3:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолAdonis Preciado
1:1
22' ГолБорбас Тиаго
1:2
44' ГолBraian Oyola
45' Желтая карточкаNathan Mendes
2:2
46' ГолЛинкольн
48' Желтая карточкаLeonai
81' Желтая карточкаHelio Junio
3:2
86' ГолЖонатан Луис
90' Желтая карточкаАрройо Диксон
90'+6
Ход матча
7'
0:1
22'
1:1
44'
1:2
45'
46'
2:2
48'
74'
74'
81'
86'
3:2
90'
36
Кандидо
Луан
11
Helio
Junio
10
Линкольн
II
18
Борбас
Тиаго
22
Leonai
30
Braian
Oyola
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 LeonaiПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Braian OyolaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Диас ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Dylan Luque
-
-
33 Juan Usma
-
34 Jandry Gomez
-
14 Alex Rangel
-
-
Главный тренер: Ariel Holan
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Барселона Гуаякиль
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борбас Тиаго
|4
|0.5
|Helio Junio
|4 (1)
|0.5
|Линкольн II
|2
|0.25
|Жонатан Луис
|1
|0.13
|Густавиньо
|1
|0.13
|Витиньо Витор V
|1
|0.13
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корозо Дженнер
|1
|0.5
|Braian Oyola
|1
|0.5
|Adonis Preciado
|1
|0.5
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|2
|1
|Густавиньо
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Nathan Mendes
|2
|0
|Брунинью Филипе
|1
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|_Talisson
|1
|0
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арройо Диксон
|1
|0
|Lucas Sosa
|1
|0
|Кастильо Байрон
|1
|0
|Корозо Дженнер
|1
|0
|Leonai
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
1
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
2
25%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
13
3
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
3
23%
1
33%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
11
4
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
50%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0
Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Кобресал 2:1 Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 3:0
Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 2:0 Кумбайа - Барселона Гуаякиль 0:1 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 1:1 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Дельфин - Барселона Гуаякиль 1:3 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Эмелек - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Барселона Гуаякиль - Эль-Насьональ Кито 1:0 Либертад Лоха - Барселона Гуаякиль 0:3 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 4:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 0:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Барселона Гуаякиль
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Барселона Гуаякиль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
11
26
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2