шульга сейчас получил удар по ноге от соперника. Рефери тут же увидел нарушение правил. Готовится подача с правого края. Смотрим, что получится из этого. 
    • Угловой
      2'
      Угловой "Титан" тут же с правого фланга подал, но для голкипера соперника навес в центр штрафной был слишком уж читаемый.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал первый тайм в нашей встрече! Удачи соперника, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Медиалиге. В рамках поединка за третье место сыграют «Титан» и FC Fight Nights.

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
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    Где смотреть матч ФК Титан 0:1 FC Fight Nights онлайн

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    ФК Титан
    FC Fight Nights
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