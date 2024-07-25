☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Ред Булл Брагантино
3:2
Конец матча
Барселона Гуаякиль
0'
0:1
7' Гол
Adonis Preciado
1:1
22' Гол
Борбас Тиаго
1:2
44' Гол
Braian Oyola
45' Желтая карточка
Nathan Mendes
2:2
46' Гол
Линкольн
48' Желтая карточка
Leonai
81' Желтая карточка
Helio Junio
3:2
86' Гол
Жонатан Луис
90' Желтая карточка
Арройо Диксон
90'+6
1
Швенгбер
Клейтон
45
Nathan
Mendes
36
Кандидо
Луан
14
Энрике
Педру
II
3
Сантос
Эдуардо
23
Raul
González
II
8
Эвангелиста
Лукас
11
Helio
Junio
10
Линкольн
II
29
Капишаба
Жуниньо
18
Борбас
Тиаго
1
Буррай
Хавьер
26
Кастильо
Байрон
32
Nicolas
Ramirez
3
Lucas
Sosa
6
Чала
Анибаль
5
Jesus
Trindade
22
Leonai
7
Adonis
Preciado
30
Braian
Oyola
13
Корозо
Дженнер
29
Octavio
Rivero
Ред Булл Брагантино
Барселона Гуаякиль

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Барселона Гуаякиль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борбас Тиаго 4 0.5
Helio Junio 4 (1) 0.5
Линкольн II 2 0.25
Жонатан Луис 1 0.13
Густавиньо 1 0.13
Витиньо Витор V 1 0.13
Барселона Гуаякиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корозо Дженнер 1 0.5
Braian Oyola 1 0.5
Adonis Preciado 1 0.5

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 2 1
Густавиньо 2 0
Линкольн II 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Helio Junio 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Nathan Mendes 2 0
Брунинью Филипе 1 0
Эвангелиста Лукас 1 0
Raul González II 1 0
Henry Mosquera 1 0
_Talisson 1 0
Барселона Гуаякиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арройо Диксон 1 0
Lucas Sosa 1 0
Кастильо Байрон 1 0
Корозо Дженнер 1 0
Leonai 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
1
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
2
25%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

13
3
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
3
23%
1
33%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
50%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0
Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Кобресал 2:1 Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 3:0
Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 2:0 Кумбайа - Барселона Гуаякиль 0:1 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 1:1 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Дельфин - Барселона Гуаякиль 1:3 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Эмелек - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Барселона Гуаякиль - Эль-Насьональ Кито 1:0 Либертад Лоха - Барселона Гуаякиль 0:3 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 4:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 0:0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Барселона Гуаякиль

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Барселона Гуаякиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
1
1
2
6
2.5

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Весь список
  • 7'
    Чала Анибаль сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Adonis Preciado бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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