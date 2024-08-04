Тур: 1. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
Ход матча
16'
1:0
29'
90'
2:1
32
Тронтель
Жан
55
Джордан
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Тронтель ЖанЗащитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
-
17 Горбач ИгорьНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коваль Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Мысык МарьянНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
История личных встреч
Заря
Ингулец
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.25
0
Среднее время на гол
72
0
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakov Basic
|1
|1
|Яцык Александр
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белоцерковец Владимир
|1
|1
|Oleksandr Pyatov
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0
Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкассы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2
Ингулец
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1
Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0 Ингулец - Нива Бузова 0:0 ФК Прикарпатье 1981 - Ингулец 0:1 Ингулец - СК Полтава 2:1 Ингулец - Горняк-Спорт 1:1 Виктория Николаевка - Ингулец 0:1 Ингулец - Кремень 5:1 Металлург Зп - Ингулец 0:0 Ингулец - ФСК Мариуполь 0:1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|2
|Заря
|Яцык Александр
|1 (1)
|Оболонь
|Черненко Руслан
|1
|Шахтёр Донецк
|Зубков Александр
|1
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Карпаты
|Альварес Пабло
|1
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|1
|Верес
|Кучеров Валерий
|1
|Ворскла
|Ковталюк Николай
|1