Пока ничего интересного на поле не происходит. Соперники держат мяч в районе центрального круга. Без продвижения вперед дело обходится.

"Титан" получил сейчас мяч на левом фланге. Последовала передача в центр штрафной, где никого из игроков номинальных хозяев не оказалось.

Алтунин получил мяч на правом фланге, простреливал на Сухова, но пас не прошел к адресату. Мяч был выбит за пределы поля. На угловой.

После навеса от углового флага спокойно отбивается коллектив гостей. Вынос идет в район центрального круга. На подборе первыми оказались гости.

МОМЕНТ! Аляпин! Снова он на ударной позиции справа оказался, убрал двух защитников и пробил точно в Арби, который свою команду снова сумел спасти!

Еще один угловой подали футболисты гостевой команды. На сей раз последовал вынос мяча в район центрального круга. Спокойно играет сейчас FC Fight Nights.

Арби сегодня играет с травмой, но все равно пребывает в прекрасном расположении духа. Постоянно на трибуны он шлет сердечки. С настроением у него полный порядок.

Второй тайм в нашем матче стартовал! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Вульфов сейчас случайно подработал мяч рукой. Но тут, скорее, мяч попал в руку, чем наоборот. В итоге 11-метровый удар рефери ставить не стал.

Там к главному рефери было немало вопросов по ситуации. Но судья грамотно и очень тактично объяснил, почему решил не ставить на "точку".

Малания после подачи от партнера с левого края головой пробивал в дальний угол - мяч пролетел рядом со стойкой. Было довольно неплохо!

"Титан" выглядит подавленным. Пока совсем ничего у номинальных хозяев не получается. Опасных моментов в матче практически нет, друзья.

Хорошо сейчас Вульфов успел поставить корпус Аляпину справа. Не сумел тот в итоге нанести точный удар. А привоз на свои же ворота сам Вульфов организовал.

Финальная встреча будет сопровождаться концертом Басты. Уже вечером состоится решающая встреча, где и будет определен чемпион.

И все! Первый тайм нашего матча завершен. Пока что номинальные гости по делу ведут в счете - 0:1. Ждем возобновления игры.

17' Не так много играть до конца первого тайма остается. Менее активными выглядят сейчас соперники после забитого FC Fight Nights гола. Все пока идет именно к победе номинальных гостей.

16' Да, наиграл на этот гол коллектив номинальных гостей. Но Арби там отбивался, как мог. Вместе с защитником из своей команды. Остальные, как говорится, охраняли кукурузу.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЛЯПИН! 0:1!

Сначала сам Аляпин справа пробивал по воротам соперника, но попал в Арби. Мяч отскочил к Пухову, который попал в ногу Шульге. Мяч снова к Аляпину отскочил, и тот со второй попытки переправил мяч в цель.

14' Угловой неудачно разыграли номинальные гости. Корж в своей штрафной получил удар по ногам. Судейский корпус тут же определил нарушение правил. Был фол в этой ситуации.

13' Арби! Классно он выручает свой коллектив! Пухов после смещения с левого края в центр нанес выстрел в дальний угол. Межиев до мяча сумел добраться, переведя его за лицевую линию.

12' На водопой отправились сейчас соперники. Самое время сделать паузу и немного перевести дух оппонентам. В атаке у них далеко не все пока получается.

11' Прострел от Таривердиева на партнера пошел в центр штрафной, но никто из партнеров добраться до снаряда так и не сумел. Завершения атаки мы в итоге не увидели.

10' 10 минут уже соперники на поле провели. Пока все довольно спокойно. Мы ни одного опасного момента пока так и не увидели. Но ждем голевых ситуаций.

9' Небольшой дождь пошел в Москве. Но уже выглядывает солнце. Так сказать, освежающий душ принимают в эти минуты игроки. Все равно душно.