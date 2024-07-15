Сухов наносил удар по воротам соперника сейчас, но сфера полетела рядом со стойкой. Не было сейчас у ворот по-настоящему опасно.

Совсем немного до конца встречи играть остается. Совсем не похоже, что удастся победу в этом матче добыть "Титану". Тут бы просто счет в игре сравнять.

Гендузи пытался обработать мяч на левом фланге, но поднял ногу слишком невысоко. В итоге сфера спланировала за пределы футбольного поля.

Островский сейчас пределы поля покинул, и его там довольно активно болельщики встретили, которые ощутимо подбодрили игрока. Тот поблагодарил фанатов за реакцию.

Заканчивается основное время матча. Мне кажется, что уже вряд ли ситуация на футбольном поле изменится. Играть всего-ничего остается.

Последние минуты встречи идут. Уже нет сил у оппонентов. Судя по всему, матч завершится все-таки победой FC Fight Nights.

И все, друзья! FC Fight Nights одерживают победу над соперником, выигрывая бронзовые награды соревнований Медиалиги. Итоговый счет в матче - 0:1.

ОПАСНО! Лукичев сейчас просто подарил мяч Сухову. Тот вышел справа на ударную позицию, но попасть по воротам соперника футболист не сумел!

Корж сумел нанести удар по воротам соперника, но мяч полетел значительно выше цели. Не самым опасным получился этот игровой эпизод.

Немного играть до конца встречи осталось. Сложно пока "Титану" на что-то рассчитывать. Команда показывает весьма скромные результаты впереди.

Судя по всему, около 100 фанатов на трибунах. Не так много поклонников этих команд на арене. Но на финальной игре около 30 000 фанатов обещают организаторы.

Забавин получил сейчас карточку желтого цвета. Снес он одного из оппонентов на футбольный газон. Травмы в итоге не случилось. Повезло, что так.

Жарко и душно на стадионе, +30 градусов, и даже небольшой дождь не помогает. Свежести осадки не добавили. Игрокам непросто, учитывая тот факт, что игра в дневное время проходит.

ОПАСНО! Белозёров! Классно нанес он выстрел с правого края, но попал в "крестовину". Едва-едва мяч в сетку ворот соперника игрок "Титана" не переправил.

Тайм-аут сейчас берет наставник FC Fight Nights. Самое время соперникам прийти в себя и поговорить друг с другом, а также с наставниками.

Второй тайм в нашем матче стартовал! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Пока ничего интересного на поле не происходит. Соперники держат мяч в районе центрального круга. Без продвижения вперед дело обходится.

"Титан" получил сейчас мяч на левом фланге. Последовала передача в центр штрафной, где никого из игроков номинальных хозяев не оказалось.

Алтунин получил мяч на правом фланге, простреливал на Сухова, но пас не прошел к адресату. Мяч был выбит за пределы поля. На угловой.

После навеса от углового флага спокойно отбивается коллектив гостей. Вынос идет в район центрального круга. На подборе первыми оказались гости.

МОМЕНТ! Аляпин! Снова он на ударной позиции справа оказался, убрал двух защитников и пробил точно в Арби, который свою команду снова сумел спасти!

Еще один угловой подали футболисты гостевой команды. На сей раз последовал вынос мяча в район центрального круга. Спокойно играет сейчас FC Fight Nights.

Арби сегодня играет с травмой, но все равно пребывает в прекрасном расположении духа. Постоянно на трибуны он шлет сердечки. С настроением у него полный порядок.

Финальная встреча будет сопровождаться концертом Басты. Уже вечером состоится решающая встреча, где и будет определен чемпион.

И все! Первый тайм нашего матча завершен. Пока что номинальные гости по делу ведут в счете - 0:1. Ждем возобновления игры.

23' Хорошо сейчас Вульфов успел поставить корпус Аляпину справа. Не сумел тот в итоге нанести точный удар. А привоз на свои же ворота сам Вульфов организовал.

22' "Титан" выглядит подавленным. Пока совсем ничего у номинальных хозяев не получается. Опасных моментов в матче практически нет, друзья.

21' Малания после подачи от партнера с левого края головой пробивал в дальний угол - мяч пролетел рядом со стойкой. Было довольно неплохо!

19' Там к главному рефери было немало вопросов по ситуации. Но судья грамотно и очень тактично объяснил, почему решил не ставить на "точку".

18' Вульфов сейчас случайно подработал мяч рукой. Но тут, скорее, мяч попал в руку, чем наоборот. В итоге 11-метровый удар рефери ставить не стал.

17' Не так много играть до конца первого тайма остается. Менее активными выглядят сейчас соперники после забитого FC Fight Nights гола. Все пока идет именно к победе номинальных гостей.

16' Да, наиграл на этот гол коллектив номинальных гостей. Но Арби там отбивался, как мог. Вместе с защитником из своей команды. Остальные, как говорится, охраняли кукурузу.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЛЯПИН! 0:1!

Сначала сам Аляпин справа пробивал по воротам соперника, но попал в Арби. Мяч отскочил к Пухову, который попал в ногу Шульге. Мяч снова к Аляпину отскочил, и тот со второй попытки переправил мяч в цель.

14' Угловой неудачно разыграли номинальные гости. Корж в своей штрафной получил удар по ногам. Судейский корпус тут же определил нарушение правил. Был фол в этой ситуации.

13' Арби! Классно он выручает свой коллектив! Пухов после смещения с левого края в центр нанес выстрел в дальний угол. Межиев до мяча сумел добраться, переведя его за лицевую линию.

12' На водопой отправились сейчас соперники. Самое время сделать паузу и немного перевести дух оппонентам. В атаке у них далеко не все пока получается.

11' Прострел от Таривердиева на партнера пошел в центр штрафной, но никто из партнеров добраться до снаряда так и не сумел. Завершения атаки мы в итоге не увидели.

10' 10 минут уже соперники на поле провели. Пока все довольно спокойно. Мы ни одного опасного момента пока так и не увидели. Но ждем голевых ситуаций.

9' Небольшой дождь пошел в Москве. Но уже выглядывает солнце. Так сказать, освежающий душ принимают в эти минуты игроки. Все равно душно.

8' Таривердиев сейчас за футболку потянул соперника. В итоге он завалил оппонента на газон. В руках рефери появилась первая карточка желтого цвета.

7' Киселёв пронесся к воротам соперника. Последовала передача с левого края - мяч прямо в руки голкиперу сейчас свалился. Не самая лучшая подача.

6' Пока толком ничего на поле не происходит. Опасных моментов крайне мало. О забитых мячах мы и вовсе молчим. Будем надеяться, что все наладится.

5' Представим вашему вниманию бригаду рефери:



Главный судья: Дмитрий Жилинский (Москва, Россия);

Ассистент: Вадим Брагин (Москва, Россия);

Ассистент: Нина Зобова (Россия);

Резервный: Алексей Родионов (Чехов, Россия).

4' А не получилось в итоге ровным счетом ничего. Отбились игроки FC Fight Nights. Теперь они владеют снарядом и делают все, чтобы создать опасный момент у ворот оппонентов.

3' Шульга сейчас получил удар по ноге от соперника. Рефери тут же увидел нарушение правил. Готовится подача с правого края. Смотрим, что получится из этого.

2' Угловой "Титан" тут же с правого фланга подал, но для голкипера соперника навес в центр штрафной был слишком уж читаемый.