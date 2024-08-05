Тур: 1.
История личных встреч
Интер Милан
Аль-Иттихад Джидда
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2
Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Эльче - Аль-Иттихад Джидда 2:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Дамак 4:1 Аль-Халидж - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Иттифак 0:5 Абха - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Иттихад Джидда 2:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таавун Бурайда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фейха 3:1 Аль-Фатех - Аль-Иттихад Джидда 2:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахдуд 2:1
Прогнозы на матч Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда
Исход игры
Интер Милан
100% (6)
Ничья
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
80% (4)
Меньше
20% (1)
Обе команды забьют
Да
80% (4)
Нет
20% (1)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
50% (3)
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