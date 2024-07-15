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  4. Медийная футбольная лига (WINLINE MFL) 2024
ФК Титан
0:1
Конец матча
FC Fight Nights
ФК Титан
FC Fight Nights

История личных встреч

ФК Титан
FC Fight Nights

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

МФЛ(M
1:0
МФЛ(M
0:2
МФЛ(M
1:1
МФЛ(M
0:4

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
51

Бомбардиры внутри турнира

ФК Титан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алтунин Антон 1 0.08
Корж Константин (KORZH) 1 0.08
FC Fight Nights
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аляпин Владислав 1 0.08
Джичоная Давид (JICHO) 1 0.08

Карточки

Результаты матчей

ФК Титан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
FC Fight Nights
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ФК Титан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
FC Fight Nights
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
ФК Титан
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
FC Fight Nights
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Титан
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
2DROTS - ФК Титан 1:0 2DROTS - ФК Титан 1:2 FC DMEDIA - ФК Титан 1:4 ФК Титан - FC DMEDIA 1:0
ФК Титан - ФК Кони 0:1 FC DMEDIA - ФК Титан 2:1 ФК Титан - FC Bus 2:1 ФК Титан - СКА-Ростов 5:1 ФК Титан - FC Fight Nights 1:0 ФК Титан - ФК Рома 3:2 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 2DROTS - ФК Титан 0:1 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 Broke Boys - ФК Титан 1:1 FC Fight Nights - ФК Титан 0:2 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 ФК 10 - ФК Титан 0:0 Broke Boys - ФК Титан 1:1 ФК Бей Беги - ФК Титан 0:5 ФК Титан - ФК Starmix 4:0
FC Fight Nights
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Broke Boys - FC Fight Nights 2:0 Broke Boys - FC Fight Nights 0:1 FC Fight Nights - Тандем 2:1 Тандем - FC Fight Nights 1:1
FC Fight Nights - ФК 10 1:1 ФК Козлы - FC Fight Nights 0:0 Амкал - FC Fight Nights 2:0 FC Fight Nights - 2DROTS 0:2 ФК Родина Медиа - FC Fight Nights 2:2 FC Fight Nights - СКА-Ростов 2:1 ФК Титан - FC Fight Nights 1:0 FC Fight Nights - ФК Рома 2:1 ФК Эгриси - FC Fight Nights 1:1 FC Fight Nights - ФК Титан 0:2 Амкал - FC Fight Nights 0:2 FC Fight Nights - ФК Чисто Питер 1:1 ФК Starmix - FC Fight Nights 2:4 FC Fight Nights - ФК Бей Беги 6:2 FC Fight Nights - Broke Boys 2:6 ФК Титан - FC Fight Nights 1:1

Результаты матчей

ФК Титан
FC Fight Nights

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Тоталы голов в матче

ФК Титан
FC Fight Nights

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
4
1.5
3
2
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
4
2
3
1.5
1
7
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
5
7
1.5
4
9
3
9
2.5
2
10
3.5
1
11
4.5

