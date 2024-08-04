☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Заря
2:1
Конец матча
Ингулец
0'
1:0
16' Гол
Jakov Basic
1:1
29' Гол
Белоцерковец Владимир
2:1
90' Гол
Яцык Александр
90'+5
30
Турбаевский
Никита
32
Тронтель
Жан
55
Джордан
4
Gabriel
Eskinja
47
Вантух
Роман
70
Кирюханцев
Игорь
21
Jakov
Basic
15
Дришлюк
Кирилл
5
Яцык
Александр
39
Герреро
Эдуардо
7
Антюх
Денис
12
Oleksiy
Palamarchuk
4
Vitaliy
Dubiley
2
Малыш
Станислав
23
Шершень
Михаил
91
Мельничук
Максим
20
Roman
Volokhatyi
32
Петько
Сергей
8
Oleksandr
Pyatov
22
Белоцерковец
Владимир
10
Козак
Александр
11
Богунов
Ярослав
Заря
Ингулец

История личных встреч

Заря
Ингулец

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakov Basic 1 1
Яцык Александр 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белоцерковец Владимир 1 1
Oleksandr Pyatov 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0
Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкассы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2
Ингулец
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1
Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0 Ингулец - Нива Бузова 0:0 ФК Прикарпатье 1981 - Ингулец 0:1 Ингулец - СК Полтава 2:1 Ингулец - Горняк-Спорт 1:1 Виктория Николаевка - Ингулец 0:1 Ингулец - Кремень 5:1 Металлург Зп - Ингулец 0:0 Ингулец - ФСК Мариуполь 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Заря
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Оболонь
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Верес
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ингулец
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ворскла
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Заря
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оболонь
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Верес
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Карпаты
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ФК Левый Берег
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ворскла
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ингулец
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Заря Яцык Александр 1 (1)
Оболонь Черненко Руслан 1
Шахтёр Донецк Зубков Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Карпаты Альварес Пабло 1
Карпаты Мирошниченко Денис 1
Верес Кучеров Валерий 1
Ворскла Ковталюк Николай 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Oleksandr Pyatov сделал результативную передачу.
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