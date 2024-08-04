☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Оболонь
2:2
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
38' Желтая карточка
Гагнидзе Ника
0:1
48' Гол
Цуриков Андрей
51' Желтая карточка
Taras Moroz
1:1
59' Гол
Черненко Руслан
61' Желтая карточка
Vitaliy Grusha
2:1
67' Гол
Слободян Олег
2:2
86' Гол
Цуриков Андрей
90' Желтая карточка
Бондаренко Валерий
90'+5
23
Рыбка
Александр
2
Карась
Даниил
95
Курко
Василий
37
Дубко
Валерий
9
Igor
Medynsky
25
Vitaliy
Grusha
4
Taras
Moroz
17
Черненко
Руслан
55
Суханов
Сергей
10
Слободян
Олег
8
Тарануха
Ростислав
31
Ivan
Pakholyuk
27
Лучкевич
Валерий
6
Бурда
Никита
5
Бондаренко
Валерий
9
Цуриков
Андрей
21
Харатин
Игорь
11
Топалов
Дмитрий
20
Гагнидзе
Ника
7
Демченко
Александр
77
Алефиренко
Даниил
22
Безбородько
Денис
Оболонь
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Оболонь
Колос Ковалёвка

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
2:4
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
2:4
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.44
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
67

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 1
Слободян Олег 1 1
Лукьянчук Павел 0 0
Igor Medynsky 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 2
Третьяков Максим 0 0
Гагнидзе Ника 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitaliy Grusha 1 0
Taras Moroz 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Валерий 1 0
Гагнидзе Ника 1 0

Результаты матчей

Оболонь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Оболонь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0
Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3
Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкассы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2

Результаты матчей

Оболонь
Колос Ковалёвка

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оболонь
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Верес
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ворскла
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Оболонь
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Верес
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Карпаты
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ФК Левый Берег
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ворскла
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Оболонь Черненко Руслан 1
Шахтёр Донецк Зубков Александр 1
Оболонь Слободян Олег 1
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Карпаты Альварес Пабло 1
Карпаты Мирошниченко Денис 1
Верес Кучеров Валерий 1
Ворскла Ковталюк Николай 1
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