Топ бомбардиров
Broke Boys Майрович Максим 2
ФК Титан Алтунин Антон 1
Амкал Костюков Степан 1
FC Fight Nights Аляпин Владислав 1
Broke Boys Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    И все, друзья! FC Fight Nights одерживают победу над соперником, выигрывая бронзовые награды соревнований Медиалиги. Итоговый счет в матче - 0:1. 
  • 49'
    Последние минуты встречи идут. Уже нет сил у оппонентов. Судя по всему, матч завершится все-таки победой FC Fight Nights.
  • 47'
    Заканчивается основное время матча. Мне кажется, что уже вряд ли ситуация на футбольном поле изменится. Играть всего-ничего остается. 
  • 46'
    Островский сейчас пределы поля покинул, и его там довольно активно болельщики встретили, которые ощутимо подбодрили игрока. Тот поблагодарил фанатов за реакцию. 
  • 45'
    Гендузи пытался обработать мяч на левом фланге, но поднял ногу слишком невысоко. В итоге сфера спланировала за пределы футбольного поля. 
  • 44'
    Совсем немного до конца встречи играть остается. Совсем не похоже, что удастся победу в этом матче добыть "Титану". Тут бы просто счет в игре сравнять. 
  • 43'
    Сухов наносил удар по воротам соперника сейчас, но сфера полетела рядом со стойкой. Не было сейчас у ворот по-настоящему опасно. 
  • 42'
    Тайм-аут сейчас берет наставник FC Fight Nights. Самое время соперникам прийти в себя и поговорить друг с другом, а также с наставниками. 
  • Опасный момент
    41'
    ОПАСНО! Белозёров! Классно нанес он выстрел с правого края, но попал в "крестовину". Едва-едва мяч в сетку ворот соперника игрок "Титана" не переправил. 
  • 40'
    Жарко и душно на стадионе, +30 градусов, и даже небольшой дождь не помогает. Свежести осадки не добавили. Игрокам непросто, учитывая тот факт, что игра в дневное время проходит. 
  • Желтая карточка
    38'
    Забавин получил сейчас карточку желтого цвета. Снес он одного из оппонентов на футбольный газон. Травмы в итоге не случилось. Повезло, что так. 
  • 37'
    Судя по всему, около 100 фанатов на трибунах. Не так много поклонников этих команд на арене. Но на финальной игре около 30 000 фанатов обещают организаторы. 
  • 36'
    Немного играть до конца встречи осталось. Сложно пока "Титану" на что-то рассчитывать. Команда показывает весьма скромные результаты впереди. 
  • 35'
    Корж сумел нанести удар по воротам соперника, но мяч полетел значительно выше цели. Не самым опасным получился этот игровой эпизод. 
  • Опасный момент
    34'
    ОПАСНО! Лукичев сейчас просто подарил мяч Сухову. Тот вышел справа на ударную позицию, но попасть по воротам соперника футболист не сумел!
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    • 33'
      Арби сегодня играет с травмой, но все равно пребывает в прекрасном расположении духа. Постоянно на трибуны он шлет сердечки. С настроением у него полный порядок.
    • 32'
      Еще один угловой подали футболисты гостевой команды. На сей раз последовал вынос мяча в район центрального круга. Спокойно играет сейчас FC Fight Nights.
    • Опасный момент
      31'
      МОМЕНТ! Аляпин! Снова он на ударной позиции справа оказался, убрал двух защитников и пробил точно в Арби, который свою команду снова сумел спасти!
    • 30'
      После навеса от углового флага спокойно отбивается коллектив гостей. Вынос идет в район центрального круга. На подборе первыми оказались гости. 
    • Угловой
      29'
      Алтунин получил мяч на правом фланге, простреливал на Сухова, но пас не прошел к адресату. Мяч был выбит за пределы поля. На угловой. 
    • 28'
      "Титан" получил сейчас мяч на левом фланге. Последовала передача в центр штрафной, где никого из игроков номинальных хозяев не оказалось.
    • 27'
      Пока ничего интересного на поле не происходит. Соперники держат мяч в районе центрального круга. Без продвижения вперед дело обходится. 
    • Второй тайм начался
      26'
      Второй тайм в нашем матче стартовал! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      И все! Первый тайм нашего матча завершен. Пока что номинальные гости по делу ведут в счете - 0:1.  Ждем возобновления игры.
    • 24'
      Финальная встреча будет сопровождаться концертом Басты. Уже вечером состоится решающая встреча, где и будет определен чемпион. 
