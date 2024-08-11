☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 1. Стадион: .
Сивасспор
0:0
Конец матча
Трабзонспор
0'
29' Желтая карточка
Тургунбаев Азизбек
90'+6

Ход матча

29'
Тургунбаев Азизбек
 
46'
 
Менди Батиста
Савич Стефан
62'
 
Нвакаеме Энтони
Cihan Canak
62'
 
Ландстрем Джон
Йокушлу Окай
69'
Мениг Квинси
Башсан Эмрах
 
76'
 
Туфан Озан
Дрэгуш Денис
82'
Bekir Boke
Притчард Алекс
 
82'
Пуггурас Ахиллеас
Тургунбаев Азизбек
 
87'
 
Дестан Энис
Барди Энис
90'
Окумуш Аладдин
Палули Мурат
 
90'
Эрдал Зия
Харисис Харилаос
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
13
Николич
Джордже
27
Сонко-Сундберг
Ноа
26
Радакович
Урош
53
Emirhan
Basyigit
7
Палули
Мурат
3
Чифтчи
Угюр
17
Башсан
Эмрах
8
Харисис
Харилаос
90
Тургунбаев
Азизбек
10
Притчард
Алекс
9
Манай
Рей
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
15
Савич
Стефан
24
Денсвил
Стефано
3
Баришич
Борна
35
Йокушлу
Окай
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
61
Cihan
Canak
10
Трезеге
70
Дрэгуш
Денис
Сивасспор
5-4-1
Трабзонспор
4-1-4-1

История личных встреч

Сивасспор
Трабзонспор

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

35 матчей

25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
37.1%
34.3%
10 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:1
С
3:3
С
4:1
С
1:0
С
4:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
0:2
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
1:1
КТ
2:3
С
3:1
С
0:4
С
0:0
КТ
6:0
КТ
2:1
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
2:3
С
6:1
С
3:1
С
1:2
С
3:0
С
0:0
С
2:0

Голы

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.59
0.78

Среднее время на гол

56
115

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

2.06
1.41

Среднее время на гол

43
63

Всего голов

64
38

Голов в среднем за матч

1.83
1.09

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

49
82

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тургунбаев Азизбек 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1
Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0
Трабзонспор
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3
Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Коньяспор
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Антальяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Эюпспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Аланьяспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Бешикташ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Самсунспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Трабзонспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Сивасспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Гёзтепе
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Адана Демирспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Касымпаша
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Антальяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Самсунспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Аланьяспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Сивасспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гёзтепе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бешикташ
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эюпспор
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Касымпаша
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Эюпспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бешикташ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Трабзонспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Гёзтепе
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аланьяспор
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Самсунспор
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Адана Демирспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Галатасарай Бачуайи Миши 1
Касымпаша Винк Клаудио 1
Коньяспор Найир Умут 1
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Алексич Даниел 1
Касымпаша Омеруо Кеннет 1
Хатайспор Чорекчи Камил 1
Антальяспор Ешильюрт Эрдоган 1
Антальяспор Ракип Эрдаль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Тургунбаев Азизбек получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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