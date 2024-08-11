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Тур: 1. Стадион: .
Аланьяспор
1:1
Второй тайм: 90+'
Эюпспор
0'
18' Желтая карточка
Кутуджу Ахмед
0:1
64' Гол
Сайс Самуэль
1:1
76' Гол
Кордова Серхио
90' Желтая карточка
Лима Нуно

Ход матча

18'
 
Кутуджу Ахмед
36'
 
Сайс Самуэль
Нияз Реджеп
62'
 
Ilter Taskin
Мидтше Фредрик
62'
 
Мераш Умут
Эркин Джанер
64'
0:1
Сайс Самуэль
(Кутуджу Ахмед)
66'
Макута Гайус
Жанвье Николя
 
66'
Дурсун Сердар
Оздемир Юсуф
 
76'
Кордова Серхио
(Аугусто Лойде)
1:1
80'
 
Хадзийованнис Анастасиос
Кутуджу Ахмед
80'
 
Бингол Тайфур
Акбаба Эмре
87'
Байыр Фуркан
Кордова Серхио
 
90'
Лима Нуно
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Эюпспор
5.00
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3.60
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7.90
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Все Коэффициенты
1
Ташкиран
Махмут
3
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
94
Хадергьонай
Флорент
88
Оздемир
Юсуф
25
Алмейда
Ричард
17
Жанвье
Николя
7
Караджа
Эфеджан
9
Кордова
Серхио
27
Аугусто
Лойде
1
Озер
Берке
57
Melih
Kabasakal
6
Ялчин
Робин
4
Luccas
Claro
88
Эркин
Джанер
18
Мидтше
Фредрик
7
Акбунар
Халиль
8
Акбаба
Эмре
20
Нияз
Реджеп
23
Кутуджу
Ахмед
9
Тиам
Маме
Аланьяспор
3-4-1-2
Эюпспор
4-1-4-1

История личных встреч

Аланьяспор
Эюпспор

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
3:2
Л
2:2
Л
0:0
Л
2:0
Л
3:3
Т(
1:1

Голы

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

2.25
0

Среднее время на гол

40
0

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
67

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 1 1
Аугусто Лойде 0 0
Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 1 1
Кутуджу Ахмед 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутуджу Ахмед 1 0

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1
Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2
Эюпспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0
Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Генчлербирлиги 1:0 Гиресунспор - Эюпспор 0:0 Эюпспор - Тузласпор 4:0 Коджаелиспор - Эюпспор 2:1 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Эюпспор - Кечиоренгюджю 2:0 Эюпспор - Эрзурумспор 3:0 Гёзтепе - Эюпспор 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Коньяспор
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Фенербахче
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Антальяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Эюпспор
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аланьяспор
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Трабзонспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сивасспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Гёзтепе
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Адана Демирспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Касымпаша
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Самсунспор
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фенербахче
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Антальяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Аланьяспор
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сивасспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Гёзтепе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эюпспор
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Касымпаша
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Самсунспор
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Коньяспор
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Трабзонспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Эюпспор
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Гёзтепе
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аланьяспор
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Адана Демирспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Галатасарай Бачуайи Миши 1
Касымпаша Винк Клаудио 1
Бешикташ Силва Рафа 1
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Алексич Даниел 1
Касымпаша Омеруо Кеннет 1
Хатайспор Чорекчи Камил 1
Антальяспор Ешильюрт Эрдоган 1
Бешикташ Масуаку Артур 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Нияз Реджеп уходит с поля. Сайс Самуэль выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 18'
      Кутуджу Ахмед получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится ничьей.
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    Аланьяспор
    Ничья
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