☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Сивасспор
0:0
Первый тайм: 45+'
Трабзонспор
0'
29' Желтая карточка
Тургунбаев Азизбек

Ход матча

29'
Тургунбаев Азизбек
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
Трабзонспор
3.80
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3.45
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2.67
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Все Коэффициенты
13
Николич
Джордже
27
Сонко-Сундберг
Ноа
26
Радакович
Урош
53
Emirhan
Basyigit
7
Палули
Мурат
3
Чифтчи
Угюр
17
Башсан
Эмрах
8
Харисис
Харилаос
90
Тургунбаев
Азизбек
10
Притчард
Алекс
9
Манай
Рей
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
15
Савич
Стефан
24
Денсвил
Стефано
3
Баришич
Борна
35
Йокушлу
Окай
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
61
Cihan
Canak
10
Трезеге
70
Дрэгуш
Денис
Сивасспор
5-4-1
Трабзонспор
4-1-4-1

История личных встреч

Сивасспор
Трабзонспор

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

35 матчей

25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
37.1%
34.3%
10 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:1
С
3:3
С
4:1
С
1:0
С
4:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
0:2
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
1:1
КТ
2:3
С
3:1
С
0:4
С
0:0
КТ
6:0
КТ
2:1
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
2:3
С
6:1
С
3:1
С
1:2
С
3:0
С
0:0
С
2:0

Голы

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.59
0.78

Среднее время на гол

56
115

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

2.06
1.41

Среднее время на гол

43
63

Всего голов

64
38

Голов в среднем за матч

1.83
1.09

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

49
82

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тургунбаев Азизбек 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1
Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0
Трабзонспор
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3
Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Коньяспор
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Антальяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Трабзонспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Сивасспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Гёзтепе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эюпспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Адана Демирспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Касымпаша
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Антальяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сивасспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Трабзонспор
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гёзтепе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эюпспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Касымпаша
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Трабзонспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Гёзтепе
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сивасспор
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эюпспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Адана Демирспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Галатасарай Бачуайи Миши 1
Касымпаша Винк Клаудио 1
Коньяспор Найир Умут 1
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Алексич Даниел 1
Касымпаша Омеруо Кеннет 1
Хатайспор Чорекчи Камил 1
Антальяспор Ешильюрт Эрдоган 1
Антальяспор Ракип Эрдаль 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
Трабзонспор
3.80
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3.45
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2.67
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Где смотреть матч Сивасспор 0:0 Трабзонспор онлайн

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