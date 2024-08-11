Тур: 1. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
17
Башсан
Эмрах
15
Савич
Стефан
35
Йокушлу
Окай
61
Cihan
Canak
10
Трезеге
70
Дрэгуш
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Защитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
-
21 Гекай ЭмреПолузащитник
-
88 Мехмед МекерПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Bekir Boke
-
43 Eymen Yurdcu
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
-
10 ТрезегеПолузащитник
-
70 Дрэгуш ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Бослук АрифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туфан ОзанПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
- Нападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
История личных встреч
Сивасспор
Трабзонспор
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
35 матчей
25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.6%
37.1%
34.3%
10 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.59
0.78
Среднее время на гол
56
115
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
2.06
1.41
Среднее время на гол
43
63
Всего голов
64
38
Голов в среднем за матч
1.83
1.09
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
49
82
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тургунбаев Азизбек
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1
Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0
Трабзонспор
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3
Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|1
|Коньяспор
|Алексич Даниел
|1
|Галатасарай
|Бачуайи Миши
|1
|Касымпаша
|Винк Клаудио
|1
|Коньяспор
|Найир Умут
|1
|Коньяспор
|Алексич Даниел
|1
|Касымпаша
|Омеруо Кеннет
|1
|Хатайспор
|Чорекчи Камил
|1
|Антальяспор
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|Антальяспор
|Ракип Эрдаль
|1