    • 23'
      Хорошо сейчас Вульфов успел поставить корпус Аляпину справа. Не сумел тот в итоге нанести точный удар. А привоз на свои же ворота сам Вульфов организовал.
    • 22'
      "Титан" выглядит подавленным. Пока совсем ничего у номинальных хозяев не получается. Опасных моментов в матче практически нет, друзья. 
    • Опасный момент
      21'
      Малания после подачи от партнера с левого края головой пробивал в дальний угол - мяч пролетел рядом со стойкой. Было довольно неплохо!
    • Видеоповтор
      19'
      Там к главному рефери было немало вопросов по ситуации. Но судья грамотно и очень тактично объяснил, почему решил не ставить на "точку".
    • Судья
      18'
      Вульфов сейчас случайно подработал мяч рукой. Но тут, скорее, мяч попал в руку, чем наоборот. В итоге 11-метровый удар рефери ставить не стал. 
    • 17'
      Не так много играть до конца первого тайма остается. Менее активными выглядят сейчас соперники после забитого FC Fight Nights гола. Все пока идет именно к победе номинальных гостей. 
    • 16'
      Да, наиграл на этот гол коллектив номинальных гостей. Но Арби там отбивался, как мог. Вместе с защитником из своей команды. Остальные, как говорится, охраняли кукурузу. 
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЛЯПИН! 0:1!
      Сначала сам Аляпин справа пробивал по воротам соперника, но попал в Арби. Мяч отскочил к Пухову, который попал в ногу Шульге. Мяч снова к Аляпину отскочил, и тот со второй попытки переправил мяч в цель. 
    • Угловой
      14'
      Угловой неудачно разыграли номинальные гости. Корж в своей штрафной получил удар по ногам. Судейский корпус тут же определил нарушение правил. Был фол в этой ситуации. 
    • Опасный момент
      13'
      Арби! Классно он выручает свой коллектив! Пухов после смещения с левого края в центр нанес выстрел в дальний угол. Межиев до мяча сумел добраться, переведя его за лицевую линию. 
    • 12'
      На водопой отправились сейчас соперники. Самое время сделать паузу и немного перевести дух оппонентам. В атаке у них далеко не все пока получается. 
    • 11'
      Прострел от Таривердиева на партнера пошел в центр штрафной, но никто из партнеров добраться до снаряда так и не сумел. Завершения атаки мы в итоге не увидели.
    • 10'
      10 минут уже соперники на поле провели. Пока все довольно спокойно. Мы ни одного опасного момента пока так и не увидели. Но ждем голевых ситуаций. 
    • Дождь
      9'
      Небольшой дождь пошел в Москве. Но уже выглядывает солнце. Так сказать, освежающий душ принимают в эти минуты игроки. Все равно душно.
    • Желтая карточка
      8'
      Таривердиев сейчас за футболку потянул соперника. В итоге он завалил оппонента на газон. В руках рефери появилась первая карточка желтого цвета. 
    • 7'
      Киселёв пронесся к воротам соперника. Последовала передача с левого края - мяч прямо в руки голкиперу сейчас свалился. Не самая лучшая подача. 
    • 6'
      Пока толком ничего на поле не происходит. Опасных моментов крайне мало. О забитых мячах мы и вовсе молчим. Будем надеяться, что все наладится. 
    • Судья
      5'
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Дмитрий Жилинский (Москва, Россия);
      Ассистент: Вадим Брагин (Москва, Россия);
      Ассистент: Нина Зобова (Россия);
      Резервный: Алексей Родионов (Чехов, Россия).
    • 4'
      А не получилось в итоге ровным счетом ничего. Отбились игроки FC Fight Nights. Теперь они владеют снарядом и делают все, чтобы создать опасный момент у ворот оппонентов. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Шульга сейчас получил удар по ноге от соперника. Рефери тут же увидел нарушение правил. Готовится подача с правого края. Смотрим, что получится из этого. 
    • Угловой
      2'
      Угловой "Титан" тут же с правого фланга подал, но для голкипера соперника навес в центр штрафной был слишком уж читаемый.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал первый тайм в нашей встрече! Удачи соперника, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Медиалиге. В рамках поединка за третье место сыграют «Титан» и FC Fight Nights.

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
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